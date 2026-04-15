Maharashtra Horror: ১৮০ খুদের শরীরেই মেটায় লালসা, নোংরামির ৩৫০ ভিডিয়োও- ভয়ংকর বিকৃতকাম যুবকের, গ্রেফতার

Maharashtra Horror: ১৮০ খুদের শরীরেই মেটায় লালসা, নোংরামির ৩৫০ ভিডিয়োও- ভয়ংকর বিকৃতকাম যুবকের, গ্রেফতার
Maharashtra: জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত আয়াজ আগে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দল 'মিম' (AIMIM)-এর কর্মী হিসেবে কাজ করত। সে হোয়াটসঅ্যাপ এবং স্ন্যাপচ্যাটের মতো অ্যাপ ব্যবহার করে গ্রুপ তৈরি করত এবং সেখান থেকেই মেয়েদের টার্গেট করত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক-দুই না দশজন নয়, ১৮০ নাবালিকাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে নারকীয় কাণ্ড যুবকের। দিনের পর দিন বিভিন্ন নাবালিকাকে ফুসলিয়ে যৌন হেনস্তা। শুধু তাই নয়, ৩৫০টিরও বেশি অশ্লীল ভিডিয়ো রেকর্ড করে রাখে সে। ইতোমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। জানা গিয়েছে, বিজেপি সাংসদের অভিযোগের পর পুলিস দ্রুত তাকে পাকড়াও করে। ঘটনাটি ঘটে মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর।
অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ আয়াজ (ওরফে তানভীর)। সে অমরাবতীর পারাতওয়াদা এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ রয়েছে, আয়াজ প্রথমে নাবালিকাদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলত, যাকে বলা হয় 'লাভ ট্র্যাপ'। এরপর সে নাবালিকাদের মুম্বই বা পুণেতে নিয়ে যেত এবং গোপনে তাদের ভিডিয়ো রেকর্ড করত। পরবর্তীতে এই ভিডিয়োগুলো দেখিয়ে সে নাবালিকাদের ভয় দেখাত এবং ব্ল্যাকমেইল করত এবং তাদের অনেককে দেহব্যবসার কাজে বাধ্য করত। এমনকি কিছু ভিডিয়ো সে ইন্টারনেটেও ছড়িয়ে দিয়েছিল।
আরও পড়ুন:Blood Kick Horror: নিজের রক্ত টেনে নিজের শরীরেই ইনজেক্ট- ভয়ংকর মারণ নেশায় পাগল যুবসমাজ, ডেকে আনছে মৃত্যুও
রাজ্যসভার সাংসদ অনিল বোন্ডে পুলিসকে জানিয়েছেন যে, আয়াজ হোয়াটসঅ্যাপ এবং স্ন্যাপচ্যাটের মতো অ্যাপ ব্যবহার করে গ্রুপ তৈরি করত এবং সেখান থেকেই নাবালিকাদের টার্গেট করত। এই ঘটনার প্রতিবাদে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। অনিল বোন্ডে দাবি জানিয়েছেন যে, এই ঘটনার তদন্তের জন্য একটি বিশেষ পুলিস দল (SIT) গঠন করতে হবে। তা না হলে তিনি থানার সামনে বিক্ষোভ করবেন। অন্যদিকে, মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিরাও থানায় গিয়ে অভিযুক্তের কঠিন শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, এই ধরণের অপরাধীর জন্য যেন গোটা সমাজের বদনাম না হয়।
জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত আয়াজ আগে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দল 'মিম' (AIMIM)-এর কর্মী হিসেবে কাজ করত। তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে দলীয় নেতাদের সঙ্গে অনেক ছবি ও ভিডিয়ো দেখা গেছে। তবে ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর সে তার ইনস্টাগ্রাম থেকে অনেক ভিডিয়ো ডিলিট বা মুছে ফেলেছে।
আরও পড়ুন:Lucknow Shocker: অন্তরঙ্গ হতে চাইলে আগে ৯০ লাখ ছাড়ো: ফুলশয্যার রাতে নতুন বউয়ের মারাত্মক চাহিদা, না মেটাতেই লাগাল আগুন
পুলিস আয়াজকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠালে বিচারক তাকে ৭ দিনের রিমান্ডে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তার মোবাইল ফোনটি জব্দ করা হয়েছে এবং সেখানে অনেক আপত্তিকর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। আয়াজ এই ভিডিয়োগুলো অন্য কাউকে বা কোনো বড় অপরাধী চক্রকে পাঠিয়েছিল কি না, পুলিস এখন তা খতিয়ে দেখছে। ইন্টারনেটে ছড়ানো ভিডিওগুলো নিয়ে সাইবার ক্রাইম বিভাগ তদন্ত শুরু করেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)