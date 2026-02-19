English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Mahua Moitra: ও হেনরি! পোষ্য রটউইলারকে জয়ের কাছ থেকে ফেরাতে এবার হাইকোর্টে মামলা মহুয়ার...

Mahua Moitra: 'ও হেনরি'! পোষ্য রটউইলারকে জয়ের কাছ থেকে ফেরাতে এবার হাইকোর্টে মামলা মহুয়ার...

Court order in Delhi High Court over pet dog Henry's custody: তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক জয় অনন্ত দেহাদ্রাইয়ের আইনি লড়াই এবার এক নতুন মোড় নিল। তাঁদের পোষ্য রটউইলার ‘হেনরি’-র অধিকার কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন মহুয়া।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Feb 19, 2026, 02:25 PM IST
Mahua Moitra: 'ও হেনরি'! পোষ্য রটউইলারকে জয়ের কাছ থেকে ফেরাতে এবার হাইকোর্টে মামলা মহুয়ার...

রাজীব চক্রবর্তী: রাজনীতির আঙিনা ছাপিয়ে এবার প্রিয় পোষ্য কুকুরের অধিকার নিয়ে আইনি লড়াই পৌঁছাল উচ্চ আদালতে। রটউইলার প্রজাতির পোষ্য ‘হেনরি’-র হেফাজত (Custody) চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। সাকেত আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা এই মামলায় মহুয়ার দাবি, হেনরি তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এর আগে দিল্লির সাকেত আদালতে মহুয়া আবেদন করেছিলেন যে, প্রতি মাসে অন্তত ১০ দিন হেনরিকে তাঁর কাছে রাখার অনুমতি দেওয়া হোক। কিন্তু নিম্ন আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। এই রায়ের বিরুদ্ধেই হাইকোর্টে সওয়াল করেছেন মহুয়া। তাঁর আইনজীবী ধ্রুব মালিক, কীর্তি রাজ, রুদ্রাক্ষ মাথুর এবং শিবেন ভার্মাদের মাধ্যমে দাখিল করা আবেদনে জানানো হয়েছে, হেনরিকে জয় তাঁকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। এরপর কুকুরটির লালন-পালন ও যাবতীয় দায়িত্ব মহুয়াই পালন করেছেন। শুধুমাত্র টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে বলেই জয়ের একতরফা মালিকানা থাকতে পারে না।

অন্যদিকে, জয় অনন্ত দেহাদ্রাই হেনরিকে নিজের কাছেই রাখার পক্ষে অনড়। বৃহস্পতিবার দিল্লি হাইকোর্টে জয়ের আইনজীবীরা পালটা সওয়াল করেন। বিচারপতি মনোজ কুমার ওহরি মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে সমস্ত পক্ষকে নোটিস জারি করেছেন। মহুয়ার অভিযোগ, নিম্ন আদালত সমস্ত দিক খতিয়ে না দেখেই একতরফা রায় দিয়েছিল, যা তিনি মানতে নারাজ। এখন দেখার, দিল্লির উচ্চ আদালত হেনরির ভবিষ্যৎ নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়।

 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Mahua MoitraJai Anant DehadraiPet Dog Henrydelhi high court
