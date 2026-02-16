English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Mamata Banerjee: মমতাই I.N.D.I.A ব্লকের একমাত্র মুখ ও মোদীর বিকল্প! বিরাট জল্পনা উসকে দিলেন Ex-PM মনমোহন সিং-এর উপদেষ্টা...

Mamata Banerjee: মমতাই I.N.D.I.A ব্লকের একমাত্র মুখ ও মোদীর বিকল্প! বিরাট জল্পনা উসকে দিলেন Ex-PM মনমোহন সিং-এর উপদেষ্টা...

Mamata Banerjee to lead INDIA bloc?: সঞ্জয়া বারু নিবন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, “সোনিয়া গান্ধী–মনমোহন সিং মডেলকে রাহুল গান্ধী–মল্লিকার্জুন খাড়গের মাধ্যমে পুনরাবৃত্তি করা বিশেষ সহায়ক হয়নি।”

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 16, 2026, 06:21 PM IST
Mamata Banerjee: মমতাই I.N.D.I.A ব্লকের একমাত্র মুখ ও মোদীর বিকল্প! বিরাট জল্পনা উসকে দিলেন Ex-PM মনমোহন সিং-এর উপদেষ্টা...
ফাইল ফোটো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপি বিরোধী I.N.D.I.A ব্লকের একমাত্র মুখ ও মোদীর বিকল্প মমতাই! তৃণমূল সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় সম্পর্কে এক সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে লেখা নিবন্ধে এমনটাই দাবি করেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর মিডিয়া উপদেষ্টা সঞ্জয়া বারু। 

Add Zee News as a Preferred Source

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর মিডিয়া উপদেষ্টা হিসেবে পরিচিত সঞ্জয় বারুর মতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি I.N.D.I.A জোটের নেতৃত্ব দেন, তবে তা লাভজনক হতে পারে। অন্যদিকে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মণি শঙ্কর আইয়ারের দাবি, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনই- I.N.D.I.A জোটকে একত্রিত করার জন্য “সেরা ব্যক্তি”।
 
সঞ্জয়া বারু নিবন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, “সোনিয়া গান্ধী–মনমোহন সিং মডেলকে রাহুল গান্ধী–মল্লিকার্জুন খাড়গের মাধ্যমে পুনরাবৃত্তি করা বিশেষ সহায়ক হয়নি।” সঞ্জয় বারুর এই নিবন্ধ এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী সাগরিকা ঘোষ। এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, “এমন একটি ধারণা যার সময় এসে গিয়েছে।”

প্রসঙ্গত, নির্বাচনমুখী পশ্চিমবঙ্গ এখন রাজনৈতিকভাবে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দান হয়ে উঠেছে। জোরদার হচ্ছে নির্বাচনী প্রচার। ইতিমধ্যেই বিধানসভা নির্বাচনের আগে অন্তর্বর্তী বাজেটে রাজ্য সরকার ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পে মাসিক ৫০০ টাকা বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে। সেইসঙ্গে গিগ কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যসাথীর প্রস্তাবও। সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা বাড়ানোর জন্য একটি নতুন পোর্টালের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ওদিকে আসন্ন নির্বাচনে বাংলায় যে কংগ্রেস ২৯৪ আসনে একা লড়বে তা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে নয়াদিল্লির ১০ রাজাজি মার্গে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও সেরেছেন। এই পরিস্থিতিতে সঞ্জয় বারুর এই মত ও দাবি নিঃসন্দেহে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণও বটে।

স্ট্যালিনকে নিয়ে মণি শঙ্কর আইয়ারের প্রস্তাব
প্রবীণ রাজনীতিক ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মণি শঙ্কর আইয়ার অবশ্য আবার দাবি করেছেন, ডিএমকে প্রধান ও তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনই I.N.D.I.A জোটকে “সংহত করার জন্য সেরা ব্যক্তি”। তিনি জোর দিয়ে বলেন, একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় বিরোধী শক্তির জন্য শক্তিশালী নেতৃত্ব ও কৌশলগত সমন্বয় প্রয়োজন। ANI-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “গত এক বছরে স্ট্যালিন যে কাজটি করেছেন, তা হল ভারতের ফেডারালিজম সংক্রান্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা।”  তাঁর কথায়, স্ট্যালিন কখনও রাহুল গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি কে কামারাজের উদাহরণ টেনে আইয়ার এও বলেন যে, স্ট্যালিন কামারাজের মতো ‘কিংমেকার’-এর ভূমিকা নিতে পারেন। 

আরও পড়ুন, Mohua Moitra Chat leak case: সাংসদ মহুয়ার 'কুরুচিকর' ছবি পোস্ট মামলা! প্রশ্নের মুখে রাজ্য পুলিস! FIR নিয়ে হাইকোর্টের কড়া অবস্থান...

আরও পড়ুন, Pratik Ur Rahaman: ভোটের মুখে CPM-এ বিশাল বড় ধাক্কা! 'খাপ খাওয়াতে পারছি না,' বোমা দেগে দল ছাড়লেন প্রতীক উর...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Mamata BanerjeeI.N.D.I.A BlocManmohan SInghSanjaya Baru
পরবর্তী
খবর

Maternity Photoshoot Tragedy: প্রি বা পোস্ট ওয়েডিং এখন জলভাত, বাজারে চলছে মেটারনিটি ফোটোশ্যুট! মায়ের মাতামাতিতে লেকে ডুবল তিনের খুদে...
.

পরবর্তী খবর

India Vs Pakistan T20 World Cup: বঙ্গোপসাগরে ফুঁসছে ঘূর্ণাবর্ত, প্রবল ঝড়ের আশঙ্কা, বৃষ্টিত...