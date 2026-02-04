English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Mamata Banerjee Vs ECI: সুপ্রিম কোর্টে হাজিরা মমতার! মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে বাংলায় SIR-এ ভোটারদের নাম বাদ বন্ধে জরুরি নির্দেশ শীর্ষ আদালতের?

Mamata Banerjee Vs ECI: সুপ্রিম কোর্টে 'হাজিরা' মমতার! মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে বাংলায় SIR-এ ভোটারদের নাম বাদ বন্ধে 'জরুরি নির্দেশ' শীর্ষ আদালতের?

West Bengal SIR hearing: SIR নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মামলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনের অন্যতম বিষয়-ই হল পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা থেকে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হোক।   

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 4, 2026, 03:05 PM IST
Mamata Banerjee Vs ECI: সুপ্রিম কোর্টে 'হাজিরা' মমতার! মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে বাংলায় SIR-এ ভোটারদের নাম বাদ বন্ধে 'জরুরি নির্দেশ' শীর্ষ আদালতের?
নিজস্ব ছবি

রাজীব চক্রবর্তী: এসআইআর ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে কমিশন বনাম মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের। সেই শুনানিতে আজ সশরীরে নিজে সুপ্রিম কোর্টে হাজির থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। নজিরবিহীন এই ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্য়েই রাজ্য-রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। দেশের মধ্যে প্রথমবার কোনও মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে শুনানিতে নিজে হাজির থাকতে চলেছেন। 

Add Zee News as a Preferred Source

মুখ্যমন্ত্রীর মামলার নম্বর ৩৭। প্রথমে ১ থেকে ৫ নম্বর মামলার শুনানি হবে। তারপর ৩৫ নম্বর। তারপর ৬ থেকে ১৬ নম্বর মামলার শুনানি হবে। এরপর হবে ৩৬, ৩৭, ৪০ ও ৪১ নম্বর মামলার শুনানি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপ্রিম কোর্টে আসাকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে আদালত চত্বরে। সতর্ক রয়েছে দিল্লি পুলিস। বাড়ানো হয়েছে পুলিসকর্মীর সংখ্যা।

SIR নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে মামলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনের অন্যতম বিষয়-ই হল পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা থেকে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হোক। এই আবেদনের পিছনে আইনি যুক্তি হিসেবে তিনি বলেছেন, ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা। অথচ এখনও ৬০ লক্ষ ভোটারের শুনানি সম্ভব হয়নি। এটা নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা। তাই তাড়াহুড়ো করে যেন এসআইআরের প্রক্রিয়া শেষ না করা হয় এবং সেইসঙ্গে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হোক। এই বিষয়ে জরুরি নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতার অভিযোগ, যদি তাড়াহুড়ো করে SIR প্রক্রিয়া শেষ করা হয়, তবে চলতি প্রক্রিয়ায় ব্যাপক হারে ভোটার বাদ পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ ১৪ ফেব্রুয়ারি যেখানে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের কথা, সেখানে এখনও ৬০ লক্ষ শুনানি বাকি। এদিকে শুনানির জন্য হাতে সময় আছে মাত্র ৪ দিন। ফলে সময়সীমা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কীভাবে এই ৪ দিনে ৬০ লাখ ভোটারের শুনানি সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে?

কমিশনের বিরুদ্ধে আবেদনে মমতার স্পষ্ট অভিযোগ, ১৯ জানুয়ারি কমিশনের আশ্বাস ছিল যে নামের অমিলে বাধ্যতামূলক শুনানি লাগবে না। কিন্ত পরে কমিশন সার্কুলার জারি করে সামান্য অমিলেও শুনানি বাধ্যতামূলক করেছে। বহু ভোটারকে ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি’ ও ‘আনম্যাপড’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদিকে কোনও স্পষ্ট কারণের উল্লেখ নেই। কারণ ও শুনানির স্পষ্ট সময়সূচি না দিয়েই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে মমতার আবেদন, প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ না দিয়ে শুধুমাত্র ভুল সংশোধন করা হোক। অবিলম্বে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত করা হোক। বাড়ানো হোক সময়সীমা।

আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: বিগ বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম বাদ গেলে কী করবেন? জানিয়ে দিল কমিশন...

আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: বিগ বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত রাজ্যে কত দফায় বিধানসভা ভোট? কমিশন সূত্রে বিরাট বড় আপডেট...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Mamata Banerjee Vs ECIWest Bengal SIR HearingElection CommissionWest Bengal Assembly Election 2026SIR in Bengalfinal voter list
পরবর্তী
খবর

Woman Kills Boyfriend: রক্তাক্ত প্রেম! প্রেমিকাকে ব্লক, রাগে সোজা বুকে ছুরি... লুটিয়ে পড়লেন বিজেপি নেতার ভাইপো...
.

পরবর্তী খবর

Woman Kills Boyfriend: রক্তাক্ত প্রেম! প্রেমিকাকে ব্লক, রাগে সোজা বুকে ছুরি... লুটিয়ে পড়লেন...