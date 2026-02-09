Mamata Banerjee VS ECI in Supreme Court: মুখ্যমন্ত্রী কোর্টে এসে ভুল কিছু করেননি, অযথা রাজনীতি করবেন না! মমতার SIR সওয়ালে বড় কথা বলে দিল সুপ্রিম কোর্ট...

Mamata Banerjee VS ECI in Supreme Court: মুখ্যমন্ত্রী কোর্টে এসে ভুল কিছু করেননি, অযথা রাজনীতি করবেন না! মমতার SIR সওয়ালে বড় কথা বলে দিল সুপ্রিম কোর্ট...
Mamata Banerjee in Supreme Court: গত ৪ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনকে (ECI) ‘হোয়াটসঅ্যাপ কমিশন’ বলে অভিহিত করেন। তাঁর প্রধান অভিযোগ ছিল, কমিশন আনুষ্ঠানিক চিঠির বদলে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নির্দেশিকা জারি করছে।
রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী:
২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’ (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে আইনি লড়াই এখন তুঙ্গে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে এই মামলার শুনানিতে একদিকে যেমন উঠে এসেছে প্রশাসনিক অসহযোগিতার অভিযোগ, অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।
আদালতে মুখ্যমন্ত্রীর সওয়াল: ‘হোয়াটসঅ্যাপ কমিশন’ কটাক্ষ
গত ৪ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনকে (ECI) ‘হোয়াটসঅ্যাপ কমিশন’ বলে অভিহিত করেন। তাঁর প্রধান অভিযোগ ছিল, কমিশন আনুষ্ঠানিক চিঠির বদলে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নির্দেশিকা জারি করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, এই প্রক্রিয়ায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার চেয়ে নাম বাদ দেওয়ার ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, বাংলায় প্রায় ৫৮ লক্ষ নাম অবৈধভাবে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে অনেক জীবিত ব্যক্তিকে ‘মৃত’ হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিশেষ করে বিয়ের পর পদবি পরিবর্তন হওয়া মহিলা এবং দরিদ্র ভোটারদের হয়রানির বিষয়টি তিনি আদালতের নজরে আনেন।
সোমবারের শুনানি: কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ নিয়ে টানাপোড়েন
সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চে মামলার পুনরায় শুনানি শুরু হয়। শুনানির মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী সরবরাহ।
কর্মীর অভাব ও তালিকার জটিলতা: কমিশনের আইনজীবী অভিযোগ করেন যে রাজ্য পর্যাপ্ত কর্মী না দেওয়ায় তাঁরা বাইরে থেকে লোক নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এর জবাবে রাজ্যের আইনজীবী জানান, ইতিমধ্যে ৮,৫০০ জন গ্রুপ ‘বি’ অফিসার দেওয়া হয়েছে। তবে প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, এই কর্মীদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও প্রোফাইল কেন এখনও কমিশনের হাতে পৌঁছায়নি?
ভাষাগত সমস্যা: আদালত স্পষ্ট করে দেয় যে, ভোটার তালিকার কাজ করার জন্য ‘বাংলা জানা’ কর্মীর প্রয়োজন। বাইরে থেকে আসা মাইক্রো অবজার্ভাররা স্থানীয় ভাষা না জানলে কাজে ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা: কমিশন জানায়, ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের শেষ সময়। এই স্বল্প সময়ে নতুন ৮,৫০০ কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে লাগানো কঠিন। তবে আদালত নির্দেশ দেয়, এই কর্মীরা সিদ্ধান্ত নেবেন না, বরং সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন।
সফটওয়্যার বনাম বাস্তবতা: আদালতের পর্যবেক্ষণ
শুনানি চলাকালীন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী কমিশনের ব্যবহৃত সফটওয়্যার টুলের যান্ত্রিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, সফটওয়্যার নামের সামান্য বানানের ভুল বা ‘কুমার’-এর মতো মধ্যনামের পার্থক্যের কারণেও ভোটারদের নোটিস পাঠাচ্ছে। আবার বয়সের ব্যবধান দেখে যান্ত্রিকভাবে পারিবারিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা হচ্ছে, যা বাস্তবসম্মত নয়। বিচারপতি বাগচীর মতে, সফটওয়্যারের এই কঠোরতা সাধারণ মানুষের জন্য হয়রানির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উপস্থিতি ও রাজনৈতিক বিতর্ক
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপ্রিম কোর্টে সশরীরে উপস্থিত হওয়া নিয়ে আপত্তি তুলেছিল অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা। তবে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ সেই আপত্তি খারিজ করে দেয়। আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানায়, এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর এই উপস্থিতি সংবিধান এবং বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা প্রদর্শন করে। বিষয়টিকে ‘রাজনীতিকরণ’ না করার বার্তাও দেয় শীর্ষ আদালত।
আদালতের চূড়ান্ত নির্দেশ
দীর্ঘ বাদানুবাদ শেষে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেয়:
১. রাজ্যকে নিশ্চিত করতে হবে যে প্রস্তাবিত ৮,৫০৫ জন কর্মীই গ্রুপ ‘বি’ অফিসার।
২. মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে এই কর্মীদের সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (DEO) বা ইআরও-র কাছে রিপোর্ট করতে হবে।
৩. কমিশন এই কর্মীদের প্রোফাইল যাচাই করে তাঁদের দ্রুত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং সহায়কের কাজে লাগাবে।
আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তাও পিছিয়ে আরও ৭ দিন করা হল। মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবীর আশঙ্কা, চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর আর আপিলের সুযোগ থাকবে না, ফলে বহু প্রকৃত ভোটার ভোটাধিকার হারাতে পারেন। আপাতত সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের ফলে রাজ্য ও কমিশনের মধ্যে সমন্বয় কিছুটা ফিরলেও, এসআইআর প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর অব্যাহত থাকছে। এটি কেবল একটি প্রশাসনিক কাজ নয়, বরং সাধারণ মানুষের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার লড়াই হিসেবেই চিহ্নিত হচ্ছে।
আরও পড়ুন: Mamata Banerjee VS ECI in Supreme Court BIG BREAKING: মেগা ব্রেক! আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে DGকে শোকজ করেও রাজ্যের পক্ষে রায় সুপ্রিম কোর্টের! 'ক্ষমতাহীন' মাইক্রোঅবজার্ভার...
আরও পড়ুন: Mamata Banerjee Vs ECI Big Update in Supreme Court: 'বিগ বিগ ব্রেকিং! সুপ্রিম কোর্টে মমতার SIR মামলার শুনানিতে বিস্ফোরক বিচারপতি... কমিশনের হিয়ারিঙের পদ্ধতিই ভুল? কড়া থাপ্পড় আদালতের...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)