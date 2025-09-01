English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Man Kills Lover: 'বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি,' ২ সপ্তাহ পর খাদে মিলল... প্রেমিকের হাতে ২৬-র তরুণী...ভয়ংকর!

Maharashtra shocker: প্রেমিকা ভক্তি জিতেন্দ্র মায়েকার নিখোঁজ হওয়ার ২ সপ্তাহ পর গ্রেফতার করা হয় প্রেমিক দুর্বাস দর্শন পাতিলকে। এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরন ভক্তি।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 1, 2025, 06:58 PM IST
Maharashtra Man Kills Lover: 'বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি,' ২ সপ্তাহ পর খাদে মিলল... প্রেমিকের হাতে ২৬-র তরুণী...ভয়ংকর!
প্রেমিকা ভক্তি জিতেন্দ্র মায়েকার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিজের ভালোবাসার মানুষকে অন্যের হতে দেখতে পারছিলেন না যুবতী। প্রেমিকের অন্যত্র বিয়ে স্থির হওয়ায় রাগে ফেটে পড়েছিলেন হতাশ প্রেমিকা। আর সেই কারণেই প্রেমিকাকে খুন করে খাদে ফেলে দিলেন প্রেমিক। হাড়হিম করে দেওয়া এই ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রে।

মহারাষ্ট্রের রত্নগিরির এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম ভক্তি জিতেন্দ্র মায়েকার। বয়স ২৬ বছর। প্রেমিক দুর্বাস দর্শন পাতিল অন্য এক তরুণীকে বিয়ের জন্য মনস্থির করায় ক্ষুব্ধ ছিলেন ভক্তি। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কিও হয়। অভিযোগ এরপরই প্রেমিক দুর্বাস দর্শন পাতিল তাঁর প্রেমিকা ভক্তি জিতেন্দ্র মায়েকারকে হত্যা করে তাঁর মৃতদেহ খাদে ফেলে দেয়। 

অভিযুক্ত প্রেমিক দুর্বাস দর্শন পাতিলকে ইতিমধ্যেই খুনের দায়ে গ্রেফতার করেছে পুলিস। প্রেমিকা ভক্তি জিতেন্দ্র মায়েকার নিখোঁজ হওয়ার ২ সপ্তাহ পর গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। ২৬ বছর বয়সী মায়েকার ১৭ অগাস্ট নিখোঁজ হন। এরপরই তাঁর পরিবার পুলিসে অভিযোগ দায়ের করেন। পরিবার জানায়, এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরন ভক্তি।

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস তদন্ত শুরু করে। শেষে মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে খান্ডালা এলাকার কাছে তাঁর অবস্থান চিহ্নিত করে পুলিস। পুলিস পাতিলের উপরও নজর রাখতে শুরু করে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে শুরু করে। শেষে লাগাতার জেরার মুখে খুনের কথা স্বীকার করে নেন পাতিল। জানান যে, তিনি খুনের পর প্রেমিকা ভক্তির মৃতদেহ আম্বা ঘাটে ফেলে দিয়েছেন। 

পুলিসকে প্রেমিক দুর্বাস দর্শন পাতিল আরও বলেন যে, অন্য যুবতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হওয়ায় তাঁদের মধ্যে প্রায়শই ঝগড়া হত। আর তাই তিনি তাঁকে খুন করেছেন। পুলিস এরপরই মায়েকারের মৃতদেহ উদ্ধার করে। খুনের দায়ে পাতিল এবং তাঁর দুই সহযোগী, বিশ্বাস বিজয় পাওয়ার এবং সুশান্ত শান্তরাম নারালকারকে গ্রেফতার করে।

আরও পড়ুন, Son's letter to Mother: 'ওষুধগুলো ফিরিয়ে দাও মা...' মৃত্যু নিশ্চিত জেনে মাকে চিঠি ১৩ বছরের ছেলের! শেষ আর্তি...

আরও পড়ুন, Stpmach pain death: আচমকা পেটে ব্যথা, হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মৃত্যু ৬ বছরের খুদের! ডাক্তাররা জানালেন, 'ভয়ংকর' কারণ...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Maharashtra Man Kills Lovermaharashtra newsMaharashtra Shocker
পরবর্তী
খবর

Bengaluru Shocker: সিগন্যালে গাড়ি দাঁড়াতেই লিভ ইন পার্টনারের গায়ে পেট্রোল ঢালল বর্বর, তারপর...
.

পরবর্তী খবর

Krishnanagara Student Death: কৃষ্ণনগর ছাত্রী খু*নে*র তদন্তে বড় সাফল্য পুলিসের, গুজরাট থেকে...