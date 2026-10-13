/ব্রেকআপের কথা বলতেই রোমান্টিক ডেট বদলে গেল বিভীষিকায়! প্রেমিকাকে ১০০০ ফুট গভীর খাদে ফেলে খুন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুণের কেতন খুনের উলটপুরান। এবার প্রেমিকাকে ১,০০০ ফুট গভীর খাদে ফেলে খুন। তবে ঘটনাটিকে দুর্ঘটনার গল্প সাজিয়েও শেষরক্ষা হয়নি প্রেমিকের। ঘটনাটি মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরে। গত শুক্রবার সকালে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে অন্য জায়গায় ঠিক হওয়ার ক্ষোভে ২৩ বছর বয়সী প্রেমিকা তারান্নুম বশির নায়েককে ১,০০০ ফুট গভীর খাদে ঠেলে ফেলে খুন করে প্রেমিক। অভিযুক্তের নাম শ্রীপদ দিনকর ভাদর (২৫)। ঘটনাটি ঘটেছে কোলহাপুরের ভুদারগড় তালুকের নায়েকওয়াড়ি জলপ্রপাতে। খুনের পর এটিকে অসাবধানতাবশত সেলফি তোলার দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে পার পাওয়ার চেষ্টা করে প্রেমিক। তবে পুলিসের কড়া জেরায় অবশেষে গ্রেফতার হয়েছে অভিযুক্ত।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রীপদ এবং তারান্নুম- উভয়েই গারগোটির শিবাজীনগরের বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে প্রায় পাঁচ বছরের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। গত ৯ অক্টোবর শুক্রবার সকালে বেড়াতে যাওয়ার নাম করে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রী তারান্নুমকে নায়েকওয়াড়ি জলপ্রপাতের শীর্ষে নিয়ে যায় শ্রীপদ। সেখানে পৌঁছে তরুণী স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে তাঁদের সম্পর্ক আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কারণ আগামী মাসেই পরিবারের তরফে তাঁর অন্যত্র বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়েছে।
এই কথা শুনেই শ্রীপদ মেজাজ হারায়। দুজনের মধ্যে তীব্র কথাকাটাকাটি শুরু হয়। তরুণী নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে শ্রীপদ। সে মুহূর্তের মধ্যে তারান্নুমকে ধাক্কা দিয়ে গভীর খাদে ফেলে দেয়। অপরাধ ধামাচাপা দিতে এক ধূর্ত পরিকল্পনা ফাঁদে শ্রীপদ। সে সরাসরি না পালিয়ে পরদিন, অর্থাৎ শনিবার ভুদারগড় থানায় হাজির হয়। পুলিসকে সে দাবি করে জানায়, জলপ্রপাতের ধারে সেলফি তোলার সময় পা পিছলে খাদে পড়ে গিয়েছেন তারান্নুম।
অভিযুক্তের কথায় একাধিক অসঙ্গতি মেলায় তদন্তকারীদের তীব্র সন্দেহ হয়। শুরু হয় টানা ম্যারাথন জেরা। পুলিসের কড়া প্রশ্নের মুখে ভেঙে পড়ে শেষমেশ খুনের কথা স্বীকার করে শ্রীপদ। পুলিস তাকে তখনই গ্রেফতার করে।
এদিকে প্রায় ১,০০০ ফুট গভীর খাদ থেকে উদ্ধারকারী দল তরুণীর নিথর দেহ উদ্ধার করে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কোলহাপুরের সিপিআর হাসপাতালে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর তা পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।
এই নৃশংস ঘটনায় গারগোটি এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। তরুণীর পরিবারের দাবি, অভিযুক্ত শ্রীপদ এক স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার ঘনিষ্ঠ। পরিবারের এক আত্মীয় বলেন, 'কোনওরকম রাজনৈতিক চাপ ছাড়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।' এই হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার চেয়ে পুরো মামলাটি ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতে চালানোর জোরালো দাবি জানিয়েছেন নিহতের পরিবার।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই মহারাষ্ট্রের পুণেতে প্রায় একই ধরনের এক অপরাধের খবর সামনে এসেছিল। সেখানে প্রেমিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সিয়া গয়াল নামের এক তরুণী কেল্লার খাদে ঠেলে ফেলে নিজের হবু স্বামীকে খুন করেছিল। কোলহাপুরের এই ঘটনা সেই স্মৃতিকেই ফের উসকে দিল।