Zee News Bengali
TCS Share Price News: চলমান দ্বন্দ্বের মধ্যেই টিসিএসের শেয়ার বাজার চাঙ্গা। টিসিএস-ই সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। আইটি জায়ান্টটির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 13, 2025, 04:22 PM IST
TCS: ৫ দিনে ৪৫,৬৭৮,৩,৫০,০০,০০০ টাকা...'টালমাটাল' TCS-এর বিশাল অঙ্কে আয়! লেঅফের মধ্যেই মূলধন বেড়ে হল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লেঅফ, ক্ষমতার অন্তর্দ্বন্দ্ব সবকিছু নিয়ে 'টালমাটাল' পরিস্থিতির মধ্যেই টিসিএস (TCS) নিয়ে সুখবর। মাত্র ৫ দিনে ৪৫,৬৭৮,৩,৫০,০০,০০০ টাকা আয় করল রতন টাটার টিসিএস (TCS)। যা কিনা টিসিএসের জন্য বড় বৃদ্ধি। বাজারে টিসিএসের মূলধন বেড়ে ১০,৯৫,৭০১.৬২ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। যা নিঃসন্দেহে আইটি জায়ান্টটির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। 

ভারতের বৃহত্তম আইটি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা টিসিএস। আর টিসিএস-ই সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। প্রসঙ্গত, টাটা গ্রুপের হোল্ডিং কোম্পানি টাটা সন্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারহোল্ডার টাটা ট্রাস্টের মধ্যে ক্ষমতার উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে। আর এই চলমান দ্বন্দ্বের মধ্যেই টিসিএসের শেয়ার বাজার চাঙ্গা। বোর্ডে নিয়োগ, তথ্যের অ্যাক্সেস ও টাটা সন্সের বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দীর্ঘ বিলম্বের কারণেই ট্রাস্টিদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিগত কিছুদিন ধরেই খবরের শিরোনামে আসছিল টিসিএস-এ লেঅফের খবর। মাস দুয়েক আগেই ভারতের বৃহত্তম আইটি পরিষেবা সংস্থা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS) ঘোষণা করেছিল যে ব্যবসার পুনর্বিন্যাসের জন্য তাঁরা কর্মীসংখ্যার ২ শতাংশ অর্থাৎ ১২ হাজারেরও বেশি কর্মীকে আগামী এক বছরের মধ্যে ছাঁটাই (TCS layoffs) করবে। এই ঘোষণার পর থেকেই ফোর্সড রেজিগনেশন (Forced Resignation) এবং আকস্মিক পদত্যাগের (Sudden Resignation) সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

এমনকি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জাতীয় স্তরের আইটি ইউনিয়নের সদস্য তথা টিসিএসের মধ্যস্তরের এক কর্মী এও দাবি করেন যে, '১২০০০ নয়, ছাঁটাইয়ের সংখ্যা ৩০ হাজারেরও বেশি হতে পারে। প্রায় ৮০ হাজারও ছাঁটাই হতে পারে! যেহেতু কর্মীদের নিজেদেরই পদত্যাগ করতে বলা হচ্ছে এবং কোম্পানি তাঁদের ছাঁটাই করছে না, তাই এই সংখ্যাগুলি কোনও রেকর্ডে থাকবে না।’

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেই শোনা গিয়েছিল যে, একসঙ্গে পুনে টিসিএস-এর ২৫০০ কর্মীকে ছাঁটাইয়ের নোটিস ধরিয়েছে আইটি জায়ান্ট। যাদের বেশিরভাগেরই চাকরির বয়স ১০-২০ বছর! যদিও টিসিএস এই দাবিকে 'ভুয়ো তথ্য' বলে খারিজ করে দেয়। পাশাপাশি TCS এও দাবি করে যে, ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ সেপারেশন প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে। 

