Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /দিল্লিতে আরশোলাদের আন্দোলনে আটক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অজ্ঞাত স্থানে নেওয়ার দাবি

দিল্লিতে আরশোলাদের আন্দোলনে আটক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অজ্ঞাত স্থানে' নেওয়ার দাবি

Mamata Banerjee detained: কোনও এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় সহ ৫ সাংসদকে। দিল্লি পুলিস প্রিজন ভ্যানে তুলে তাঁদের অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে মমতা তৃণমূলের তরফে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 10, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 03:26 PM IST
দিল্লিতে আরশোলাদের আন্দোলনে আটক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অজ্ঞাত স্থানে' নেওয়ার দাবি
Image Credit: ছবি সৌজন্যে রাজীব চক্রবর্তী

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৩ আলাদা আলাদা গোপন ডেরায় CJP তিন নেতাকে জাস্ট তুলে নিল পুলিস,অভিজিৎ কোথায় কেউ জানেনা
2
3
4
5