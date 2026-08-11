/স্বস্তি কালীঘাট তৃণমূলের, অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশকেই সুপ্রিম মান্যতা

রাজীব চক্রবর্তী: অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় স্বস্তি কালীঘাট তৃণমূলের। কলকাতা হাইকোর্টের ৯ জুলাইয়ের নির্দেশ বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। ৯ জুলাই কলকাতা হাইকোর্ট তৃণমূল কংগ্রেসের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে দৈনন্দিন ও প্রশাসনিক খরচ চালানোর জন্য টাকা তোলার অনুমতি দিয়েছিল হাইকোর্ট। সেই রায় বহাল রাখল শীর্ষ আদালত। বিচারপতি সুন্দরেশের স্পষ্ট নির্দেশ, টাকা দেওয়া হবে কি হবে না সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত স্পেশাল অফিসার। ঋতব্রতপন্থী বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের আবেদনের প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত স্পেশাল অফিসারের কাছে যাবতীয় আপত্তির বিষয় উত্থাপন করুন। তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন।
এদিন সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি পিবি ভারালের বেঞ্চে ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলাটি। মামলায় কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের পক্ষে সওয়াল করেন কপিল সিবাল। শুনানির শুরুতেই তৃণমূল কংগ্রেস দল চালাতে মাসিক কত খরচ হয়, সেই খতিয়ান তুলে ধরে সওয়াল করেন কপিল সিব্বল। কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের তরফে আইনজীবী কপিল সিব্বল সওয়াল করেন, ইডি-র দায়ের করা মামলা অনুযায়ী, 'প্রসিড অফ ক্রাইম'-এর পরিমাণ ৬০ কোটি টাকা। কিন্তু তারা ব্যাংকে ৪০০ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করে রেখেছে। কেন সব টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে? তৃণমূল তাদের কর্মচারীদের বেতন দিতে পারছে না। যার পরিপ্রেক্ষিতে ইডি দাবি করে, ২০ দিনে একটি অ্যাকাউন্টে ৩৬০ কোটি টাকা জমা পড়েছে। ফ্রিজ করা ৩টি অ্যাকাউন্ট বাদে বাকি অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নিয়ে কাজ চালাতে পারে তৃণমূল।
জবাবে কপিল সিব্বল পালটা অভিযোগ করেন, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক বলেছেন,প্রতিদিনের কাজ চালানোর জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিকে স্পেশাল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করে কিছু টাকা ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। যখনই কলকাতা হাইকোর্ট এই অ্যাকাউন্ট ছাড় দেওয়ার ব্যাপারে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে, তখনই এই তিনটে অ্যাকাউন্টকেও নতুন করে ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। শীর্ষ আদালতে তৃণমূলের পক্ষে সওয়াল করেন অভিষেক মনু সিংভি এবং মানেকা গুরুস্বামীও। অভিষেক মনু সিংভি বলেন, যাঁরা এই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নিয়ে নির্বাচনে লড়ে বিধায়ক হয়েছেন, তিনিই আবার এফআইআর করেছেন! যদিও সুপ্রিম কোর্ট সেসব শুনতে চায়নি। বিচারপতি মহোদয়গণ বলেন, "আমরা এসব শুনতে চাইছি না।"
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