Zee News Bengali
  • Mamata Banerjee in Supreme Court: ঐতিহাসিক সুপ্রিম সওয়ালে সারা দেশকে চমকে SIR-পদ্ধতি নিয়েই বিশাল প্রশ্ন তুলে দিলেন মমতা! বললেন...

Mamata Banerjee in Supreme Court: ঐতিহাসিক সুপ্রিম সওয়ালে সারা দেশকে চমকে SIR-পদ্ধতি নিয়েই বিশাল প্রশ্ন তুলে দিলেন মমতা! বললেন...

Mamata Banerjee in Supreme Court: এসআইএর বিরোধিতা করছে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকের মতো দলও। কিন্তু এসআইআরের বিরুদ্ধে লড়াইকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে চলে গিয়েছেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশনে দরবারই শুধু নয়, মামলা করে একেবারে সুপ্রিম কোর্ট হাজির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কী বললেন আদালতে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 4, 2026, 02:23 PM IST
Mamata Banerjee in Supreme Court: ঐতিহাসিক সুপ্রিম সওয়ালে সারা দেশকে চমকে SIR-পদ্ধতি নিয়েই বিশাল প্রশ্ন তুলে দিলেন মমতা! বললেন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঐতিহাসিক! হ্যাঁ, প্রায় তাইই। সুপ্রিম কোর্টে হাজির হয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ইতিহাস তৈরি করেছেন। ইতিহাস তৈরি করেছেন সেখানে নিজের মামলায় নিজে সওয়াল করে (Bengal CM urgue in sc)। SIR-বিরোধিতায় অন্য বিরোধী দলগুলির তুলনায় অনেকটা এগিয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস। এসআইএর বিরোধিতা করছে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকের মতো দল। কিন্তু এসআইআরের বিরুদ্ধে লড়াইকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে চলে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশনে দরবারই শুধু নয়, মামলা করে একেবারে সুপ্রিম কোর্ট হাজির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ এজলাসে হাজির খোদ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি নিজে মামলা করেছেন, নিজের করা সেই মামলায় নিজেই সওয়াল করলেন।

আরও পড়ুন: Big Setback for Indian: ভারতীয়দের জন্য বড় দুঃসংবাদ! এখন থেকে ভারতীয়রা আর পাবেন না... ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট'...

মমতার জরুরি প্রশ্ন  

মমতা যা বলেছেন, তা মোটামুটি এই: নির্বাচন কমিশন গত ২৪ জুন ও ২৭ অক্টোবর ২০২৫-এ ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে যে বিজ্ঞপ্তিগুলো দিয়েছিল, সেগুলো বাতিল করতে হবে। ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন যেন ২০২৫ সালের বিদ্যমান ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই করা হয়। নামের বানান বা ছোটখাটো অমিলের জন্য ভোটারদের যেন শুনানিতে ডাকা না হয়। নথিপত্র দেখে অফিস থেকেই যেন এগুলি নিজে থেকে ঠিক করে দেওয়া হয়। ভোটার তালিকায় যাঁদের নামে অসঙ্গতি আছে বা যাঁদের তথ্য অসম্পূর্ণ, তাঁদের নামের তালিকা অনলাইনে প্রকাশ করতে হবে। শুধু নামের বানানে ভুলের জন্য যাঁদের শুনানির নোটিস পাঠানো হয়েছে, তা প্রত্যাহার করতে হবে এবং ভোটারদের সেটা জানিয়ে দিতে হবে। তালিকার ভুলত্রুটি সংশোধন করা গেলেও, কোনো বৈধ ভোটারকে যেন তালিকা থেকে বাদ দেওয়া না হয়। বিশেষ করে ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে মিল আছে, এমন কাউকে যেন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা না হয়। ভোটারদের পরিচয়পত্র হিসেবে আধার কার্ডকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং অন্য নথির জন্য জোরাজুরি করা যাবে না। ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটার জন্য (Form-7) কারা আবেদন করেছে, তা অনলাইনে জানাতে হবে এবং একসঙ্গে অনেক নাম কাটার আবেদন গ্রহণ করা যাবে না। ভেরিফিকেশনের কাজ ৫ দিনের বেশি ঝুলে থাকলে স্থানীয় কর্মকর্তাদের (ERO/AERO) মাধ্যমেই তার সমাধান করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সব ‘মাইক্রো-অবজারভার’ সরিয়ে নিতে হবে। যদি তা না হয়, তবে নিশ্চিত করতে হবে যে, তারা যেন কোনো আইনি ক্ষমতা প্রয়োগ না করে বা শুনানির কাজে হস্তক্ষেপ না করে। ভেরিফিকেশনের সময় রাজ্য সরকারের দেওয়া সব বৈধ নথিপত্র গ্রহণ করতে হবে। ভোটারদের তথ্য যাচাইয়ের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্তের যে নিয়ম আছে, তা পালন করতে হবে এবং নাম কাটার আবেদনকারীকে শুনানির সময় সশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে।

আরও পড়ুন: 2026 Hottest Year: ফুটন্ত তেলের কড়াই হতে চলেছে ২০২৬? বিজ্ঞানীরা বলছেন, ১৮৫০ সালের পরে 'হটেস্ট ইয়ার' হচ্ছে...

সওয়ালে মমতার আক্রমণ

সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক সওয়ালে মমতা কেন্দ্র-পরিচালিত এই স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিসন তথা SIR-কে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কেন বাংলাকে টার্গেট করা হচ্ছে? কেন এসআইআর নিয়ে অযথা এত তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে?  
বাংলায় যখন উ।সবের আবহ তখন তাদের নোটিস পাঠানো হচ্ছে। ১০০ জন বিএলও মারা গিয়েছেন। এসব শুধু বাংলাতেি কেন করা হচ্ছে? কেন অসমে নয়?

