English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Karwa Chauth Viral News: দুজনেই করছেন করবা চৌথ, হাসিখুশি জোড়া স্ত্রীকে পাশে নিয়েই সেলফি রামবাবুর! বহুবিবাহ কি নয়া ট্রেন্ড?

Karwa Chauth 2025: একই সঙ্গে স্বামীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করছেন, চাঁদ দেখছেন দুই স্ত্রী। করবা চৌথের এক স্বামীর দুই স্ত্রীর রীতি পালনের পর ভাইরাল সেই ভিডিয়ো।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 12, 2025, 03:19 PM IST
Karwa Chauth Viral News: দুজনেই করছেন করবা চৌথ, হাসিখুশি জোড়া স্ত্রীকে পাশে নিয়েই সেলফি রামবাবুর! বহুবিবাহ কি নয়া ট্রেন্ড?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বামীর দীর্ঘায়ুর জন্য স্ত্রীরা সারাদিন নির্জলা উপোস করে থাকেন। এছাড়াও এই রীতি দাম্পত্য ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের প্রতীক। এই রীতি মূলত উত্তর ভারতের বিবাহিত হিন্দু মহিলারা পালন করে থাকেন। 

Add Zee News as a Preferred Source

এবারের করবা চৌথে সেই রীতিতে এক ভিন্নরকম ঘটনা ঘটল। ঘটনাটি আগ্রার। যেখানে এতমাদ্দৌলা এলাকায় এক স্বামীর দুই স্ত্রী। তাঁরা দুজনে একসঙ্গে মিলে উপোস করে করবা চৌথ পালন করছে। একইসঙ্গে পুজোর সব আচার-অনুষ্ঠান করেছেন এবং একসঙ্গে উপোস ভেঙেছেন। এই ঘটনার ছবি ছড়িয়ে পড়ার পর তা নিয়ে তীব্র কৌতূহল ও আলোচনা শুরু হয়েছে।

আরও পড়ুন:Pakistan Afghanistan conflict: কাবুলে এয়ারস্ট্রাইকের কড়া জবাব! ১৫ পাক সেনাকে খতম করল তালিবান...

আগ্রার নাগলা বিহারিতে থাকেন রাম বাবু নিশাদ। সেখানেই তিনি তাঁর দুই স্ত্রী- শীলা ও মন্নু দেবীর সঙ্গে একই বাড়িতে থাকেন। ভাইরাল হওয়া ছবিতে দেখা গিয়েছে, দুই স্ত্রী একসঙ্গে সন্ধ্যেবেলা পুজোয় বসেছেন। চাঁদকে অর্ঘ্য দিচ্ছেন, এবং শেষে স্বামীর হাত থেকে জল পান করে উপোস ভাঙছেন।

একেবারে সিনেমার মত গল্প:
এই পরিবারের গল্প যেমন ব্যতিক্রম, তেমনি শান্তিপূর্ণ। জানা গিয়েছে, প্রায় ১০ বছর আগে রামবাবু শীলা দেবীকে বিয়ে করেন এবং তাদের সন্তানও আছে। কিছুদিন পর তিনি মন্নু দেবীর প্রেমে পড়েন। বিষয়টি জানাজানি হলে ঝগড়া না হয়ে, পরিবারের মধ্যে সমঝোতা তৈরি হয়। শীলা কোনও আপত্তি না জানালে রামবাবু মন্নু দেবীকেও বিয়ে করেন। রাম বাবু বলেন, 'যেখানে ভালোবাসা আছে, সেখানে ঝগড়ার জায়গা নেই।'

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: অবশেষে বর্ষা বিদায়ের পালা! আগামী সপ্তাহেই শুরু শুষ্ক, শিরশিরানি আবহাওয়ার খেলা...

তবে এই ঘটনা প্রথম নয়। জনপ্রিয় ইউটিউবার আরমান মালিক নিজের দুই স্ত্রীকে নিয়ে চুটিয়ে সংসার করছেন। তাঁর দুই স্ত্রীর নাম- পায়েল এবং কৃতিকা। জানা যায়, ২০১১ সালে আরমান পায়েল মালিককে বিয়ে করেন এবং তাদের একটি ছেলে হয়, চিরায়ু মালিক। আরমান জানান, পায়েলের সঙ্গে পরিচয়ের সাত দিনের মাথায় তারা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন। পরে ২০১৮ সালে, পায়েলকে তালাক না দিয়েই তিনি তার বন্ধু কৃতিকাকে বিয়ে করেন, যাকে তিনি ছেলের জন্মদিনে প্রথম দেখা করেন।

যদিও শুরুতে সমস্যার সৃষ্টি হয়, পরে তারা সিদ্ধান্ত নেন একসঙ্গে একটি পরিবার হিসেবে থাকার। ২০২৩ সালে পায়েল যমজ সন্তানের মা হন এবং একই বছরে কৃতিকাও এক পুত্রসন্তান, জায়েদকে জন্ম দেন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Karwa Chauth 2025Two wivesONE FASTViral News
পরবর্তী
খবর

Central Govt Employees Pension: কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের জন্য বড় খবর, অবসরের একদিন পরেই মিলবে বকেয়া, পেনশন চালু হবে...
.

পরবর্তী খবর

Garima Saikia on Zubeen Garg: জ়ুবিনের মৃত্যুর ২০দিন পরেও কেন গরিমার সিঁথিতে সিঁদুর? গায়কের...