/প্রতিবাদ করেও বিকল্প প্রতীকের প্রস্তাব মমতা শিবিরের! কমিশনে জমা পছন্দের ৩ নাম

রাজীব চক্রবর্তী: নাম ও প্রতীক নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশের পর এবার নির্দেশ মেনে পদক্ষেপ করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির। জানা গিয়েছে, তিনটি পছন্দের দলীয় নাম এবং প্রতীকের প্রস্তাব কমিশনের কাছে জমা দিয়েছে তারা। তবে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ‘strongest protest’ অর্থাৎ তীব্র আপত্তি জানিয়ে। বৃহস্পতিবার রাতেই ই-মেলের মাধ্যমে কমিশনের কাছে এই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর।
কী নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন?
বৃহস্পতিবার রাতে নির্বাচন কমিশন একটি অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করে। সেখানে বলা হয়, তৃণমূল কংগ্রেসের নাম এবং দলের সংরক্ষিত ‘জোড়াফুল’ প্রতীক আসন্ন পশ্চিমবঙ্গের উপনির্বাচনে কোনও পক্ষই ব্যবহার করতে পারবে না। কমিশনের বক্তব্য অনুযায়ী, তৃণমূল কংগ্রেসকে ঘিরে দুটি বিরোধী গোষ্ঠী নিজেদের দলটির বৈধ প্রতিনিধি বলে দাবি করছে। তাই দলের নাম ও প্রতীকের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আরও প্রক্রিয়া প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে আপাতত দুই পক্ষকে আলাদা নাম ও প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৩ নাম ও প্রতীকের প্রস্তাব
কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, দুই গোষ্ঠীকেই তিনটি করে পছন্দের নাম এবং প্রতীকের তালিকা জমা দিতে বলা হয়েছিল। প্রতীক বাছাই করতে হবে কমিশনের নির্ধারিত ফ্রি প্রতীকের তালিকা থেকে। দলীয় নামের ক্ষেত্রে মূল দলের সঙ্গে কোনও যোগসূত্র রাখা যাবে কি না, সেই সুযোগও কমিশনের নির্দেশে রাখা হয়েছে। সেই নির্দেশ মেনেই মমতা শিবির তাদের পছন্দের নাম ও প্রতীকের তালিকা পাঠিয়েছে। তবে ঠিক কোন তিনটি নাম এবং কোন তিনটি প্রতীক প্রস্তাব করা হয়েছে, তা নিয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি।
‘Strongest protest’ কেন?
মমতা শিবির কমিশনের নির্দেশকে মেনে বিকল্প নাম-প্রতীকের তালিকা জমা দিলেও, তারা এই সিদ্ধান্তকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি। ‘Strongest protest’ জানিয়ে কমিশনের কাছে উত্তর দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এর আগে মমতা শিবিরের পক্ষ থেকে কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশ নিয়ে আপত্তি জানানো হয়েছিল। হুগলির সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নির্দেশকে ‘আইনের পরিপন্থী’ বলে দাবি করেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন, দলের পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়া হবে। অন্যদিকে,ঋতব্রত শিবিরের পক্ষ থেকে কমিশনের অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ফলে দলের নাম ও প্রতীক নিয়ে দুই পক্ষের অবস্থানও আপাতত আলাদা।
কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এই নাম-প্রতীক?
রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রতীক ভোটারদের কাছে দলের পরিচয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে ‘জোড়াফুল’ প্রতীকটি দলের নির্বাচনী পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু কমিশনের বর্তমান অন্তর্বর্তী নির্দেশ অনুযায়ী, ৬ অক্টোবরের নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে আপাতত এই নাম ও প্রতীক ব্যবহার করা যাবে না। দুই গোষ্ঠীকেই আলাদা নাম ও আলাদা প্রতীকে লড়তে হবে। তবে এটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। কমিশন জানিয়েছে, দলের নাম ও প্রতীক নিয়ে মূল বিরোধের বিষয়ে চূড়ান্ত নির্ধারণ এখনও বাকি। অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা মূলত আসন্ন উপনির্বাচনের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে করা হয়েছে।
এখন নজর কমিশনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। দুই গোষ্ঠীর দেওয়া নাম ও প্রতীকের প্রস্তাবের মধ্যে থেকে নির্বাচন কমিশন আসন্ন উপনির্বাচনের জন্য পৃথক পরিচয় নির্ধারণ করবে। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচন ৬ অক্টোবর হওয়ার কথা। তার আগে দলীয় নাম ও প্রতীকের বিষয়টি নিষ্পত্তি করা জরুরি। আসন্ন উপ নির্বাচনের জন্য খুব শীঘ্রই দুই শিবিরের দলের নাম ও প্রতীক নির্ধারণ করবে কমিশন।
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