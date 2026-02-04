Mamata Banerjee Vs Election Commission in Supreme Court: বার-বেঞ্চে 'বাঘিনীর হুংকার'! বাঘা আইনজীবীদের দাঁড় করিয়ে রেখে ছকভাঙা সওয়ালে SIR-উইকেট ভাঙলেন মমতা... তোলপাড়...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  Mamata Banerjee Vs Election Commission in Supreme Court: বার-বেঞ্চে বাঘিনীর হুংকার! বাঘা আইনজীবীদের দাঁড় করিয়ে রেখে ছকভাঙা সওয়ালে SIR-উইকেট ভাঙলেন মমতা... তোলপাড়...

Mamata Banerjee in Supreme Court: সরাসরি বৈষম্যের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'অসমে কেন এসআইআর হচ্ছে না? শুধু বাংলাকেই কেন টার্গেট করা হচ্ছে?'

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 4, 2026, 03:32 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের বিচারবিভাগীয় ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল নয়াদিল্লির তিলক মার্গ। স্বাধীনোত্তর ভারতে এই প্রথম কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সুপ্রিম কোর্টের এজলাসে দাঁড়িয়ে সওয়াল করলেন। বুধবার কালো চাদর জড়িয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের এজলাসে হাজির হন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া বা 'এসআইআর' (SIR) ইস্যুতে তাঁর এই সওয়াল ঘিরে বর্তমানে তোলপাড় জাতীয় রাজনীতি।

এজলাসে আবেগ ও আইনি যুক্তির লড়াই

শুনানির শুরুতে অত্যন্ত বিনম্রভাবে প্রধান বিচারপতির কাছে ৫ মিনিট সময় চেয়ে নেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমি এই রাজ্যের মানুষ। আপনাদের সদয়তায় আজ এখানে আসতে পেরেছি। আমি কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে নয়, বরং সাধারণ মানুষের নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য এখানে দাঁড়িয়েছি।' সওয়াল চলাকালীন তিনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, 'সবকিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে। ন্যায়বিচার দরজার আড়ালে কাঁদছে। আমি ইসিআই-কে (নির্বাচন কমিশন) একাধিক চিঠি লিখেছি, কিন্তু কোনও জবাব পাইনি।'

এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে তীক্ষ্ণ অভিযোগ

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল অভিযোগ ছিল নির্বাচন কমিশনের এসআইআর বা স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টের উদ্দেশ্য নিয়ে। তাঁর দাবি, এই প্রক্রিয়ার আসল লক্ষ্য সংশোধন নয়, বরং নাম বাদ দেওয়া (Deletion)। তিনি সুপ্রিম কোর্টে কতগুলি বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরেন:

মহিলাদের নাম বাদ: বিয়ের পর মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে স্বামীর পদবি গ্রহণ করলে তাকে 'মিসম্যাচ' বা গরমিল হিসেবে দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে।

পরিযায়ী শ্রমিক ও দরিদ্র: কাজের তাগিদে বা অভাবের কারণে গরিব মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গেলে তাকে 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' হিসেবে চিহ্নিত করে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে।

জীবিতকে মৃত ঘোষণা: মমতা অভিযোগ করেন, বহু জীবিত মানুষকেও ভোটার তালিকায় মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

'কেন শুধু বাংলাকে টার্গেট?'

মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, ২৪ বছর পর কেন হঠাৎ নির্বাচনের ঠিক আগে এই প্রক্রিয়া শুরু করা হলো? তাও আবার মাত্র ৩ মাসের মধ্যে শেষ করার তাড়া কেন? তিনি আরও যোগ করেন, বর্তমানে ফসল কাটার মরসুম চলায় অনেক মানুষ বাইরে রয়েছেন। এই দ্রুত প্রক্রিয়ার চাপে প্রায় ১০০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং বহু বিএলও (BLO) অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সরাসরি বৈষম্যের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'অসমে কেন এসআইআর হচ্ছে না? শুধু বাংলাকেই কেন টার্গেট করা হচ্ছে?'

মাইক্রো অবজারভার ও নির্বাচন কমিশন বিতর্ক

এদিন মমতার নিশানায় ছিল বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে আনা ৮,৩০০ মাইক্রো অবজারভার। তাঁর দাবি, স্থানীয় ইআরও (ERO)-দের ক্ষমতা খর্ব করে এই বহিরাগত অবজারভারদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যারা অফিসে বসেই লক্ষ লক্ষ নাম কেটে দিচ্ছেন।

অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী দাবি করেন, রাজ্য সরকার পর্যাপ্ত পদমর্যাদার অফিসার না দেওয়ায় তাঁরা মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এর পাল্টা জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অফিসার দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য তার সাধ্যমতো সহযোগিতা করেছে, কিন্তু কমিশনের অভিযোগ ভিত্তিহীন।

মুখ্যমন্ত্রীর চার দফা দাবি

১. আদালতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টভাবে চারটি প্রধান দাবি পেশ করেন:

২. ২০২৫-এর এসআইআর সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের নোটিফিকেশন বাতিল করতে হবে।

৩. ২০২৫ সালের ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন করাতে হবে।

৪. ভোটার যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আধার কার্ড-সহ সমস্ত সরকারি বৈধ নথি গ্রহণ করতে হবে।

৫. বহিরাগত মাইক্রো অবজারভারদের নিয়োগ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ 

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শোনেন। তিনি স্পষ্ট করেন যে, মূল লক্ষ্য হলো কোনো ন্যায্য নাগরিকের নাম যেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায়। আদালত নির্দেশ দেয়:

১. প্রতিটি নথিতে অনুমোদিত বিএলও-র স্বাক্ষর থাকা বাধ্যতামূলক।

২. রাজ্য সরকারকে আগামী সোমবারের মধ্যে পর্যাপ্ত গ্রুপ-বি অফিসারদের তালিকা দিতে হবে।

৩. পর্যাপ্ত অফিসার পাওয়া গেলে মাইক্রো অবজারভারদের আর প্রয়োজন হবে না।

শুনানি শেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাতজোড় করে আদালতকে ধন্যবাদ জানান এবং গণতন্ত্র রক্ষার আবেদন করেন। সুপ্রিম কোর্ট এই মামলায় নোটিস জারি করেছে এবং পরবর্তী শুনানি আগামী সোমবার ধার্য করা হয়েছে। রাজনীতির অলিন্দ ছাড়িয়ে বিচারব্যবস্থার আঙিনায় মমতার এই ব্যক্তিগত উপস্থিতি এবং সরাসরি সওয়াল ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে এক দীর্ঘস্থায়ী নজির হয়ে রইল।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

