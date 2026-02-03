Mamata Banerjee Vs Election Commission: দেশে প্রথমবার কোনও মুখ্যমন্ত্রী... নজিরবিহীন! কমিশনের SIR-এ 'সুপ্রিম' শুনানিতে হাজিরার পথে মমতা...
Mamata Banerjee Vs Election Commission before West Bengal Assembly Election 2026: ইতিমধ্যেই সর্বোচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রারের কাছে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স চাওয়া হয়েছে। ওদিকে আজ প্রায় ১০০ জনের উপর SIR আতঙ্কে মৃতদের পরিবারকে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়।
রাজীব চক্রবর্তী ও প্রবীর চক্রবর্তী: এসআইআর ইস্যুতে কমিশন বনাম মমতা মামলায় বড় আপডেট! আদালতে নিজে হাজিরা দেওয়ার পথে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। কমিশনের বিরুদ্ধে মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালতে নিজে উপস্থিত থাকতে পারেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। আর তেমনটা হলে এককথায় নজিরবিহীন হতে চলেছে! দেশে প্রথমবার কোনও পদাসীন মুখ্যমন্ত্রী সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে শুনানিতে হাজির থাকবেন!
আগামিকাল বুধবার তালিকাভুক্ত হতে পারে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং সিইও-র বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা মামলা। আগে ৬ ফেব্রুয়ারি দিন ছিল। কিন্তু কম্পিউটার জেনারেটেড তালিকায় দিন বদল হয়েছে। দিন বদলে ৪ ফেব্রুয়ারি তালিকাভুক্ত হয়েছে মামলা। ফলে আগামিকালই কমিশনের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের করা মামলার শুনানি। আর সেই শুনানিতেই আগামিকাল সুপ্রিম কোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে উপস্থিত থাকতে চান বলে খবর। তার জন্য ইতিমধ্যেই সর্বোচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রারের কাছে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স চাওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট সূত্রে খবর, আবেদনকারী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেতে পারবেন। এখন তাঁর নিরাপত্তার জন্য কতজন যাবেন, সে বিষয়ে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সের আবেদন করা হয়েছে।
ওদিকে, কমিশনের বিরুদ্ধে আরও অল-আউট অ্যাটাকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সোমবারের পর মঙ্গলবারেও SIR ইস্যুতে সুর চড়াতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। প্রায় ১০০ জনের উপর SIR আতঙ্কে মৃতদের পরিবারকে নিয়ে আজ সাংবাদিক বৈঠক করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে আজও প্রত্যেকে কালো পোশাকে বসবেন সাংবাদিক বৈঠকে। প্রসঙ্গত এসআইআর ইস্যুতে চরমে নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য় সরকারের সংঘাত। রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের। এসআইআর বিরোধিতায় তাই স্বয়ং দিল্লি দরবারে পৌঁছে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়।
অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন যে ভোটার তালিকা ব্যবহার করে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাতে প্রচুর ভুল রয়েছে। তালিকায় লক্ষ লক্ষ মৃত ভোটারের নাম রয়ে গিয়েছে। আবার অনেক নতুন ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই ত্রুটিপূর্ণ তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন হলে তা অবাধ ও সুষ্ঠু হবে না, যা গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর। তাই অবিলম্বে তা যাচাই করে সংশোধন প্রয়োজন। যারা মারা গেছেন বা এলাকা পরিবর্তন করেছেন, তাদের নাম বাদ দিয়ে, যারা নতুন ভোটার হওয়ার যোগ্য, তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আর সেজন্য পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ দিতে হবে। এমনকি যতদিন না ভোটার তালিকা সম্পূর্ণ নির্ভুল হচ্ছে, ততদিন পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন করা যাবে না, নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা যাবে না বলেও দাবি জানানো হয়েছে।
যদিও নির্বাচন কমিশনের দাবি, তারা নির্ধারিত নিয়ম মেনেই ভোটার তালিকা নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া (Special Intensive Revision) চালিয়েছে। এখন চলছে চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ। শুনানি পর্বে তথ্য যাচাই মিটলেই, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে আর কয়েকদিনের মধ্যেই, আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু এখন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করছে আগামিকালের শুনানির উপর। কমিশন বনাম মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মামলায়, আদালত কী রায় দেয়, সেদিকেই নজর এখন সব মহলের।
