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Mamata Banerjee: সংকটকালে তৃণমূলের পাশে নেই ইন্ডি জোটও? বৈঠকের পর নীরব মমতা, জল্পনা তুঙ্গে

Mamata Banerjee:  ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে একটি ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর পাশের আসনেই বসে মমতা। তাঁর পাশে আসনে পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 08, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:18 PM IST
Mamata Banerjee: সংকটকালে তৃণমূলের পাশে নেই ইন্ডি জোটও? বৈঠকের পর নীরব মমতা, জল্পনা তুঙ্গে
Image Credit: তৃণমূলে বিদ্রোহে পাশে নেই ইন্ডি জোটও?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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