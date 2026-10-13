Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /ব্রেকআপের কথা বলতেই রোমান্টিক ডেট বদলে গেল বিভীষিকায়! প্রেমিকাকে ১০০০ ফুট গভীর খাদে ফেলে খুন

ব্রেকআপের কথা বলতেই রোমান্টিক ডেট বদলে গেল বিভীষিকায়! প্রেমিকাকে ১০০০ ফুট গভীর খাদে ফেলে খুন

Maharashtra Crime: ঘটনার পর সে নিজেই থানায় গিয়ে দাবি করে, সেলফি তুলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়েছেন প্রেমিকা। পুলিসের টানা জেরায় অসঙ্গতি ধরা পড়ায় অবশেষে সে নিজের অপরাধ স্বীকার করে এবং গ্রেফতার হয়। ১,০০০ ফুট নীচে থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিস।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 13, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Oct 13, 2026, 10:33 AM IST
ব্রেকআপের কথা বলতেই রোমান্টিক ডেট বদলে গেল বিভীষিকায়! প্রেমিকাকে ১০০০ ফুট গভীর খাদে ফেলে খুন

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি': কে করবে বাজিমাত? সেরা ৫ বেছে নেবেন সৃজিত-টোটা-আবীররা
2
3
4
5