Mamata Banerjee: দেশের দরিদ্রতম মুখ্যমন্ত্রী বাংলারই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাত্র ১৫ লক্ষের সম্পদ! চন্দ্রবাবু নায়ডু ধনীতম: ADR রিপোর্ট

Mamata Banerjee: দেশের দরিদ্রতম মুখ্যমন্ত্রী বাংলারই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাত্র ১৫ লক্ষের সম্পদ! চন্দ্রবাবু নায়ডু ধনীতম: ADR রিপোর্ট
Mamata Banerjee Poorest Chief Minister Of India: এই সম্পত্তির সবটাই অস্থাবর ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও স্থাবর সম্পত্তি নেই ৷ মুখ্যমন্ত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে এডিআর-এর ওই রিপোর্টে ৷
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের সবথেকে দরিদ্র মুখ্যমন্ত্রী বাংলার। দেশের সবচেয়ে গরিব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্ম (ADR)-এর তরফে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে ৷ ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সম্পত্তির পরিমাণ 15 লক্ষ টাকা ৷
এই তথ্যগুলি মুখ্যমন্ত্রীরা গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে দাখিল করা হলফনামার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু ৯৩১ কোটি টাকারও বেশি সম্পদের মালিক। তাই তিনি সর্বাপেক্ষা ধনী মুখ্যমন্ত্রীর স্থান ধরে রেখেছেন। অণাচলপ্রদেশের পেমা খাডুর স্থান নাইডুর পরেই। তাঁর ঘোষিত সম্পত্তির পরিমাণ ৩৩২ কোটি টাকা।
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পরে তালিকায় রয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ, যিনি ৫৫ লক্ষ টাকার সম্পদের উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, যার ঘোষিত সম্পদের পরিমাণ ১ কোটিরও বেশি।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পদ ১৩.৫ লক্ষ টাকা, হাতে নগদ ৬৯ হাজার
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে ২০২১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ভবানীপুর উপনির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামার ভিত্তিতে।হলফনামা অনুযায়ী, তার হাতে নগদ ছিল ৬৯,২৫৫ টাকা এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ছিল ১৩.৫ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে ১.৫ লক্ষ টাকা নির্বাচনী খরচের জন্য নির্দিষ্ট একটি অ্যাকাউন্টে জমা ছিল। এর আগে, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় তার মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩০.৪ লক্ষ টাকা।
