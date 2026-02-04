English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Mamata Banerjee VS ECI: একা হাতে ন্যারেটিভই ঘুরিয়ে দিলেন মমতা! ইমপ্রেসড প্রধান বিচারপতি বললেন, ম্যাডাম... সুপ্রিম চাপের মুখে জ্ঞানেশ কুমার...

Mamata Banerjee VS ECI: একা হাতে ন্যারেটিভই ঘুরিয়ে দিলেন মমতা! 'ইমপ্রেসড' প্রধান বিচারপতি বললেন, 'ম্যাডাম'... 'সুপ্রিম' চাপের মুখে জ্ঞানেশ কুমার...

Mamata Banerjee in Supreme Court: এদিন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের এজলাসে মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মানুষের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি অভিযোগ করেন, আধার কার্ড থাকা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন তা গ্রহণ করছে না। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 4, 2026, 07:04 PM IST
Mamata Banerjee VS ECI: একা হাতে ন্যারেটিভই ঘুরিয়ে দিলেন মমতা! 'ইমপ্রেসড' প্রধান বিচারপতি বললেন, 'ম্যাডাম'... 'সুপ্রিম' চাপের মুখে জ্ঞানেশ কুমার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের বিচারবিভাগীয় ইতিহাসে এক অনন্য নজির সৃষ্টি হলো। স্বাধীনোত্তর ভারতে এই প্রথম কোনো ক্ষমতাসীন মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হয়ে সরাসরি সওয়াল করলেন। পশ্চিমবঙ্গ ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর (SIR) মামলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) প্রধান বিচারপতির এজলাসে প্রায় ২০ মিনিট তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের হয়রানির অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী যে মামলা দায়ের করেছিলেন, বুধবার তার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) অত্যন্ত ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

এদিন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের এজলাসে মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মানুষের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি অভিযোগ করেন, আধার কার্ড থাকা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন তা গ্রহণ করছে না। এমনকি নামের বানানে সামান্য ভুলের জন্য বা বিয়ের পর পদবি বদল হওয়ার কারণেও সাধারণ মানুষকে শুনানিতে ডেকে চরম হয়রানি করা হচ্ছে। কমিশনের এই ধরনের সিদ্ধান্তকে ‘তুঘলকি’ বলে অভিহিত করেন তিনি।

আদালতের কাজ শুরুর আগেই মমতার উপস্থিতি

সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানি সাধারণত সকাল সাড়ে ১০টায় শুরু হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নির্ধারিত সময়ের ২০ মিনিট আগেই সাদা রঙের স্করপিও গাড়িতে চড়ে আদালত চত্বরে পৌঁছে যান। তাঁর পরনে ছিল সাদা পোশাক এবং গলায় জড়ানো একটি কালো স্কার্ফ। তিনি কোর্ট নম্বর ১-এর ভিজিটিং গ্যালারির একদম শেষ সারিতে গিয়ে বসেন। তাঁর মামলার ডাক আসতেই তিনি সামনে এগিয়ে আসেন।

আদালতের কাছে বারবার সওয়ালের আর্জি

শুরুতে তাঁর আইনজীবী শ্যাম দিভান এসআইআর প্রক্রিয়ার নানা ত্রুটি তুলে ধরেন। এর মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাতজোড় করে প্রধান বিচারপতির কাছে ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলার অনুমতি চান। তিনি বলেন, 'আমি বিষয়গুলি আরও পরিষ্কার করতে চাই। আমি সেই রাজ্য থেকেই আসছি।' প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত রসিকতার সুরে তখন বলেন, 'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আপনি সেই রাজ্যেরই মানুষ।'

'ন্যায়বিচার দম বন্ধ হয়ে মরছে'

মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত বিনম্রভাবে তাঁর সওয়াল শুরু করেন। তিনি বলেন, “আমাদের আইনজীবীরা লড়াই করছেন, কিন্তু আমরা কোথাও ন্যায়বিচার পাচ্ছি না। বিচারব্যবস্থার দরজার আড়ালে ন্যায়বিচার যেন দম বন্ধ হয়ে মরছে। আমি নির্বাচন কমিশনকে ছ’টি চিঠি লিখেছি, কিন্তু কোনো জবাব আসেনি। আমি কোনো বিশেষ ব্যক্তি নই, সাধারণ পরিবার থেকে এসেছি। এখানে আমি আমার দলের জন্য লড়ছি না।”

মমতা যখন কথা বলছিলেন, তখন প্রধান বিচারপতি তাঁকে মনে করিয়ে দেন যে তাঁর হয়ে সওয়াল করার জন্য কপিল সিব্বল বা শ্যাম দিভানের মতো প্রথিতযশা আইনজীবীরা রয়েছেন। আদালত আশ্বাস দেয় যে, কোনও বৈধ ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায়, তার সমাধান খোঁজা হবে। তবে মুখ্যমন্ত্রী অন্তত ১০ মিনিট কথা বলার জন্য জেদ ধরলে আদালত অনুমতি দেয়।

বিয়ের পর পদবি বদলালেই নাম কাটা হচ্ছে!

মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, এসআইআর প্রক্রিয়াটি শুধুমাত্র নাম বাদ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'কোনো মেয়ে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে স্বামীর পদবি ব্যবহার করলে তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে কেন সে পদবি বদলাল। এই অজুহাতে বহু মহিলার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। কাজের খোঁজে গরিব মানুষ ঘর বদলালে তাঁদের নামও কেটে দেওয়া হচ্ছে।' তিনি প্রমাণ হিসেবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু ছবিও আদালতকে দেখাতে চান।

কেন শুধু বাংলাকেই টার্গেট করা হচ্ছে?

মমতার প্রধান অভিযোগ ছিল বৈষম্য নিয়ে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, “অসমে কেন এসআইআর হচ্ছে না? কেন শুধু ভোটের আগে বাংলাকেই নিশানা করা হচ্ছে?” তিনি আরও বলেন, “আদালত আধার কার্ডকে প্রমাণ হিসেবে মান্যতা দিলেও কমিশন তা মানছে না। অন্য রাজ্যে ফ্যামিলি রেজিস্টার বা স্বাস্থ্য কার্ড চললেও বাংলায় তা গ্রাহ্য হচ্ছে না। দু’বছরের কাজ দু’মাসে শেষ করার যে তাড়া, তার ফলে ১০০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বহু বিএলও অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে।”

‘হোয়াটসঅ্যাপ কমিশন’ ও মাইক্রো অবজারভার বিতর্ক

মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, ৮,০০০-এর বেশি মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছে যারা বিএলও-দের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইচ্ছেমতো নাম কাটছে। তিনি নির্বাচন কমিশনকে ‘হোয়াটসঅ্যাপ কমিশন’ বলে কটাক্ষ করে বলেন, কমিশন হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক নির্দেশ দিচ্ছে।

এর জবাবে নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী জানান, রাজ্য সরকার পর্যাপ্ত গ্রুপ-বি অফিসার দেয়নি বলেই তাঁদের মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করতে হয়েছে।

আদালতের নির্দেশ

১. শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ জারি করেছে এবং আগামী সোমবারের মধ্যে জবাব চেয়েছে। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, রাজ্য যদি প্রয়োজনীয় অফিসারদের তালিকা জমা দেয়, তবে হয়তো আর মাইক্রো অবজারভারদের প্রয়োজন পড়বে না।

২. এসআইআর পর্বে তথ্যগত অসঙ্গতির কারণে অনেক ভোটারকে শুনানিতে তলব করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, নামের বানানের সমস্যা বা পদবি পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যার কারণে শুনানির নোটিস পেয়েছেন ভোটারেরা। 

৩. এই সমস্যার সমাধানের জন্য রাজ্য সরকারকে আদালত একটি তালিকা দিতে বলেছে। বাংলা ভাষা বোঝেন, এমন অফিসারদের তালিকা দিতে হবে রাজ্যকে। এসআইআর-এর কাজে তাঁদের নিয়োগ করলেই নামের বানান সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। আদালতের নির্দেশ, নামের ছোট ভুলে কাউকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। বাংলা ভাষায় দক্ষ অফিসারেরা এই কাজে নিযুক্ত হলে মাইক্রো অবজ়ার্ভারের প্রয়োজন হবে না আর, মন্তব্য আদালতের।

৪. ভোটারদের শুনানির নোটিস ধরানোর সময় কমিশনকে আরও সতর্ক হতে হবে, জানিয়েছে আদালত। কমিশনের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, ‘আপনাদের অফিসারদের একটু সংবেদনশীল হতে বলুন!’ এ ছাড়া, বুথ স্তরের আধিকারিকদের (বিএলও) স্বাক্ষর ছাড়া কোনও নথি বৈধ হবে না বলেও জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

আরও পড়ুন: Kavi Subhas metro reopening: বিরাট আপডেটে খুশির ছোঁয়া! কবি সুভাষ মেট্রোর নবনির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেল, পয়লা বৈশাখেই উদ্বোধন?

আরও পড়ুন: BIG UPDATE on Laxmi Bhandar: একলাফে বাড়ছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা? অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার সময়ও বদলাচ্ছে...পেনশন-সহ বার্ধক্য স্কিম নিয়ে ভোটমুখী বাংলায় বাজেটে কল্পতরু মমতা!

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Mamata BanerjeePetitioner Mamata BanerjeeSIR hearingSIR in West BengalSupreme CourtMamata Banerjee Vs ECIWest Bengal SIR HearingElection CommissionWest Bengal Assembly Election 2026SIR in Bengalfinal voter list
পরবর্তী
খবর

Gaming Addiction Tragedy: দিদিকে ঝাঁপ দিতে দিচ্ছিল না ২ বোন, কিন্তু তারপরই... হাড়হিম বয়ান সাক্ষীদের! ওদের বাবার ২ বিয়ে, ৫ সন্তান-- সকলে একছাদের তলায়ই থাকত...
.

পরবর্তী খবর

Gaming Addiction Tragedy: দিদিকে ঝাঁপ দিতে দিচ্ছিল না ২ বোন, কিন্তু তারপরই... হাড়হিম বয়ান স...