/Mamata Banerjee TMC Big Exclusive: দল-প্রতীক-তহবিল বাঁচাতে তুখোড় চাল মমতার? তৃণমূল সুপ্রিমোর পাশার দানে মাত ঋতব্রতরা? বেকায়দায় বিক্ষুব্ধ সাংসদরাও?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে আদৌ কী লাভ কংগ্রেসের? আর এই কৌশল হয়ত নিজেদের হিসেবের বাইরেই থেকে গেছে ঋতব্রত শিবিরের। তৃণমূল নেত্রী এমন কৌশল নিতে চলেছেন যাতে তাঁর দলের নাম, প্রতীক এমনকি দলের তহবিলের কানাকড়িও পাবেন না দলত্যাগীরা। এই কৌশল যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে নতুন দল প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর বিধায়কদের। আর সাংসদরা আটকা পড়ে যাবেন দলত্যাগ বিরোধী আইনের কবলে।
যে বিষয়টা নিয়ে এখন আলোচনা তুঙ্গে, সেটা হল মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় কংগ্রেসে যোগ দিতে চলেছেন। শোনা যাচ্ছে, তিনি কিংবা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় শুধু যে কংগ্রেসে যোগ দেবেন, তেমনটা নয়। আসলে তৃণমূল নেত্রী তাঁর দলকে মিশিয়ে (merjer) দিতে পারেন কংগ্রেসের সঙ্গে। এই সিদ্ধান্ত নিতে হলে তাঁকে দলগতভাবে সেটাকে কার্যকর করতে হবে। আর এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন একমাত্র দলীয় প্রতিনিধিরা (party delegate), জনপ্রতিনিধিরা (সাংসদ-বিধায়ক) নন।
কংগ্রেসের সংবিধান অনুকরণ করে তৈরি তৃণমূলের সংবিধানেও সেই সংস্থান রাখা হয়েছে। ফলে দলের ডেলিগেটরা (সংখ্যাটা প্রায় হাজারের কাছাকাছি), তাঁরা যদি বৈঠকে বসেন ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এই সিদ্ধান্ত পাস হয়ে যায়, তাহলে নিয়ম মেনে তৃণমূলের সমস্ত জনপ্রতিনিধি তৎক্ষণাৎ কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধি হিসাবে পরিগণিত হবেন। ফলে বিধানসভায় তৃণমূলের ৮০ আর কংগ্রেসের ২ জন বিধায়ক মিলে, কংগ্রেসের শক্তি দাঁড়াবে ৮২।
স্বভাবতই তৃণমূলের এই সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন না বিক্ষুব্ধ সাংসদ ও বিধায়করা। এক্ষেত্রে বিধায়করা কংগ্রেসের কবল থেকে হয়ত সহজেই বেরিয়ে আসতে পারবেন সংখ্যার জোরে। কারণ দুই তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা তাদের আছে। ৮২ সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ হল ৫৫, যেটা আছে ঋতব্রতদের হাতে। কিন্তু লোকসভায় তৃণমূলের ২৮ জন সাংসদ যদি কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত হন, তাহলে কংগ্রেসের শক্তি হবে ১২৭, যার দুই-তৃতীয়াংশ হয় ৮৫ জন সংসদ। একারণেই সংখ্যার অভাবে তাঁরা দল ত্যাগ করতে পারবেন না।
সেক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ সাংসদরা বড়জোর ইস্তফা দিতে পারবেন বা বিধায়কদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁরা নতুন দল খুলতে পারবেন। কিন্তু তৃণমূলের পতাকা, প্রতীক কিংবা তহবিলের নাগালও পাবেন না। তৃণমূলের হাজার কোটি টাকা চলে যাবে কংগ্রেসের তহবিলে। অর্থাৎ নিজের হাতে তৈরি দল অন্যের হাতে চলে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়? সেই সম্ভাবনাই এখন প্রবল। প্রশ্ন হল, এটা কি পালটা কৌশল? অস্তিত্বের লড়াই নাকি আত্মসম্মান রক্ষার কৌশল?
অন্যদিকে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কংগ্রেসে সম্মানজনক জায়গা দিতেও হয়, তাহলেও প্রশ্ন হচ্ছে, তা কি মেনে নেবেন প্রদেশ কংগ্রেস-সহ অন্য রাজ্যের কংগ্রেস অন্যরা? কেন-ই বা মানবেন? মল্লিকার্জুন খাড়গের মত দলিত নেতাকে বঞ্চিত করার ঝুঁকি কেন নেবে 'হাত' শিবির? যেখানে ক্রমশ বিরোধী ব্লকের সংখ্যা বাড়ছে, সেখানে সংখ্যার ম্যাজিকের কৌশলে কার পাল্লা ভারী হবে শেষপর্যন্ত? উত্তর দেবে সময়। আর সেই উত্তরের অপেক্ষাতেই এখন রাজ্য-রাজনীতি, আমআদমি থেকে রাজনীতিবিদরা।
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