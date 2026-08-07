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'ডিমে ভয়? স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বুকে গুলি খেয়েছেন', মহুয়ার আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

Mahua Moitra:  ফেসবুকে আপত্তিকর মন্তব্য মামলায় বিপাকে মহুয়া। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ই বহাল সুপ্রিম কোর্টেও।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 07, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:44 PM IST
'ডিমে ভয়? স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বুকে গুলি খেয়েছেন', মহুয়ার আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টের
Image Credit: মহুয়ার আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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