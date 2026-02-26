Delhi IGI Airport Closed: ফের বন্ধ হচ্ছে দিল্লি বিমানবন্দর, জারি NOTUM... এবার এতগুলো ফ্লাইট কোথা থেকে উড়বে? কী করবেন যাত্রীরা?
IGI Airport Big Updates: রানওয়ে বন্ধ থাকলেও বিমান চলাচল যাতে ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে পর্ষদ এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের ব্যস্ততম বিমানবন্দর দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (IGI) পরিষেবায় বড়সড় পরিবর্তনের ঘোষণা করা হয়েছে। বিমানবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং রানওয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামী তিন মাস তৃতীয় রানওয়েটি (Runway 11R/29L) বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে শুরু হয়ে এই সংস্কার কাজ চলবে আগামী ২৫শে মে ২০২৬ পর্যন্ত।
এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (AAI) পক্ষ থেকে একটি 'নোটিস টু এয়ার মিশনস' (NOTAM) জারি করে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। মূলত রানওয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান উড়ানের চাপ সামলানোর লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
কেন এই সংস্কার কাজ?
২০০৮ সালে এই তৃতীয় রানওয়েটি চালু হওয়ার পর থেকে দিল্লির বিমানবন্দরে উড়ান চলাচলের সংখ্যা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহারের ফলে রানওয়ের উপরিভাগের সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ আর যথেষ্ট নয় বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ। তাই রানওয়ের টেকসই ক্ষমতা বাড়াতে এবং আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন ঘটাতে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংস্কার কাজের প্রধান দিকগুলো হলো:
রানওয়ে ওভারলে: রানওয়ের উপরিভাগের পিচ বা আস্তরণ নতুন করে তৈরি করা।
র্যাপিড-এক্সিট ট্যাক্সিওয়ে: দ্রুত রানওয়ে খালি করার জন্য নতুন ট্যাক্সিওয়ে নির্মাণ।
ইনস্ট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম (ILS) আপগ্রেড: প্রতিকূল আবহাওয়ায় বিমান অবতরণের প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করা।
যাত্রী পরিষেবায় প্রভাব
রানওয়ে বন্ধ থাকলেও বিমান চলাচল যাতে ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে পর্ষদ এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দিল্লিতে বর্তমানে তিনটি সমান্তরাল রানওয়ে (09/27, 10L/28R, 10R/28L) সচল রয়েছে। একটি রানওয়ে বন্ধ থাকলেও বাকিগুলোতে উড়ান ওঠানামা অব্যাহত থাকবে।
কর্তৃপক্ষ কী জানিয়েছে?
ফ্লাইট বাতিল নয়: রানওয়ে সংস্কারের কারণে বড় ধরনের ফ্লাইট বাতিল বা দীর্ঘ বিলম্বের সম্ভাবনা কম।
বিকল্প ব্যবস্থা: ভিভিআইপি ফ্লাইট, প্রতিরক্ষা বিমান এবং বিশেষ সিভিল ফ্লাইটের জন্য ০৯/২৭ রানওয়েটি ব্যবহার করা হবে।
অ্যাক্সেস কন্ট্রোল: এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলাররা (ATC) 'ইন্টারিম অপারেটিং প্রসিডিউর' মেনে বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করবেন যাতে কোনো বিশৃঙ্খলা না হয়।
যাত্রীদের জন্য পরামর্শ
যদিও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সব ধরনের প্রস্তুতি সেরে রেখেছে, তবুও যাত্রীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম ব্যস্ত এই বিমানবন্দরে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষ যাতায়াত করেন। তাই যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে:
১. বিমানবন্দরে রওনা হওয়ার আগে নিজ নিজ এয়ারলাইন্সের কাছ থেকে ফ্লাইটের বর্তমান অবস্থা জেনে নিন।
২. হাতে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে বিমানবন্দরে পৌঁছন।
৩. বিমান সংস্থাগুলোর পাঠানো মেসেজ বা ইমেলের দিকে নজর রাখুন।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
ভারতের আকাশপথে ভ্রমণের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যাত্রী সংখ্যার দিক থেকে বরাবরই শীর্ষে থাকে। এই আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিমানবন্দরটি ভবিষ্যতে আরও বেশি যাত্রী এবং উড়ান সামলাতে সক্ষম হবে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কারিগরি প্রয়োজনে বা নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদনের ভিত্তিতে এই সংস্কার কাজের সময়সীমা কিছুটা বাড়তে পারে।
পরিশেষে, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের এই সাহসী পদক্ষেপ যাত্রী নিরাপত্তা এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিষেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
