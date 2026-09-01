/মেয়েদের বই কিনতে শাড়ি পরে চটি হাতে খালি পায়েই দৌড়! ম্যারাথনে জিতে নজির গড়লেন এই মা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চটি হাতে খালি পায়েই ছুটছেন এক মা। লক্ষ্য একটাই, এই রেসটা জিততে হবে। জিততেই হবে। রেসটা জিততে পারলেই মেয়েদের বই কেনার টাকা জোগাড়ে আর কোনও সমস্যা হবে না। মেয়েদের বই কেনার জন্য খালি পায়েই দৌড়। ম্যারাথনে প্রথম হয়ে নজির গড়লেন মহারাষ্ট্রের রমালাই রণবীর। মহারাষ্ট্রের বিড় জেলার বাসিন্দা রমালাই রনবীর শাড়ি পরে, খালি পায়ে দৌড়ে 'অমৃত দৌড়' ম্যারাথনে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পুরস্কার হিসেবে পান ৩,০০০ টাকা। যে টাকা দিয়ে তিনি তাঁর মেয়েদের বই কিনতে পারবেন বলে জানিয়েছেন।
মেয়ের পড়ার খরচ তুলতে শাড়ি পরে খালি পায়েই ম্যারাথন রেসে দৌড়লেন এক মা। জিতলেও। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল এই মায়ের দৌড়। মহারাষ্ট্রের এই মা,রমালাই রণবীরকে ও তাঁর লড়াইকে কুর্নিশ জানাচ্ছে সারা নেটপাড়া। সন্তানের স্বপ্নকে ছুঁতে কোনও বাধা-ই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না মায়ের ইচ্ছাশক্তির কাছে। একজন মা যে কোনও বাধা দুমড়ে-মুচড়ে দিতে পারে। সেই সত্যকেই আবার নতুন করে প্রমাণ করলেন মহারাষ্ট্রের বিড় জেলার অম্বাজোগাই শহরের বাসিন্দা ৪৭ বছর বয়সী রমালাই রণবীর। মেয়েদের পড়ার বই কেনার টাকা জোগাড় করতে শাড়ি পড়ে, খালি পায়ে ম্যারাথনে অংশ নিলেন তিনি। দৌড়লেন। এমনকি প্রথম স্থানও অধিকার করলেন।
মুম্বাইয়ে এক সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামীকে হারানোর পর রমালাইয়ের কাঁধে নেমে আসে দুই মেয়েকে একা হাতে মানুষ করার কঠিন দায়িত্ব। চরম আর্থিক অনটনের মধ্যেও তিনি পণ করেছিলেন, দুই মেয়েকে উচ্চশিক্ষিত করবেন। বর্তমানে তিনি অম্বাজোগাইয়ের একটি কোচিং অ্যাকাডেমিতে রাঁধুনির কাজ করেন। তাঁর বড় মেয়ে পূজা পুলিসে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং ছোট মেয়ে ব্যাঙ্কিং পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন।
স্থানীয় এক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত হয় ‘অমৃত দৌড়’ নামে একটি ম্যারাথন প্রতিযোগিতা। যার প্রথম পুরস্কার ছিল নগদ ৩,০০০ টাকা। দুই মেয়ের পড়াশোনার খরচের ভার সামলাতে এই পুরস্কারের টাকা রমালাইয়ের কাছে বড় সম্বল হয়ে ওঠে। প্রতিযোগিতা শুরুর সময় ট্র্যাকসুট পরা তরুণ দৌড়বিদদের মাঝে এক সাধারণ শাড়ি পরা রমালাই চপ্পল পরেই দৌড় শুরু করেছিলেন। কিন্তু কিছুটা যাওয়ার পর পা পিছলে যেতে থাকলে চপ্পল খুলে ফেলেন তিনি। তারপর সেই চপ্পল হাতে নিয়েই পিচ ঢালা রাস্তার ওপর খালি পায়ে দৌড়াতে শুরু করেন।
রাস্তার নুড়ি-পাথরকে তোয়াক্কা না করে, একহাতে শাড়ি সামলে, অন্য হাতে চপ্পল নিয়ে বাকি প্রতিযোগীদের পিছনে ফেলে সবার প্রথমে ফিনিশিং লাইন টাচ করেন। প্রথম হন। প্রতিযোগিতায় তাঁর বড় মেয়ে পূজাও অংশ নিয়েছিল। সে-ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বিজয়ী হওয়ার পর আবেগে আপ্লুত রমালাই বলেন, দৌড়ানোর সময় তাঁর চোখে কেবল দুই মেয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভাসছিল। জয়ের এই ৩,০০০ টাকা দিয়ে তিনি মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র কিনে দেবেন।
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