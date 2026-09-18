'তৃণমূল কংগ্রেস' রেখেই কমিশনে ৩ নাম জমা দিলেন মমতা, কী কী?

রাজীব চক্রবর্তী: ‘তৃণমূল কংগ্রেস’ নামের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই বিকল্প নামের প্রস্তাব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের। পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামকেও দলের পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশের পর বৃহস্পতিবার রাতে ইমেলের মাধ্যমে দলের তিনটি বিকল্প নাম ও তিনটি প্রতীকের প্রস্তাব জমা দিয়েছে মমতা শিবির। দলের নামের ক্ষেত্রে মমতা শিবির যে তিনটি প্রস্তাব দিয়েছে- মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস মমতা, তৃণমূল মমতা কংগ্রেস।
প্রতীকের ক্ষেত্রেও চমক রয়েছে। কমিশনের ‘ফ্রি সিম্বল’-এর তালিকা থেকে যে তিনটি প্রতীক চেয়েছে, তার মধ্যে দু’টি খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গিয়েছে। প্রস্তাবিত প্রতীকের মধ্যে রয়েছে ক্রিকেট ব্যাট এবং ফুটবল খেলছেন এমন খেলোয়াড়ের প্রতীক। তৃতীয় প্রতীকটি নিয়ে এখনও বিস্তারিত প্রকাশ্যে আসেনি। উল্লেখ্য, তৃণমূলের নাম ও ‘জোড়াফুল’ প্রতীক নিয়ে দুই শিবিরের বিরোধের জেরে নির্বাচন কমিশন আপাতত ‘অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস’ নাম এবং জোড়াফুল প্রতীক ফ্রিজ করেছে। ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাট শিবির এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির—দুই পক্ষকেই আসন্ন উপনির্বাচনের জন্য আলাদা নাম ও প্রতীক বেছে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, দুই পক্ষকেই তিনটি করে বিকল্প নাম এবং তিনটি করে ‘ফ্রি সিম্বল’ প্রস্তাব করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকা খতিয়ে দেখে কমিশন প্রতিটি শিবিরের জন্য একটি নাম ও একটি প্রতীক বরাদ্দ করবে। যদি দুই পক্ষ একই নাম বা প্রতীক চেয়ে থাকে, তাহলে সেটি কাউকেই দেওয়া হবে না। এই পরিস্থিতিতে মমতা শিবিরের প্রস্তাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, জোড়াফুল প্রতীক আপাতত ব্যবহার করতে না পারলেও নতুন দলের নামের মধ্যে ‘তৃণমূল’ পরিচয় ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনটি নামেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন হওয়ার কথা। সেই ভোটের আগে নির্বাচন কমিশন শেষ পর্যন্ত কোন নাম ও প্রতীক অনুমোদন করে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।
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