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Mamata Banerjee TMC Big Exclusive: দল-প্রতীক-তহবিল বাঁচাতে তুখোড় চাল মমতার? তৃণমূল সুপ্রিমোর পাশার দানে মাত ঋতব্রতরা? বেকায়দায় বিক্ষুব্ধ সাংসদরাও?

Mamata plan to save TMC party symbol and fund Explained: এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন একমাত্র দলীয় প্রতিনিধি বা পার্টি ডেলিগেটসরা। নিজের হাতে তৈরি দল অন্যের হাতে চলে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিতে এটা কি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পালটা কৌশল?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 11, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:44 PM IST
Mamata Banerjee TMC Big Exclusive: দল-প্রতীক-তহবিল বাঁচাতে তুখোড় চাল মমতার? তৃণমূল সুপ্রিমোর পাশার দানে মাত ঋতব্রতরা? বেকায়দায় বিক্ষুব্ধ সাংসদরাও?
Image Credit: মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (ফাইল ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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