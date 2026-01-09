ED vs TMC: I-PAC তল্লাশির প্রতিবাদে অমিত শাহর বাড়ির সামনে তুলকালাম, দিল্লিতে আটক মহুয়া-ডেরেক-শতাব্দীরা...

ED vs TMC: I-PAC তল্লাশির প্রতিবাদে অমিত শাহর বাড়ির সামনে তুলকালাম, দিল্লিতে আটক মহুয়া-ডেরেক-শতাব্দীরা...
TMC Protest Outside Amit Shah’s Residence: শুক্রবার সকালে শাহের দরজায় তৃণমূলের আট সাংসদের ধর্না। বৃহস্পতিবার ইডির আই-প্যাক তল্লাশির প্রতিবাদে দিল্লিতে তুলকালাম কাণ্ড। আমিত শাহের বাড়ির সামনে থেকেই আটক মহুয়া-ডেরেকরা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ED) মধ্যকার দীর্ঘদিনের টানাপড়েন শুক্রবার এক নতুন মাত্রা পেল। আই-প্যাক (I-PAC) অফিসে ইডি-র তল্লাশির প্রতিবাদে এবার সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের (Amit Shah) বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে পৌঁছালেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। শুক্রবার সকালে দিল্লির রাজপথে ধর্নায় বসেন ডেরেক ও'ব্রায়েন (Derek O'Brien), মহুয়া মৈত্র (Mahua Moitra), শতাব্দী রায় (Satabdi Roy, কীর্তি আজাদ (Kirti Azad) ও সাকেত গোখলের (Saket Gokhale) মতো আট জন হেভিওয়েট সাংসদ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে দিল্লি পুলিস (Delhi Police) তাঁদের আটক করে।
মহুয়া মৈত্র বলেন, “গতকাল সারা দেশ, বিশেষ করে বাংলার মানুষ দেখেছে কীভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ইডি-কে অপব্যবহার করছে। আমাদের দলের রাজনৈতিক এবং কৌশলগত তথ্য চুরি করতেই এই এজেন্সি পাঠানো হয়েছিল।” তিনি আরও দাবি করেন যে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন, তা নজিরবিহীন। মহুয়ার কথায়, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সিংহী (Lioness), তিনি দলের স্বার্থ রক্ষা করতে জানেন এবং বুক দিয়ে দলকে আগলে রেখেছেন।”
এই সংঘাতের সূত্রপাত হয় গত বৃহস্পতিবার, যখন কলকাতার আই-প্যাক দপ্তরে এবং সংস্থার প্রধান প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি শুরু করে ইডি। খবর পেয়েই ঝোড়ো মেজাজে সেখানে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি ছিল, ইডি কোনো নিয়ম না মেনে তৃণমূলের অত্যন্ত গোপন ও স্পর্শকাতর নথিপত্র ‘লুঠ’ করার চেষ্টা করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে 'ন্যাস্টি, নটি' সম্বোধন করেন। তিনি অভিযোগ তোলেন যে, নির্বাচনের আগে ভয় দেখিয়ে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে ব্যবহার করছে বিজেপি সরকার।
বৃহস্পতিবারের এই তল্লাশিকে বিজেপির ‘ডরাও ধমকাও’ (ভয় দেখানোর) কৌশল বলে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তিনি সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, "তৃণমূলের স্ট্র্যাটেজি ডকুমেন্ট এবং প্রার্থী তালিকা পাওয়ার শেষ চেষ্টা করছে বিজেপি। এর জন্য আপনাদের পস্তাতে হবে।" একই সুর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলাতেও। তিনি অভিযোগ করেন, ইডি আই-প্যাক থেকে তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ নথি চুরি করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এআই (AI) ব্যবহার করে মিথ্যে ছড়ানো হচ্ছে। এ লড়াই মাঠে হবে এবং গণতান্ত্রিকভাবেই লড়া হবে।"
শুক্রবার দিল্লির প্রতিবাদস্থলে সাংসদদের হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল— ‘বাংলা মোদী-শাহের নোংরা রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে’। তৃণমূলের দাবি, আই-প্যাক যেহেতু দলের নির্বাচনী কৌশল এবং আইটি সেল সামলায়, তাই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই এই তল্লাশি চালানো হয়েছে। অন্যদিকে, ইডির দাবি অনুযায়ী, তারা নিয়ম মেনেই তদন্ত করছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসে কাজে বাধা দিয়েছেন।
সব মিলিয়ে, নির্বাচনের আগে এই ‘এজেন্সি যুদ্ধ’ এখন কেবল কলকাতার অলিগলিতে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা পৌঁছে গেছে দেশের রাজধানীর ক্ষমতার অলিন্দে। তৃণমূলের এই আক্রমণাত্মক মনোভাব স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা এবং এজেন্সির অপব্যবহারকে হাতিয়ার করেই তারা আগামী দিনে লড়াইয়ের ময়দান সাজাচ্ছে।
