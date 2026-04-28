Commonwealth: ভারতের বিশ্বজয়: মৈত্রেয় দাদাশ্রিজির প্রস্তাব কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে আলোচনার ভরকেন্দ্রে

Commonwealth: ভারতের বিশ্বজয়: মৈত্রেয় দাদাশ্রিজির প্রস্তাব কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে আলোচনার ভরকেন্দ্রে
Commonwealth Trade and Investment Summit: মৈত্রেয় দাদাশ্রিজির “গ্রস পিস ইনডেক্স” প্রস্তাব ২০২৬ কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঐতিহাসিক ম্যানশন হাউসে অনুষ্ঠিত হল কমনওয়েলথ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২৬-এর পঞ্চম সংস্করণ। কমনওয়েলথ এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সিলের উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে অংশ নেন কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত ৫৬টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী এবং শীর্ষ ব্যবসায়িক নেতারা।
প্রায় ২.৭ বিলিয়ন মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী এই কমনওয়েলথ বিশ্বজুড়ে উদীয়মান ও উন্নত বাজারগুলোর মধ্যে সহযোগিতা, উদ্ভাবন ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে তৈরি হয়েছে। “কমনওয়েলথ সলিউশনস টু গ্লোবাল চ্যালেঞ্জেস” শীর্ষক এই সম্মেলনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, টেকসই জ্বালানি, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য প্রযুক্তি, সৃজনশীল শিল্প এবং পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি, কার্যকর সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর লক্ষ্যে আয়োজিত হয় একাধিক ক্লোজড-ডোর গোল টেবিল বৈঠক।
উল্লেখযোগ্য বক্তাদের মধ্যে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমন্ত্রিত ছিলেন বিশিষ্ট মানবতাবাদী, রূপান্তরমূলক চিন্তার পথপ্রদর্শক এবং আধ্যাত্মিক নেতা মৈত্রেয় দাদাশ্রীজি। তিনি 'ইন্ডিয়া – লিডারশিপ থ্রু চেঞ্জ টু প্রসপারিটি' শীর্ষক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। প্রচলিত নীতি-ভিত্তিক আলোচনার বাইরে গিয়ে, মৈত্রেয় দাদাশ্রীজি তাঁর বক্তব্যে মানবিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দেন। তিনি বলেন, প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব তখনই, যখন মানুষের ভেতরে স্থিতি ও মানসিক সামঞ্জস্য থাকে। জাতি, ধর্ম বা ভৌগোলিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে মানবতার মূল সত্তার সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি তুলে ধরেন।
তাঁর মতে, অর্থনীতি ও কৌশল একটি দেশের কাঠামো গড়ে তোলে ঠিকই, কিন্তু সেই কাঠামোকে টিকিয়ে রাখে পারস্পরিক বিশ্বাস, সহমর্মিতা এবং ঐক্য। একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব হিসেবে তিনি ‘গ্রস পিস ইনডেক্স’-এর ধারণা সামনে আনেন। তাঁর মতে, একটি দেশের মূল্যায়ন শুধু অর্থনৈতিক সাফল্যের ভিত্তিতে নয়, বরং সেই দেশের শান্তি, পারস্পরিক বিশ্বাস ও সামাজিক সম্প্রীতির মাত্রা দিয়েও করা উচিত। ভবিষ্যতের বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এই সূচককে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে সামনে রেখে, মৈত্রেয় দাদাশ্রীজি ক্ষমতাকেন্দ্রিক নেতৃত্ব থেকে উদ্দেশ্যনির্ভর নেতৃত্বের দিকে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্যে বিশ্বজুড়ে শান্তি, ঐক্য ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে উঠে আসে।
[এই প্রতিবেদনটি IndiaDotCom Pvt Lt-এর কনজিউমার কানেক্টের একটি উদ্যোগ। জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল সম্পাদকীয় বিভাগ প্রতিবেদনের বক্তব্যের জন্য দায়বদ্ধ না।]
