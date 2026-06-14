Mamata Banerjee: 'এভাবে তৃণমূলকে ভাঙা যাবে না'! কীভাবে ভবিষ্যতে আইনি লড়াইয়ের পথ খোলা রাখছে মমতার তৃণমূল?

রাজীব চক্রবর্তী: ভয়াবহ সংকটে পড়েছে তৃণমূল (Trinamool Congress)। ঘরে-বাইরে টিএমসি (TMC) নানা বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। পরপর নেতারা পদত্যাগ (series of resignations) করছেন। তৃণমূলের ভবিষ্যৎ (Future of TMC) এখন আটকে দিল্লির আকবর রোডে? না, ২৪ নম্বর আকবর রোড নয়, যেটা জাতীয় কংগ্রেসের দফতর। এই আকবর রোড যথাক্রমে ১৯ ও ২০ নম্বর আকবর রোডে। কেন?
১৯ ও ২০ নম্বর আকবর রোড
লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বাসভবন ২০ আকবর রোডে। সড়কের ঠিক উল্টোদিকেই ১৯ আকবর রোডে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের বাসভবন।
'তাঁরাই আসল তৃণমূল'
এদিকে তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে জানিয়েছেন, তাঁরাই আসল তৃণমূল। স্বভাবতই সেই আবেদন চ্যালেঞ্জ করা হবে আদালতে। ঘটনাচক্রে, এই রাস্তার উল্টোদিকেই শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির বাসভবন।
কীর্তি আজাদ ও সাগরিকা ঘোষ
এদিকে আবার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করলেন কীর্তি আজাদ ও সাগরিকা ঘোষ। দুজনেই তৃণমূল সাংসদ। একজন লোকসভার, একজন রাজ্যসভার। সাক্ষাতের সময় এখনো মেলেনি। চিঠি জমা করে বাইরে আসবেন কীর্তি ও সাগরিকা। স্পিকারকে চিঠি দিয়ে তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ ও সাগরিকা ঘোষ জানালেন, সংবিধানে দল ভেঙে আলাদা গ্রুপ করার কোনও বন্দোবস্ত নেই। সংবিধান অনুযায়ী, দলের সঙ্গেই থাকতে হয়। এইভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভাঙা যাবে না। এর আগে ১০ জুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। আজ সেই চিঠি স্পিকারের বাড়িতে এসে জমা দিয়ে গেলেন সাগরিকা ও কীর্তি আজাদ।
বঙ্গভবনে বিদ্রোহী
ওদিকে বিদ্রোহী সাংসদরা বঙ্গভবনে গিয়ে রবীন্দ্রমূর্তিতে মাল্যদান করে তারপর পৌঁছন স্পিকারের বাড়িতে।
মমতার বাড়িতে
ওদিকে, কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে কথা সেরে বেরিয়ে গিয়েছেন ডেরেক ও ব্রায়েন, গৌতম দেব। ভেতরে রয়েছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও শোভনদেব চ্যাটার্জি। বলা হচ্ছে, কীর্তি আজাদ ও সাগরিকা ঘোষের এই পদক্ষেপের মধ্যে দিয়েই ভবিষ্যতে আইনি লড়াইয়ের পথ তৈরি করে রাখছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল।
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