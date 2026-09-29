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বৈঠকের আগেই জোটে ঘোঁট? পাশে নেই... জোর ধাক্কা মমতার!

INDIA Bloc meeting: কেজরিওয়াল, স্ট্যালিন ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়ে দিয়েছেন যে আপ এবং ডিএমকে যোগ দেবে না ইন্ডিয়া ব্লকের বৈঠকে। বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র যোগ দেবেন ওমর আব্দুল্লাহ।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 29, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 05:37 PM IST
বৈঠকের আগেই জোটে ঘোঁট? পাশে নেই... জোর ধাক্কা মমতার!

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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