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VIRAL VIDEO: ২০০ বছর পর পরিবারে কন্যা! রথে চড়ে এল ফুটফুটে একরত্তি, রাস্তায় ব্যান্ডপার্টি-তাসা-আলো...

২০০ বছর পরিবারে জন্ম নিল কোনও মেয়ে। আনন্দে মাতোয়ার পুরো পরিবার। রাজকীয় সেলিব্রেশন ভাইরাল

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 02, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:41 PM IST
VIRAL VIDEO: ২০০ বছর পর পরিবারে কন্যা! রথে চড়ে এল ফুটফুটে একরত্তি, রাস্তায় ব্যান্ডপার্টি-তাসা-আলো...
Image Credit: উদযাপনের সেই মুহূর্ত

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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