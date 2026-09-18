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'তৃণমূল কংগ্রেস' রেখেই কমিশনে ৩ নাম জমা দিলেন মমতা, কী কী?

'তৃণমূল কংগ্রেস' রেখেই কমিশনে ৩ নাম জমা দিয়ে মমতার 'কড়া প্রতিবাদ', কী কী নাম বাছলেন? নির্বাচন কমিশনে, মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস মমতা এবং তৃণমূল মমতা কংগ্রেস এই তিনটে নামের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতীক হিসাবে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে-  ফুটবল খেলছে এমন খেলোয়াড় এবং  ব্যাট। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 18, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 01:36 PM IST
'তৃণমূল কংগ্রেস' রেখেই কমিশনে ৩ নাম জমা দিলেন মমতা, কী কী?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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