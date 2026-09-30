/১ অক্টোবর থেকে রেলে নতুন কড়াকড়ি, লোকালে ট্রেনেও রাখুন পরিচয়পত্র, কোন কোন বৈধ নথিতেই ভ্রমণে অনুমতি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিয়মিত কি ট্রেনে ভ্রমণ করেন? তাহলে এখনই একটি জরুরি বিষয় জেনে রাখুন আপনি। যা ১ অক্টোবর অর্থাত্ আগামিকাল থেকেই আপনার জন্য় যা অত্য়ন্ত কাজের হতে চলেছে। ভারতীয় রেলে বিনা টিকিটে ভ্রমণ এবং মাসিক পাস বা কোটা সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে এক মাস ধরে এক বিশেষ অভিযান চালাচ্ছে। ভ্রমণের সময় সবসময় বৈধ টিকিট বা পাস এবং পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখুন। কারণ এগুলি ছাড়া ট্রেনে উঠলে যাত্রীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে রেল। উৎসবের ভরা মরসুমে স্টেশন ও ট্রেনগুলিতে যাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড় থাকে; তাই এই পরিস্থিতি সামাল দিতেই সেন্ট্রাল রেলওয়ে আগামী ১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার থেকে এক মাসব্যাপী টিকিট চেকিং অভিযান শুরু করছে। এর লক্ষ্যই হল জাল টিকিট, অবৈধ ভ্রমণ এবং কোটার অপব্যবহার রোধ করা। রেল কর্তৃপক্ষের মতে, শুধুমাত্র এক্সপ্রেস বা দূরপাল্লার ট্রেনেই নয়, বরং লোকাল ট্রেন এবং স্টেশন চত্বরেও টিটিই কঠোরভাবে টিকিট পরীক্ষা করবেন।
ছাড়প্রাপ্ত টিকিট এবং কোটা-সুবিধাভোগীদের উপরেও কড়া নজর
দিব্যাঙ্গ (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন), প্রবীণ নাগরিক, শিক্ষার্থী বা অন্যান্য বিশেষ কোটার আওতায় বুক করা টিকিটের ক্ষেত্রে যাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হবে।
ই-পাস বা প্রিভিলেজ টিকিট অর্ডারের মাধ্যমে ভ্রমণকারী রেলওয়ে কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের যাত্রার আগে সেটিকে একটি বৈধ অথরিটি টিকিটে রূপান্তরিত করে নিতে হবে।
টিকিট পরীক্ষক কর্মীরা হ্যান্ডহেল্ড টিটিই অ্যাপের মাধ্যমে ঘটনাস্থলেই টিকিটের বৈধতা ও যাত্রীর বিবরণ যাচাই করবেন।
ভ্রমণের জন্য কোন নথিগুলি বৈধ বলে গণ্য হবে?
যারা ছাড়যুক্ত টিকিটে বা কোটার আওতায় ভ্রমণ করছেন, তাদের অবশ্যই তাদের মূল পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে ও দেখাতে হবে। ভারতীয় রেল পরিচয়পত্রের প্রমাণ হিসেবে মোবাইলে তোলা ছবি বা ফটোকপি গ্রহণ করে না।
রেল মোট ৯টি নথিকেই বৈধ পরিচয়পত্র হিসেবে গণ্য করে
১) আধার কার্ড
২) পাসপোর্ট
৩) প্যান কার্ড
৪) ড্রাইভিং লাইসেন্স
৫) ভোটার ফটো আইডি কার্ড
৬) কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের ইস্যু করা ছবি-সহ পরিচয়পত্র
৭) স্বীকৃত স্কুল বা কলেজের ইস্যু করা ছবি-সহ ছাত্রছাত্রীদের পরিচয়পত্র
৮) ছবি-সহ রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকের পাসবুক
৯) ল্যামিনেট করা ছবিযুক্ত ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড
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