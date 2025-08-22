English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Mamata Banerjee: দেশের দরিদ্রতম মুখ্যমন্ত্রী বাংলারই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাত্র ১৫ লক্ষের সম্পদ! চন্দ্রবাবু নায়ডু ধনীতম: ADR রিপোর্ট

Mamata Banerjee Poorest Chief Minister Of India: এই সম্পত্তির সবটাই অস্থাবর ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও স্থাবর সম্পত্তি নেই ৷ মুখ্যমন্ত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে এডিআর-এর ওই রিপোর্টে ৷ 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 22, 2025, 03:22 PM IST
Mamata Banerjee: দেশের দরিদ্রতম মুখ্যমন্ত্রী বাংলারই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাত্র ১৫ লক্ষের সম্পদ! চন্দ্রবাবু নায়ডু ধনীতম: ADR রিপোর্ট
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের সবথেকে দরিদ্র মুখ্যমন্ত্রী বাংলার। দেশের সবচেয়ে গরিব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্ম (ADR)-এর তরফে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে ৷ ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সম্পত্তির পরিমাণ 15 লক্ষ টাকা ৷ 

আরও পড়ুন, WBJEE Result 2025: হাইকোর্টের রায়ে 'সুপ্রিম' স্থগিতাদেশ, আজই প্রকাশিত হচ্ছে জয়েন্টের ফলাফল

এই তথ্যগুলি মুখ্যমন্ত্রীরা গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে দাখিল করা হলফনামার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু ৯৩১ কোটি টাকারও বেশি সম্পদের মালিক। তাই তিনি সর্বাপেক্ষা ধনী মুখ্যমন্ত্রীর স্থান ধরে রেখেছেন। অণাচলপ্রদেশের পেমা খাডুর স্থান নাইডুর পরেই। তাঁর ঘোষিত সম্পত্তির পরিমাণ ৩৩২ কোটি টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পরে তালিকায় রয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ, যিনি ৫৫ লক্ষ টাকার সম্পদের উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, যার ঘোষিত সম্পদের পরিমাণ ১ কোটিরও বেশি। 

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পদ ১৩.৫ লক্ষ টাকা, হাতে নগদ ৬৯ হাজার

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে ২০২১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ভবানীপুর উপনির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামার ভিত্তিতে।হলফনামা অনুযায়ী, তার হাতে নগদ ছিল ৬৯,২৫৫ টাকা এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ছিল ১৩.৫ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে ১.৫ লক্ষ টাকা নির্বাচনী খরচের জন্য নির্দিষ্ট একটি অ্যাকাউন্টে জমা ছিল। এর আগে, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় তার মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩০.৪ লক্ষ টাকা।

আরও পড়ুন, SC Verdict on Stray Dogs: ধরে নিয়ে গিয়ে করা হবে...পথকুকুর বিতর্কে নয়া 'সুপ্রিম' রায়!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
Mamata BanerjeeCMsmamataADROmar AbdullahN Chandrababu Naidu
পরবর্তী
খবর

SIR: SIR বিতর্কের ইতি? নাম তুলতে আধারই যথেষ্ট...কমিশনকে সুপ্রিম নির্দেশ...
.

পরবর্তী খবর

Jalpaiguri Incident: বিবাহিত হয়েও ২ বছর ধরে...পলিটেকনিকের ছাত্রীর রহস্যমৃ*ত্যুতে নাটকীয় মোড়...