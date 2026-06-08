/20 TMC MPs join NDA: আমরা এনডিএ-র অংশ হতে চাই: ২০ সাংসদের নাম-সহ স্পিকারকে চিঠি কাকলির

রাজীব চক্রবর্তী: খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও রুখতে পারলেন না। বিধানসভার পর এবার লোকসভাতেও ভাঙল ধরল তৃণমূলে। আনুষ্ঠানিকভাবে NDA-তে যোগ দিতে চেয়ে এবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিলেন দলের ২০ বিদ্রোহী সাংসদ।
তৃণমূলের সংসদীয় দলের মুখ্য সচেতক হিসেবে স্পিকার চিঠি দিয়েছে বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'সহকর্মী সাংসদদের সঙ্গে দীর্ঘ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত লোকসভায় আমিই তৃণমূলের মুখ্য সচেতক (চিফ হুইপ) পদে রয়েছি এবং সেই দায়িত্বেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করেছি'।
এদিকে তৃণমূলের বৈঠকে কাকলি বদলে কল্যাণকে মুখ্য়সচেতক হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন মমতা। কিন্তু তখন সংসদের অধিবেশন চলছিল। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই সিদ্ধান্ত স্পিকারের দফতরে জানানো হয়নি। সেই সুযোগটিই এবার কাজে লাগালেন কাকলি।
চিঠিতে কাকলির বিস্ফোরক দাবি, 'আমাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াটি ছিল সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী এবং একতরফা। দলের চেয়ারপার্সন হয়তো এই পদে আমার জায়গায় অন্য কারও নাম ঘোষণা করেছেন, কিন্তু তাতেই রাতারাতি সাংবিধানিক ও সংসদীয় অবস্থান বদলে যায় না'। তিনি বলেন, 'আমরা জনগণের রায়কে মাথা পেতে নিয়েছি এবং বিশ্বাস করি যে আমাদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পথ চলা এনডিএ-র সঙ্গেই হওয়া উচিত। সেই অনুযায়ী, আমরা স্পিকারকে আমাদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানাব। আমরা এনডিএ-র অংশ হতে চাই'।
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