Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /প্রতিবাদ করেও বিকল্প প্রতীকের প্রস্তাব মমতা শিবিরের! কমিশনে জমা পছন্দের ৩ নাম

প্রতিবাদ করেও বিকল্প প্রতীকের প্রস্তাব মমতা শিবিরের! কমিশনে জমা পছন্দের ৩ নাম

Mamata Banerjee: নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশ মেনে তিনটি বিকল্প দলীয় নাম ও প্রতীকের পছন্দ জমা দিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির। তবে এই সিদ্ধান্ত ‘strongest protest’ বা তীব্র আপত্তির সঙ্গে নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 18, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 03:35 PM IST
প্রতিবাদ করেও বিকল্প প্রতীকের প্রস্তাব মমতা শিবিরের! কমিশনে জমা পছন্দের ৩ নাম
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মাত্র ৫ মিনিটের Google Meet! একসঙ্গে ৮০ ভারতীয় কর্মীর চাকরি গেল?
2
3
4
5