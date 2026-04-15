সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 15, 2026, 12:42 PM IST
Maharashtra Horror: ১৮০ খুদের শরীরেই মেটায় লালসা, নোংরামির ৩৫০ ভিডিয়োও- ভয়ংকর বিকৃতকাম যুবকের, গ্রেফতার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক-দুই না দশজন নয়, ১৮০ নাবালিকাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে নারকীয় কাণ্ড যুবকের। দিনের পর দিন বিভিন্ন নাবালিকাকে ফুসলিয়ে যৌন হেনস্তা। শুধু তাই নয়, ৩৫০টিরও বেশি অশ্লীল ভিডিয়ো রেকর্ড করে রাখে সে। ইতোমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। জানা গিয়েছে, বিজেপি সাংসদের অভিযোগের পর পুলিস দ্রুত তাকে পাকড়াও করে। ঘটনাটি ঘটে মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ আয়াজ (ওরফে তানভীর)। সে অমরাবতীর পারাতওয়াদা এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ রয়েছে, আয়াজ প্রথমে নাবালিকাদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলত, যাকে বলা হয় 'লাভ ট্র্যাপ'। এরপর সে নাবালিকাদের মুম্বই বা পুণেতে নিয়ে যেত এবং গোপনে তাদের ভিডিয়ো রেকর্ড করত। পরবর্তীতে এই ভিডিয়োগুলো দেখিয়ে সে নাবালিকাদের ভয় দেখাত এবং ব্ল্যাকমেইল করত এবং তাদের অনেককে দেহব্যবসার কাজে বাধ্য করত। এমনকি কিছু ভিডিয়ো সে ইন্টারনেটেও ছড়িয়ে দিয়েছিল।

রাজ্যসভার সাংসদ অনিল বোন্ডে পুলিসকে জানিয়েছেন যে, আয়াজ হোয়াটসঅ্যাপ এবং স্ন্যাপচ্যাটের মতো অ্যাপ ব্যবহার করে গ্রুপ তৈরি করত এবং সেখান থেকেই নাবালিকাদের টার্গেট করত। এই ঘটনার প্রতিবাদে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। অনিল বোন্ডে দাবি জানিয়েছেন যে, এই ঘটনার তদন্তের জন্য একটি বিশেষ পুলিস দল (SIT) গঠন করতে হবে। তা না হলে তিনি থানার সামনে বিক্ষোভ করবেন। অন্যদিকে, মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিরাও থানায় গিয়ে অভিযুক্তের কঠিন শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, এই ধরণের অপরাধীর জন্য যেন গোটা সমাজের বদনাম না হয়।

জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত আয়াজ আগে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দল 'মিম' (AIMIM)-এর কর্মী হিসেবে কাজ করত। তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে দলীয় নেতাদের সঙ্গে অনেক ছবি ও ভিডিয়ো দেখা গেছে। তবে ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর সে তার ইনস্টাগ্রাম থেকে অনেক ভিডিয়ো ডিলিট বা মুছে ফেলেছে।

পুলিস আয়াজকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠালে বিচারক তাকে ৭ দিনের রিমান্ডে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তার মোবাইল ফোনটি জব্দ করা হয়েছে এবং সেখানে অনেক আপত্তিকর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। আয়াজ এই ভিডিয়োগুলো অন্য কাউকে বা কোনো বড় অপরাধী চক্রকে পাঠিয়েছিল কি না, পুলিস এখন তা খতিয়ে দেখছে। ইন্টারনেটে ছড়ানো ভিডিওগুলো নিয়ে সাইবার ক্রাইম বিভাগ তদন্ত শুরু করেছে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

