Zee News Bengali
  • Mamata Banerjee Vs ECI Big Update: কমিশনের বিরুদ্ধে মমতার সুপ্রিম মামলা নিয়ে বিগ আপডেট! আইনি বৈধতা... বাংলায় SIR নিয়ে কমিশনেরও বড় কথা...

Mamata Banerjee Vs ECI Big Update: কমিশনের বিরুদ্ধে মমতার 'সুপ্রিম' মামলা নিয়ে বিগ আপডেট! আইনি বৈধতা... বাংলায় SIR নিয়ে কমিশনেরও বড় কথা...

SIR in Bengal:  মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগতভাবে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করতে পারেন কি না, তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে অন্তর্বর্তী আবেদন জমা পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর পৃথকভাবে ব্যক্তিগত মামলা দায়েরের আইনি বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন!  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 9, 2026, 12:22 PM IST
Mamata Banerjee Vs ECI Big Update: কমিশনের বিরুদ্ধে মমতার 'সুপ্রিম' মামলা নিয়ে বিগ আপডেট! আইনি বৈধতা... বাংলায় SIR নিয়ে কমিশনেরও বড় কথা...
নিজস্ব ছবি

রাজীব চক্রবর্তী ও অর্ণবাংশু নিয়োগী: সুপ্রিম কোর্টে বাংলায় এসআআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের দায়ের করা মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে নয়া মোড়। বড় আপডেট। বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগতভাবে দায়ের করা মামলার বৈধতা নিয়েই এবার মামলা শীর্ষ আদালতে। সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হল অন্তর্বর্তী আবেদন।

রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর পদে থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগতভাবে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করতে পারেন কি না, তা নিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টে একটি অন্তর্বর্তী আবেদন জমা পড়ল। মমতার এই ব্যক্তিগত আইনি পদক্ষেপের বিরোধিতা করে আবেদন দায়ের করেছেন অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট সতীশ কুমার আগরওয়াল।

আবেদনে বলা হয়েছে, একজন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত হাজিরা ও সওয়াল সাংবিধানিক কাঠামোয় সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে। আবেদনকারীর দাবি, যে বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আদালতে গিয়েছেন তা ব্যক্তিগত স্বার্থের বিষয় নয় বরং তা রাজ্যের প্রশাসনিক পরিসরের অন্তর্গত এবং নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক এক্তিয়ারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

এছাড়াও উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে মামলা দায়ের করেছে এবং সিনিয়র আইনজীবীরা সওয়াল করছেন। সেই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর পৃথকভাবে ব্যক্তিগত মামলা দায়েরের আইনি বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন থাকছে আর সেই প্রশ্ন-ই তোলা হয়েছে অন্তর্বর্তী আবেদনে। উল্লেখ্য, সোমবার ৯ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে বাংলার SIR সংক্রান্ত মূল মামলার শুনানি। পাশাপাশি এই অন্তর্বর্তী আবেদনেরও শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, আজ সুপ্রিমকোর্টে SIR মামলায় নিজেদের বক্তব্য জানাবে নির্বাচন কমিশন। মমতা ব্যানার্জির "হোয়াটসঅ্যাপ কমিশন" বলে আখ্যা দেওয়ার পাল্টা উত্তর দেবে নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, হোয়াটসঅ্যাপে কমিউনিকেট করা অনেক ক্ষেত্রে সহজ। এই মর্মে বক্তব্য জানাতে চলেছে কমিশন। পাশাপাশি, SIR প্রক্রিয়া চালাতে গিয়ে বিভিন্ন সময় বাংলায় বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। এটাও লিখিতভাবে জানাতে চলেছে কমিশন। সেইসঙ্গে শুনানিতে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ওঠা প্রশ্নের সাপেক্ষে কমিশন স্পষ্ট জানাতে চলেছে যে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য, তবে তা মাধ্যমিক পাসের সার্টিফিকেট সহ।

প্রসঙ্গত, নাম-পদবির বিভ্রান্তিতে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি' গ্রাউন্ডে SIR হিয়ারিংয়ের জন্য নোটিস পাঠায় কমিশন। যার বিরোধিতায় সুপ্রিম দরবারে সেই নোটিস প্রত্যাহারের আর্জি জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। যদিও আগেরদিন শুনানিতে নোটিস  প্রত্যাহারের নির্দেশ দেননি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত। বদলে পদবি বিভ্রান্তি কাটাতে রাজ্য সরকারের তরফে কর্মী নিয়োগের নির্দেশ দেন। বাংলায় SIR-এর বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে নিজে সওয়াল করেন মমতা। তাঁর 'ঐতিহাসিক' সেই সওয়াল নিয়ে  রাজ্য-রাজনীতিতে চলছে জোর চর্চা। এমনকি মমতার সওয়ালের প্রশংসায় বিরোধী বাম শিবিরের নেতাও।

