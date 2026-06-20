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পুণ্যভূমিতে হাহাকার: মন্দিরের ছাদ ভেঙে পিষে গেলেন ভক্তরা, অসংখ্য মৃত্যু-- ভয়াবহ বিপর্যয়

Maharashtra Temple collapse: স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, প্রাচীন এই মন্দিরের ছাদটি বেশ কিছুদিন ধরেই জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল, কিন্তু সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার না করার কারণেই আজ এত বড় মাশুল দিতে হল। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 20, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:16 PM IST
পুণ্যভূমিতে হাহাকার: মন্দিরের ছাদ ভেঙে পিষে গেলেন ভক্তরা, অসংখ্য মৃত্যু-- ভয়াবহ বিপর্যয়

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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