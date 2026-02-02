Mamata Banerjee to meet Gyanesh Kumar: SIR-বিতর্কে কমিশনের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ ঘোষণা' তৃণমূলের, লড়াই পৌঁছল শীর্ষ আদালতে! স্বয়ং মমতা...

Mamata Banerjee to meet Gyanesh Kumar: SIR-বিতর্কে কমিশনের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ ঘোষণা' তৃণমূলের, লড়াই পৌঁছল শীর্ষ আদালতে! স্বয়ং মমতা...
Mamata Banerjee in Delhi: এসআইআর বিতর্কে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তৃণমূল। নজিরবিহীন ভাবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী।
রাজীব চক্রবর্তী: সাক্ষাতের আগেই সংঘাত! রণং দেহী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)! গতকাল সন্ধ্যায় দিল্লি পৌঁছেছেন (Mamata Banerjee in Delhi) মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, সোমবার বিকেলে দেখা করবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে (Gyanesh Kumar Chief Election Commissioner/CEC)।
দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী
গতকাল সন্ধ্যায় দিল্লি পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে থাকবেন ১৫ জন প্রতিনিধি। নিজের দল তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন-সহ তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন এসআইআরের কয়েকজন ভুক্তভোগীকে। তিনি এমন কয়েকজন জলজ্যান্ত ভোটারকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন, যাঁরা কমিশনের তালিকায় 'মৃত'।
কমিশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা
এসআইআর বিতর্কে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তৃণমূল। এবার সেই লড়াই পৌঁছেছে শীর্ষ আদালতে। নজিরবিহীন ভাবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী।
দিল্লির রাজপথ থেকে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে
মামলাটি গৃহীত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। গৃহীত হলে বুধবার পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত এসআইআর মামলার সঙ্গেই শুনানির আর্জি জানানো হবে। সেক্ষেত্রে মামলাকারী হিসেবে নিজেই সওয়াল করতে আদালত কক্ষে হাজির হতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। আদালত কক্ষে বাংলার এসআইআরে বিপুল সংখ্যক ভুক্তভোগীদের সমস্যার পাশাপাশি মাইক্রো অবজারভারদের মতো কয়েকটি আপত্তি আইনগতভাবে তুলে ধরবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার এসআইআর বিতর্ককে দিল্লির রাজপথ থেকে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে নিয়ে গেলেন মমতা।
