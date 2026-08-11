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স্বস্তি কালীঘাট তৃণমূলের, অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশকেই সুপ্রিম মান্যতা

TMC account freeze case: কোন অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে পারবে তৃণমূল? কীভাবে টাকা তুলতে পারবে? বিচারপতি সুন্দরেশের স্পষ্ট নির্দেশ, টাকা দেওয়া হবে কি হবে না সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত স্পেশাল অফিসার।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 11, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:02 PM IST
স্বস্তি কালীঘাট তৃণমূলের, অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশকেই সুপ্রিম মান্যতা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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