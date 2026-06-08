/Mamata Banerjee: সংকটকালে তৃণমূলের পাশে নেই ইন্ডি জোটও? বৈঠকের পর নীরব মমতা, জল্পনা তুঙ্গে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক শেষে তাঁকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন জোটের চেয়ারপার্সন মল্লিকার্জুন খাড়গে, কিন্তু মুখ খুললেন না মমতা। ফিরিয়ে দিলেন সাংবাদিকদের।
ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে বঙ্গ রাজনীতিতে নাটকীয় পটপরিবর্তন। বিধানসভার পর লোকসভায় ভাঙন ধরল তৃণমূলে। দল ছেড়ে এবার ২০ জন সাংসদ যোগ দিতে চাইছেন ২০ জন সাংসদ। যেদিন লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিলেন তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা, সেদিন ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের তরফে বৈঠকে ছিলেন অভিষেকও।
ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে একটি ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর পাশের আসনেই বসে মমতা। তাঁর পাশে আসনে পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। বস্তুত, আজ সোমবার ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দিতে গতকাল ররিবার দিল্লিতে পৌঁছন বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। আর অভিষেক শনিবার থেকেই দিল্লিতে।
কী আলোচনা হল ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে? সাংবাদিক সম্মেলনে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'এসআইআর (SIR), ভোট লুট এবং নির্বাচন চুরির বিষয়ে প্রধান বিচারপতিকে একটি চিঠি পাঠানোর নিয়ে সহমত হয়েছে জোটের শরিকদলগুলি। খুব শীঘ্রই ছিঠি পাঠানো হবে। অবিলম্বে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানানো হবে'। জানান, 'আমরা সবাই প্রতি দুই মাস পর পর বৈঠকে বসব। আগামী আগস্ট মাসে হায়দরাবাদে পরবর্তী বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে। সংসদ অধিবেশন চলাকালীন সমন্বয় করা হবে'।
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