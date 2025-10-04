English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Maharashtra horror: ৬-র শিশুকে ভোগ করে বালতিতে দেহ! আদালত থেকে পালিয়ে, ফের লালসা মিটিয়ে ৭-র শিশুকে খুন বর্বরের...

Minor raped and murdered by rapist killer on run: এই অপরাধের মিল পাওয়া যায় ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরের একটি ধর্ষণ-খুন মামলার সঙ্গে। পুলিস অভিযুক্তের ছবি দেখায় এই শিশুর বাবা-মাকে দেখা। ছবি দেখাতেই তাঁরা অভিযুক্ত ওই যুবককে তাঁদের প্রতিবেশী হিসেবে শনাক্ত করেন। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 4, 2025, 05:24 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগেই ৬ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের দায়ে অভিযুক্ত ছিল। তারপর আদালত থেকে পালিয়ে যায়। পলাতক অবস্থাতেই অভিযুক্ত 'ধর্ষক-খুনি' ফের ধর্ষণ ও খুন করল ৭ বছরের এক নাবালিকাকে! ভয়ংকর এই ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রে। ২০২৩ সালে ভিওয়ান্ডিতে ৬ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে আদালতে হাজির করানো হয়েছিল অভিযুক্ত ৩২ বছরের ওই যুবককে। কিন্তু সেই আদালত থেকেই পালিয়ে যায় সে। অভিযোগ, এবার ৭ বছর বয়সী প্রতিবেশী এক শিশুকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে সে। তারপর লাশটি একটি বস্তায় ভরে পালিয়ে যায়। শেষে বিহারের মধুবনীতে পালানোর সময় তাকে ফের গ্রেফতার করেছে পুলিস।

অভিযুক্ত আদতে বিহারের মধুবনীরই বাসিন্দা। পুলিস জানিয়েছে, সন্দেহভাজন ওই যুবক মাত্র তিন দিন আগে ৭ বছর বয়সী ওই শিশুর বাড়ির পাশের বাড়িতে উঠেছিল। বুধবার যখন সে পাবলিক টয়লেট ব্যবহার করতে বেরিয়েছিল, তখনই অভিযুক্ত তাকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। তারপর ধর্ষণ করে এবং ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করে পালিয়ে যায়। নিহত শিশুর শরীরের বিভিন্ন অংশে আঁচড়ের চিহ্ন ছিল।

এদিকে শিশুটি ফিরে না আসায় চিন্তিত হয়ে পড়েন তার বাবা-মা। তাকে খুঁজতে শুরু করেন। শেষে তাঁরা লক্ষ্য করেন যে অভিযুক্তের ঘর বাইরে থেকে তালাবন্ধ। এরপরই তাঁরা জানালা দিয়ে তাদের মেয়ের জলের মগ দেখতে পান। দরজা ভেঙে ঘরের ভিতর ঢোকেন তাঁরা। শেষে একটি বস্তার মধ্যে থেকে মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করেন। সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মা তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিত্সকরা ওই শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আরও জানান যে, ওই শিশুকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে।

এখন এই অপরাধের মিল পাওয়া যায় ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরের একটি ধর্ষণ-খুন মামলার সঙ্গে। যেখানে ৬ বছর বয়সী এক শিশুকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ করে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল। তারপর দেহ একটি বালতিতে ভরে বন্ধ ঘরে ফেলে রাখা হয়েছিল। পুলিস সেই ঘটনায় অভিযুক্তের ছবি দেখায় এই শিশুর বাবা-মাকে দেখা। ছবি দেখাতেই তাঁরা অভিযুক্ত ওই যুবককে তাঁদের প্রতিবেশী হিসেবে শনাক্ত করেন। 

এরপরই পুলিসের তরফে তাৎক্ষণিকভাবে একাধিক দল গঠন করা হয়। শেষে বিহারের মধুবনীতে পালানোর সময় তাকে ফের গ্রেফতার করেছে পুলিস। প্রসঙ্গত, ২০২৩-এর মামলায় মধুবনী থেকে গ্রেফতারের পর অভিযুক্ত যুবককে থানে কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এই অগাস্ট মাসে শুনানির সময় আদালত থেকে পালিয়ে যায় সে। দায়িত্বে অবহেলার জন্য ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত ওই যুবককে পাহারায় থাকা ৬ পুলিস কনস্টেবলকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Maharashtra Horrorminor raped and murdered by rapist killer on run
