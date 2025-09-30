English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Step father molest daughter: তীব্র স্বরে গোঙাতে গোঙাতে পাঁচের শিশু মা'কে সব বলে। সন্দেহ হওয়ায় তিনি দ্রুত মেয়ের কাছে যান এবং জিজ্ঞেস করলে মেয়েটি তাকে সবকিছু জানায়।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 30, 2025, 09:43 PM IST
Maharashtra Crime news: সৎ বাবার লালসার হাত ৫-এর একরত্তির যোনিতে! মা ফিরতেই তীব্র কষ্টে গোঙাতে গোঙাতে ICU-তেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহারাষ্ট্রের (Maharashtra) আকোলায় গারবা অনুষ্ঠানে মায়ের অনুপস্থিতিতে সৎ বাবার ধর্ষণের (Step father molest 5yrs old daughter) পর ৫ বছরের শিশু আইসিইউতে। সৎ বাবার পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়ে বর্তমানে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (ICU) জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছে। 

এই নোংরা ঘটনা যখন ঘটে তখন মেয়েটির মা নবরাত্রি উপলক্ষে গরবা করতে বাইরে ছিলেন এবং তিনি ফিরে আসার পর মেয়েটি তাঁর মায়ের কাছে ঘটনাটি জানায়। মা বলেছেন যে তিনি গরবা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তাঁর মেয়ে ও ছেলেকে তাঁর স্বামীর কাছে রেখে গিয়েছিলেন। তিনি তার স্বামীর ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করেছিলেন, কিন্তু তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ওই ব্যক্তি এই ঘৃণ্য কাজ করে।

 

পুলিস সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার (সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৫) রাতে এই ভয়াবহ অপরাধটি সংঘটিত হয়।  বাড়ি ফিরে তিনি মেয়ের তীব্র গোঙানির শব্দ শুনতে পান। ফিরে আসার পর, তিনি তার মেয়ের জোরে কাতরানোর শব্দও শুনতে পান। তীব্র স্বরে গোঙাতে গোঙাতে পাঁচের শিশু মা'কে সব বলে। সন্দেহ হওয়ায় তিনি দ্রুত মেয়ের কাছে যান এবং জিজ্ঞেস করলে মেয়েটি তাকে সবকিছু জানায়। এই ঘটনা জানার পর মা দ্রুত শিশুটিকে নিয়ে স্থানীয় হাসপাতালে যান। সেখানে গুরুতর আঘাতের কারণে শিশুটিকে দ্রুত আইসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে সে এখন চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছে।মেয়েটি তখন তার মায়ের কাছে ঘটনাটি প্রকাশ করে। 

এরপর মা তাকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যান, যেখানে সে বর্তমানে আইসিইউতে রয়েছে। পুলিস সৎ বাবাকে গ্রেফতার করেছে।

এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। স্থানীয় মানুষ ও মহিলা সংগঠনগুলো দ্রুত অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানায়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিস দ্রুত ব্যবস্থা নেয় এবং শিশুটির মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত সৎ বাবাকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রাসঙ্গিক ধারা এবং POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিস বর্তমানে এই ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করছে এবং দ্রুত চার্জশিট জমা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই ধরনের অমানবিক ঘটনায় গোটা মহারাষ্ট্রে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

ওড়িশার এক ব্যক্তি নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের জন্য ২০ বছরের কারাদণ্ড পেলেন। 

একটি সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, গত ২৫ সেপ্টেম্বর ভুবনেশ্বরের একটি বিশেষ আদালত তার আট বছর বয়সী মেয়েকে বারবার ধর্ষণের জন্য এক ব্যক্তিকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। POCSO আদালতের অ্যাড হক অতিরিক্ত দায়রা জজ সরোজ কুমার সাহু, ১৩ জন সাক্ষী এবং ৭৭টি নথি মূল্যায়নের পর ওই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

