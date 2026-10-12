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দিল্লিতে এবার 'রণেভঙ্গ' মমতার? জি ২৪ ঘন্টার উপরে গোঁসা! সটান বলে দিলেন...

সব হারিয়ে এবার জি ২৪ ঘন্টার উপরে গোসা! 'তোমরা তো সবচেয়ে অ্য়ান্টি কর ভাই', দিল্লিতে আমাদের প্রতিনিধিকে বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্ডি জোটের মিছিল যোগ না দিয়েই রওনা দিলেন কলকাতার উদ্দেশ্যে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 12, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 06:00 PM IST
দিল্লিতে এবার 'রণেভঙ্গ' মমতার? জি ২৪ ঘন্টার উপরে গোঁসা! সটান বলে দিলেন...
Image Credit: জি ২৪ ঘন্টার উপরে গোঁসা মমতার!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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