Man Killed Cousin: স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া! বদলা নিতে ভাইকে মেরে ১০ ফুট গভীর গর্তে পুঁতে দিল স্বামী...

Man Killed Cousin: স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া! বদলা নিতে ভাইকে মেরে ১০ ফুট গভীর গর্তে পুঁতে দিল স্বামী...
Rajasthan crime: স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ট খুড়তুতো ভাই। রাগে ভাইকে রড দিয়ে মেরে মেরে খুন করল দাদা। তারপর সেই মৃতদেহ বুলডোজার দিয়ে ১০ ফুট গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক খুড়তুতো ভাইয়ের। এই সন্দেহে ভয়ংকর কাণ্ড করে বসল স্বামী। ভাইকে নৃশংস খুন করে নিজের মাটি কাটার যন্ত্র দিয়ে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দেয়। ঘটনাটি রাজস্থানের।
আরও পড়ুন:IIT Student Death: পরীক্ষায় বাকি আর ২ ঘণ্টা! তার আগেই হার্ট অ্যাটাক, ৩১-এর অনুপ তারপরই...
নাগৌর জেলার ভাওয়ান্দার পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্ত ২৯ বছরের সোহানরাম ২৭ অগাস্ট তার খুড়তুতো ভাই মুকেশ গালওয়াকে খুনের কথা স্বীকার করেছে। অভিযোগ, সোহানরাম মুকেশকে গণেশ পুজোর আমন্ত্রণ পাঠায়।
দাদার আমন্ত্রণ পেয়ে মুকেশ আসেন। তারপর সোহানরাম ছল করে মুকেশ তার সঙ্গে নিয়ে যায়। পুলিস জানিয়েছে, গভীর রাতে অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর সোহানরাম মুকেশকে ভিড় থেকে দূরে গ্রামের রাস্তার কাছে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে যায় এবং লোহার রড দিয়ে তার মাথায় বারবার মারতে থাকে। যতক্ষণ না পর্যন্ত মুকেশ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।
এরপর সোহানরাম মৃতদেহটি তার নিজস্ব খনির জায়গায় নিয়ে যান। যা স্থানীয় মন্দির থেকে প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ মিটার দূরে ছিল। সেখানে খুনের পর বুলডোজার দিয়ে ১০ ফুট গভীর গর্ত খোঁড়ে সোহানরাম। তারপর সেই গর্তে মুকেশের মৃতদেহকে পুঁতে দেয়। এরপর সে জায়গাটিকে লুকোনোর জন্য বালি এবং ছোট পাথর দিয়ে ঢেকে দেয়।
আরও পড়ুন:8th Pay Commission: মিলবে না ভাতা! বাতিল হবে... অষ্টম পে কমিশনে ব্যাপক 'রদবদলে'র বড় আপডেট...
অন্যদিকে, মুকেশ বাড়ি না ফেরায় ২৯ অগাস্ট তাঁর পরিবার নিখোঁজ হওয়ার ডায়েরি করে। পুলিসি জিজ্ঞাসাবাদে, আত্মীয়দের সন্দেহের তির সোহানরামের দিকেই যায়। তারপরই পুলিস সোহানরামকে আটক করে।
জিজ্ঞাসাবাদে সোহানরাম নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে। এবং বলে যে মুকেশের সঙ্গে তার স্ত্রী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। যার জেরে সে খুবই কষ্ট পায়। ফলে রাগে সে মুকেশকে খুন করে।
৩ সেপ্টেম্বর, পুলিস সোহানরামকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে সোহানরামের নির্দেশে মুকেশের দেহ তোলা হয়। মুকেশের দেহ মুন্ডোয়ার একটি সরকারি হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় এবং পরে মুকেশের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ইতোমধ্যেই পুলিস খুনের অভিযোগে সোহানরামকে গ্রেফতার করেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)