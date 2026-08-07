'ডিমে ভয়? স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বুকে গুলি খেয়েছেন', মহুয়ার আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

রাজীব চক্রবর্তী: 'রাজনীতি করবেন আর ডিমকে ভয় পাবেন!স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বুকে গুলি খেয়েছেন'। ফেসবুকে আপত্তিকর মন্তব্য মামলায় এবার সুপ্রিম কোর্টে ভর্ৎসনার মুখে মহুয়া মৈত্র। মামলা প্রত্যাহার করে নিলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ।
ফেসবুকে আপত্তিকর মন্তব্য মামলায় বিপাকে মহুয়া। তাঁর বিরুদ্ধে নদিয়ার হোগলবেড়িয়া থানায় FIR দায়ের করা হয়েছে। এই মামলায় মহুয়াকে রক্ষকবচ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু আদালত জানিয়েছে, তদন্ত চলবে। সংসদ অধিবেশনে শেষ হলে থানায় হাজিরা দিতে হবে তৃণমূল সাংসদকে। কলকাতা হাইকোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মহুয়া।
সুপ্রিম কোর্টে ভাচুয়ালি হাজিরার আর্জি জানিয়েছিলেন মহুয়া। আজ, শুক্রবার তাঁর আবেদনের শুনানি হয় বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি শীল নাগুর ডিভিশন বেঞ্চে। শুনানিতে মহুয়ার পক্ষে আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ বলেন, 'পুলিসের নোটিসে সাংসদকে থানায় সশরীরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে'। সওয়াল করেন, এর আগে হাজিরা দেওয়া সময়ে সাংসদকে লক্ষ্য ডিম ছোড়া হয়েছিল, হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই যুক্তি ধোপে টেকেনি।
ঘটনার সূত্রপাত ১ জুলাই। সেদিন নদিয়ার কালীগঞ্জে তৃণমূলের বৈঠক চলাকালীন আক্রান্ত হন মহুয়া। তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়া হয়। এই ঘটনায় নিয়ে ফেসবুকে লাইভে সরব হন সাংসদ। আপত্তিকর মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। এরপর মহুয়ার বিরুদ্ধে হোগলবেড়িয়া থানায় FIR হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)