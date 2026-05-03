Massive Fire: ভোররাতে ভয়ংকর AC বিস্ফোরণ: দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আবাসিক ভবন, মৃত কমপক্ষে ৯

Massive Fire: ভোররাতে ভয়ংকর AC বিস্ফোরণ: দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আবাসিক ভবন, মৃত কমপক্ষে ৯
Delhi Fire Incident: চারতলা আবাসিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছেন। রবিবার ভোররাতে এসি বিস্ফোরণ থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। দমকলের ১৪টি ইঞ্জিন প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোররাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। চারতলা আবাসিক ভবনে বিধ্বংসী আগুনে অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে দিল্লির বিবেক বিহারে। দমকল বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ভোররাত ৩টে ৪৭ মিনিট নাগাদ বিবেক বিহারের ওই ভবনটিতে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন দ্বিতীয় তলা থেকে উপরের তলাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিস এবং দমকলের ১৪টি ইঞ্জিন। প্রায় দুই ঘণ্টার আপ্রাণ চেষ্টায় সকাল ৬টা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন, ভবনের বিভিন্ন তলা থেকে অন্তত ১০-১৫ জনকে সুরক্ষিত অবস্থায় বের করে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে আগুনের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে ঘটনাস্থলেই বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় তলা থেকে ৫টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পালানোর চেষ্টাকালে সিঁড়িতেই ৩ জনের মৃত্যু হয়। প্রথম তলা থেকে ১টি মৃতদেহ পাওয়া যায়।
আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জিটিবি (Guru Teg Bahadur) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মৃতদেহগুলো উদ্ধার করা হলেও এখনও সবার পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধারকাজ চলাকালীন ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও কয়েকজন।
কীভাবে লাগে ভয়ংকর আগুন?
প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের ধারণা, এসি (AC) বিস্ফোরণ থেকে এই ভয়াবহ আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে আগুনের সঠিক কারণ জানতে ফরেনসিক তদন্তের অপেক্ষা করা হচ্ছে। শাহদারার ডিসিপি রাজেন্দ্র প্রসাদ মীনা জানিয়েছেন, 'খবর পাওয়ার পরপরই স্থানীয় পুলিস ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ভবনটি বর্তমানে ভস্মীভূত অবস্থায় রয়েছে এবং ভেতরে আর কেউ আটকে আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।'
পূর্ব দিল্লির অন্যতম অভিজাত এলাকা হিসেবে পরিচিত বিবেক বিহারে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন।
