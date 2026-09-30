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১ অক্টোবর থেকে রেলে নতুন কড়াকড়ি, লোকালে ট্রেনেও রাখুন পরিচয়পত্র, কোন কোন বৈধ নথিতেই ভ্রমণে অনুমতি?

১ অক্টোবর থেকেই কিন্তু রেলে নতুন করে কড়াকড়ি, লোকালে ট্রেনেও এবার সঙ্গে রাখুন পরিচয়পত্র, জানুন কোন কোন বৈধ নথিতেই মিলবে ভ্রমণে অনুমতি?

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 30, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 08:32 PM IST
১ অক্টোবর থেকে রেলে নতুন কড়াকড়ি, লোকালে ট্রেনেও রাখুন পরিচয়পত্র, কোন কোন বৈধ নথিতেই ভ্রমণে অনুমতি?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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