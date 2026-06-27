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রাজ্য জুড়ে বাতিল টেট পরীক্ষা, বিপাকে ৪ লক্ষ পরীক্ষার্থী: কবে হবে? কী হবে এবার? সরকারের বড় ঘোষণা

Maharashtra TET paper leak 2026: কাউন্সিলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আগামী দিনে যখন এই পরীক্ষার নতুন সূচি ঘোষণা করা হবে, তখন পূর্বনিবন্ধিত পরীক্ষার্থীদের আর কোনো নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না এবং কোনও অতিরিক্ত আবেদন ফি-ও দিতে হবে না।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 27, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:26 PM IST
রাজ্য জুড়ে বাতিল টেট পরীক্ষা, বিপাকে ৪ লক্ষ পরীক্ষার্থী: কবে হবে? কী হবে এবার? সরকারের বড় ঘোষণা
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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