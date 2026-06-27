/রাজ্য জুড়ে বাতিল টেট পরীক্ষা, বিপাকে ৪ লক্ষ পরীক্ষার্থী: কবে হবে? কী হবে এবার? সরকারের বড় ঘোষণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশজুড়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক ও প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে চলা তীব্র বিতর্কের মাঝেই এবার বড় ধাক্কা মহারাষ্ট্রে। রাজ্যজুড়ে শিক্ষক নিয়োগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ‘মহারাষ্ট্র শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষা’ বা মহা-টিইটি (MAHA-TET) ২০২৬-এর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা সামনে এসেছে। শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা বা টিইটি (TET)-র প্রশ্নপত্র ফাঁসের জেরে দেশজুড়ে আলোড়ন তৈরি হওয়ার পর, পরীক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াল মহারাষ্ট্র রাজ্য পরীক্ষা পরিষদ (MSCE)। পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় যে লাখ লাখ পরীক্ষার্থী চরম উদ্বেগের মধ্যে পড়েছিলেন, তাঁদের আর্থিক ও মানসিক হয়রানি কমাতে এক বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড।
কাউন্সিলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আগামী দিনে যখন এই পরীক্ষার নতুন সূচি ঘোষণা করা হবে, তখন পূর্বনিবন্ধিত পরীক্ষার্থীদের আর কোনো নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না এবং কোনও অতিরিক্ত আবেদন ফি-ও দিতে হবে না।
পরীক্ষা শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগে আকস্মিক বিপর্যয়
২৮ জুন রবিবার রাজ্যজুড়ে ১,০২৮টি কেন্দ্রে এই মহারাষ্ট্র টিইটি ২০২৬ পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরীক্ষা শুরুর ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে, শনিবার ভোরে থানে জেলার ভিবণ্ডি এলাকায় পুলিসি অভিযানে এক মারাত্মক জালিয়াতি ফাঁস হয়ে যায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভিবণ্ডি থানার পুলিস একটি নির্দিষ্ট আস্তানায় হানা দেয়। সেখানে বেশ কিছু ব্যক্তির কাছ থেকে পরীক্ষার সিলমোহর দেওয়া প্রশ্নপত্রের অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়।
খবর পেয়েই পরীক্ষা পরিষদের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং বাজেয়াপ্ত হওয়া নথির সাথে আসল প্রশ্নপত্র মিলিয়ে দেখেন। যাচাইয়ের পর দেখা যায় যে উদ্ধার হওয়া প্রশ্নগুলির সাথে আসল প্রশ্নপত্রের হুবহু মিল রয়েছে।
থানে পুলিসের জালে প্রশ্ন ফাঁস চক্র
পুলিস এবং গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে থানে জেলার অন্তর্গত ভিবণ্ডি এলাকার একটি নির্দিষ্ট আস্তানায় শনিবার ভোরে অতর্কিতে হানা দেয় বিশেষ পুলিস বাহিনী। সেই অভিযানেই পর্দাফাঁস হয় এই বড়সড় জালিয়াতি চক্রের।
তদন্তে নেমে পুলিস ওই আস্তানা থেকে একাধিক সন্দেহভাজনকে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে রবিবারের পরীক্ষার সিলমোহর দেওয়া প্রশ্নপত্রের কিছু অংশ এবং ডিজিটাল কপি উদ্ধার করা হয়। এরপরই ভিবণ্ডি থানার পুলিশ অবিলম্বে মহারাষ্ট্র রাজ্য পরীক্ষা পরিষদ (MSCE)-এর আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করে। পরীক্ষা পরিষদের কর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাজেয়াপ্ত হওয়া নথির সাথে আসল প্রশ্নপত্রের হুবহু মিল খুঁজে পান। প্রশ্ন যে পরীক্ষার অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগেই ফাঁস হয়ে গেছে, তা নিশ্চিত হওয়ার পর পরীক্ষা স্থগিত করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না বোর্ডের কাছে।
অনিশ্চয়তায় ৪.২৮ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ
এই আকস্মিক বাতিলের সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যজুড়ে চরম ভোগান্তি ও উদ্বেগের মুখে পড়েছেন প্রায় ৪ লক্ষ ২৮ হাজার পরীক্ষার্থী। শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে যাঁরা গত কয়েক মাস ধরে কঠোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ এক ধাক্কায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।
রাজ্যজুড়ে ১,০২৮টি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে এই পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। বহু পরীক্ষার্থী, বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই বাড়ি থেকে রওনা দিয়ে সেন্টারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন বা হোটেল ও লজে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শনিবার দুপুরে পরীক্ষা বাতিলের খবর ছড়িয়ে পড়তেই পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির সামনে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় পরীক্ষার্থীদের তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা ফেটে পড়ে। যাতায়াত এবং হোটেলের খরচ মিলিয়ে পরীক্ষার্থীদের বড়সড় আর্থিক ও মানসিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে।
পরীক্ষা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে তড়িঘড়ি শনিবারই এই পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয় কাউন্সিল। এই ঘটনায় ভিবণ্ডি থানায় একটি ফৌজদারি মামলাও দায়ের করা হয়েছে।
অন্ধকারে ৪.২৮ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎএই আকস্মিক বাতিলের সিদ্ধান্তে রাজ্যজুড়ে প্রায় ৪ লক্ষ ২৮ হাজার পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ এক ধাক্কায় অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। বহু পরীক্ষার্থী দূর-দূরান্তের জেলা থেকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই নির্ধারিত পরীক্ষা কেন্দ্রে বা শহরে পৌঁছে গিয়েছিলেন।
পরীক্ষা বাতিলের খবর পেতেই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে দেশজুড়ে চলা নিট (NEET) ও ইউজিসি-নেট (UGC-NET) পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ক্ষতের মাঝেই মহারাষ্ট্রের এই ঘটনা নতুন করে ক্ষোভে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। বিরোধী দলগুলিও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে।
পরবর্তী নির্দেশিকা
পরীক্ষার্থীদের এই দুর্ভোগের কথা মাথায় রেখেই বোর্ড জানিয়েছে যে, বাতিল হওয়া পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীদের নতুন করে কোনও আর্থিক বোঝা বহন করতে হবে না।
অতিরিক্ত ফি লাগবে না: পুনর্বার পরীক্ষার জন্য প্রার্থীদের আর কোনো আবেদন ফি দিতে হবে না। পূর্বের ফি-র ভিত্তিতেই তাঁরা পরীক্ষায় বসতে পারবেন।
নতুন রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন নেই: প্রার্থীদের পুনরায় ফর্ম পূরণ বা নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করার কোনো প্রয়োজন নেই।
অ্যাডমিট কার্ড সংক্রান্ত তথ্য: গত ১৬ জুন থেকে যে অ্যাডমিট কার্ডগুলি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত প্রার্থীদের যত্ন সহকারে নিজেদের কাছে রেখে দিতে বলা হয়েছে।
বোর্ডের বার্তা:
মহারাষ্ট্র রাজ্য পরীক্ষা পরিষদ (MSCE) জানিয়েছে যে, প্রশ্ন ফাঁসের এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা চক্রটিকে চিহ্নিত করতে পুলিসি তদন্ত অত্যন্ত জোরালোভাবে চালানো হচ্ছে। তদন্তের প্রক্রিয়া শেষ হলেই পরীক্ষার নতুন দিনক্ষণ কাউন্সিলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (MAHA TET) প্রকাশ করা হবে। পরীক্ষার্থীদের কোনো প্রকার গুজবে কান না দিয়ে শুধুমাত্র অফিসিয়াল নোটিফিকেশনের ওপর নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
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