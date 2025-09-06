English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Man collapses In Ganesh Puja procession:  শোভাযাত্রায় নাচতে নাচতেই হঠাত্‍-ই জ্ঞান হারান শেখর নামে বছর পঁয়তাল্লিশের এক ব্যক্তি। সিপিআর দিয়েও আর বাঁচানো গেল না।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 6, 2025, 09:39 PM IST
Man collapses In Ganesh Puja procession: আনন্দ বদলে গেল বিষাদে, গণেশ পুজোর শোভাযাত্রায় নাচতেই নাচতেই সব শেষ! হঠাত্‍...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মৃত্যু যে কখন আসবে, তা কি কেউ বলতে পারে! এই যেমন তেলেঙ্গানায়। গণেশ পুজোর শোভাযাত্রায় নাচতে নাচতেই জ্ঞান হারালেন এক ব্যক্তি। সিপিআর দিয়েও আর বাঁচানো গেল না। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন চিকিত্‍সকরা।

আরও পড়ুন: Madhya Pradesh surprising incident: মারাত্মক কাণ্ড! একের পর এক কিলবিলে সাপের জন্ম দিচ্ছেন রিংকি, ডাক্তাররা বলছেন...

মুম্বইয়ে মতো বলিউডের গ্ল্য়ামার হয়তো নেই। তবে দক্ষিণের তেলেঙ্গানায়ও গণেশ পুজোর জাঁকজমক কম নয়। পুলিস সুত্রে খবর, তেলেঙ্গানার নারায়ণপেট শহরে শুক্রবারের মধ্যেই বিসর্জন পর্ব শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গণেশ পুজোর উদ্যোক্তারা। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল বালা হনুমান যুব সমিতি। শহরের পুরনো বাসস্ট্যান্ডের কাছে এই পুজোয় মূল আকর্ষণ ছিল ৩৫ ফুটের গণেশ।

শনিবার সেই ৩৫ ফুটের গণেশ প্রতিমার বিসর্জন শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। শোভাযাত্রায় নাচতে নাচতেই হঠাত্‍-ই জ্ঞান হারান শেখর নামে বছর পঁয়তাল্লিশের এক ব্যক্তি। দ্রুত তাঁকে সিপিআর দেন নারায়ণপেট থানার এসআই ভেঙ্কটেশ্বরলু। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি।

এর আগে, বৃহস্পতিবার শহরের গণেশ পুজোয়র উদ্য়োক্তাদের সঙ্গে থানায় বৈঠক করেন পুলিস। কবে বিসর্জন হবে? তা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল বাক-বিতণ্ডা হয়।  শুক্রবার একসঙ্গে প্রতিমা বিসর্জন দেন শহরের সমস্ত পুজো উদ্যোক্তারা।  পুলিস বাধা দিলে পরিস্থিতি রীতিমতো অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। লাঠিচার্জ করতে হয়। 

আরও পড়ুন:  Gold Silver Rate: ট্রাম্পের শুল্কগুঁতোর পর সোনার দামের ফের রেকর্ড, ১ পেরিয়ে দেড় লাখের পথে! ছুটছে রুপোও...

