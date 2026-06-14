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Mamata Banerjee: 'এভাবে তৃণমূলকে ভাঙা যাবে না'! কীভাবে ভবিষ্যতে আইনি লড়াইয়ের পথ খোলা রাখছে মমতার তৃণমূল?

Mamata Banerjee in TMC Crisis: বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদদের তালিকা জমা পড়েছে লোকসভার স্পিকারের দফতরে। বিক্ষুব্ধ হিসেবে ২০ জনের কথা কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। তার মধ্যে ১৯ জন সংসদের তালিকা জমা পড়েছে। কারা কারা সেই তালিকায়?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 14, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:06 PM IST
Mamata Banerjee: 'এভাবে তৃণমূলকে ভাঙা যাবে না'! কীভাবে ভবিষ্যতে আইনি লড়াইয়ের পথ খোলা রাখছে মমতার তৃণমূল?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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