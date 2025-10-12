Karwa Chauth Viral News: দুজনেই করছেন করবা চৌথ, হাসিখুশি জোড়া স্ত্রীকে পাশে নিয়েই সেলফি রামবাবুর! বহুবিবাহ কি নয়া ট্রেন্ড?

Karwa Chauth Viral News: দুজনেই করছেন করবা চৌথ, হাসিখুশি জোড়া স্ত্রীকে পাশে নিয়েই সেলফি রামবাবুর! বহুবিবাহ কি নয়া ট্রেন্ড?
Karwa Chauth 2025: একই সঙ্গে স্বামীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করছেন, চাঁদ দেখছেন দুই স্ত্রী। করবা চৌথের এক স্বামীর দুই স্ত্রীর রীতি পালনের পর ভাইরাল সেই ভিডিয়ো।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বামীর দীর্ঘায়ুর জন্য স্ত্রীরা সারাদিন নির্জলা উপোস করে থাকেন। এছাড়াও এই রীতি দাম্পত্য ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের প্রতীক। এই রীতি মূলত উত্তর ভারতের বিবাহিত হিন্দু মহিলারা পালন করে থাকেন।
এবারের করবা চৌথে সেই রীতিতে এক ভিন্নরকম ঘটনা ঘটল। ঘটনাটি আগ্রার। যেখানে এতমাদ্দৌলা এলাকায় এক স্বামীর দুই স্ত্রী। তাঁরা দুজনে একসঙ্গে মিলে উপোস করে করবা চৌথ পালন করছে। একইসঙ্গে পুজোর সব আচার-অনুষ্ঠান করেছেন এবং একসঙ্গে উপোস ভেঙেছেন। এই ঘটনার ছবি ছড়িয়ে পড়ার পর তা নিয়ে তীব্র কৌতূহল ও আলোচনা শুরু হয়েছে।
আগ্রার নাগলা বিহারিতে থাকেন রাম বাবু নিশাদ। সেখানেই তিনি তাঁর দুই স্ত্রী- শীলা ও মন্নু দেবীর সঙ্গে একই বাড়িতে থাকেন। ভাইরাল হওয়া ছবিতে দেখা গিয়েছে, দুই স্ত্রী একসঙ্গে সন্ধ্যেবেলা পুজোয় বসেছেন। চাঁদকে অর্ঘ্য দিচ্ছেন, এবং শেষে স্বামীর হাত থেকে জল পান করে উপোস ভাঙছেন।
একেবারে সিনেমার মত গল্প:
এই পরিবারের গল্প যেমন ব্যতিক্রম, তেমনি শান্তিপূর্ণ। জানা গিয়েছে, প্রায় ১০ বছর আগে রামবাবু শীলা দেবীকে বিয়ে করেন এবং তাদের সন্তানও আছে। কিছুদিন পর তিনি মন্নু দেবীর প্রেমে পড়েন। বিষয়টি জানাজানি হলে ঝগড়া না হয়ে, পরিবারের মধ্যে সমঝোতা তৈরি হয়। শীলা কোনও আপত্তি না জানালে রামবাবু মন্নু দেবীকেও বিয়ে করেন। রাম বাবু বলেন, 'যেখানে ভালোবাসা আছে, সেখানে ঝগড়ার জায়গা নেই।'
তবে এই ঘটনা প্রথম নয়। জনপ্রিয় ইউটিউবার আরমান মালিক নিজের দুই স্ত্রীকে নিয়ে চুটিয়ে সংসার করছেন। তাঁর দুই স্ত্রীর নাম- পায়েল এবং কৃতিকা। জানা যায়, ২০১১ সালে আরমান পায়েল মালিককে বিয়ে করেন এবং তাদের একটি ছেলে হয়, চিরায়ু মালিক। আরমান জানান, পায়েলের সঙ্গে পরিচয়ের সাত দিনের মাথায় তারা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন। পরে ২০১৮ সালে, পায়েলকে তালাক না দিয়েই তিনি তার বন্ধু কৃতিকাকে বিয়ে করেন, যাকে তিনি ছেলের জন্মদিনে প্রথম দেখা করেন।
যদিও শুরুতে সমস্যার সৃষ্টি হয়, পরে তারা সিদ্ধান্ত নেন একসঙ্গে একটি পরিবার হিসেবে থাকার। ২০২৩ সালে পায়েল যমজ সন্তানের মা হন এবং একই বছরে কৃতিকাও এক পুত্রসন্তান, জায়েদকে জন্ম দেন।
