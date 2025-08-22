Rourkela: AC কোচটা কোথায়, প্ল্যাটফর্মে ট্রেন আসতেই খুঁজতে খুঁজতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি! আর উঠলেন না...

Rourkela: AC কোচটা কোথায়, প্ল্যাটফর্মে ট্রেন আসতেই খুঁজতে খুঁজতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি! আর উঠলেন না...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃহস্পতিবার রৌরকেলা এসি কোচের তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তির জেরে রেলস্টেশনে রেলকর্মীদের ভুল ঘোষণায়এক যাত্রীর মৃত্যু হয়। নিহতের নাম প্রবোধ ঘোষ (৫১), তিনি বণ্ডামুণ্ডার বাসিন্দা। এই ঘটনা রেলওয়ের তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং এমন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি এড়াতে রেলওয়েকে তাদের কাঠামো ও পরিষেবা উন্নত করতে হবে। ভবিষ্যতে এমন প্রাণহানি এড়াতে রেলওয়ের আরও সতর্ক এবং দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন।
ঘটনার বিবরণ-
মৃত ব্যক্তি, যিনি তার অসুস্থ স্ত্রীর সাথে ট্রেনে যাচ্ছিলেন, ভুল করে একটি এসি কোচে উঠে পড়েন। পরে তিনি জানতে পারেন যে সেটি তাদের নির্ধারিত কোচ নয়। এই ভুল এবং এর ফলে সৃষ্ট মানসিক চাপ ও বিভ্রান্তি তাকে অসুস্থ করে তোলে। যদিও সহযাত্রীরা তাকে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসেন, কিন্তু স্টেশন প্ল্যাটফর্মে দীর্ঘ সময় ধরে কোনো চিকিৎসকের সহায়তা না পাওয়ায় তার অবস্থার অবনতি হয়। দুর্ভাগ্যবশত, তিনি সেখানেই মারা যান। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং এমন ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে, তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মৃত ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে রৌরকেলা স্টেশনে দক্ষিণ বিহার এক্সপ্রেসে উঠেছিলেন এইমস রায়পুরে যাওয়ার জন্য, যেখানে তার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য যাওয়ার কথা ছিল। তাদের একটি এসি কোচে আসন সংরক্ষিত ছিল।
ট্রেন আসার আগে ঘোষণা করা হয় যে এসি কোচগুলি প্ল্যাটফর্মের সামনের অংশে থামবে। ঘোষ তার স্ত্রীকে প্ল্যাটফর্মের সামনের দিকে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পরেই আরেকটি ঘোষণায় বলা হয় যে এসি কোচগুলি প্ল্যাটফর্মের পিছনের অংশে রাখা হবে। তাড়াহুড়ো করে ঘোষ তার স্ত্রীকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের অন্য প্রান্তে ছুটে যান।
এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে, ঘোষ ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করার সময় পড়ে যান এবং কোচের দরজার কাছে প্ল্যাটফর্মে পড়ে যান। রেলওয়ের মেডিকেল টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাকে মৃত ঘোষণা করে। সন্দেহ করা হচ্ছে যে তার হৃদরোগের কারণে মৃত্যু হতে পারে।
স্টেশনে উত্তেজনা:
এই ঘটনায় স্টেশনে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, যাত্রী ও পরিবারের সদস্যরা রেল কর্তৃপক্ষের অবহেলার জন্য দোষারোপ করেন। তারা দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। পরে জিআরপি মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জব্দ করে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রশ্ন তুলেছেন, ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সম্পূর্ণ খালি থাকা সত্ত্বেও কেন ট্রেনটিকে ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পাঠানো হয়েছিল। যাত্রীরা অভিযোগ করেছেন যে, ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম মাসের পর মাস অব্যবহৃত থাকা সত্ত্বেও, ট্রেনগুলিকে প্রায়শই অন্য প্ল্যাটফর্মে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে প্রতিদিন অসুবিধা হয়।
মৃত্যুর পর, যাত্রীরা এই ঘটনার নিরপেক্ষ ও উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।
