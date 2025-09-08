Jharkhand Lightning Death: 'আবার বেঁচে উঠবেই...' আজব বিশ্বাসে বজ্রপাতে মৃত যুবককে দাহ না করে, দেহ গোবরে ঢুকিয়ে রাখল পরিবার....

Jharkhand Lightning Death: 'আবার বেঁচে উঠবেই...' আজব বিশ্বাসে বজ্রপাতে মৃত যুবককে দাহ না করে, দেহ গোবরে ঢুকিয়ে রাখল পরিবার....
Lightning strike death, body kept in cow dung for relife: চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করলে। আত্মীয়স্বজনরা পুলিসকে জানানোর বদলে, দেহ বাড়িতে এনে গোবরের ঢিবির মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দেয়! শেষে খবর পেয়ে পুলিস আসে, কিন্তু তখনও...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গরু চরাতে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু হয় ৪৫ বছরের এক যুবকের। আর তারপরই পরিবার ও আত্মীয়স্বজনরা তাঁর বেঁচে ওঠার আশায় দেহ দাহ করার বদলে রেখে দিলেন গোবরের মধ্যে! তাঁদের বিশ্বাস, দেহ গোবরের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলে বজ্রপাতের প্রভাব কমে যাবে এবং মৃত ওই যুবক আবার বেঁচে উঠবেন।
চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটছে ঝাড়খণ্ডের লাতেহার জেলার মহুয়াদন্ড ব্লকের রামপুর গ্রামে। মৃতের নাম রামনাথ যাদব। জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় যাদব, তাঁর স্ত্রী শোভা দেবীর সঙ্গে গরু চরাতে গিয়েছিলেন। সেই সময় আচমকা বজ্রপাত হয়। বজ্রাঘাতে ঘটনাস্থলেই তিনি পড়ে যান। শোভা দেবীও জখম হন। দুজনকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বজ্রাঘাতে জখম শোভা দেবী এখনও হাসপাতালে ভর্তি। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।
ওদিকে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, আত্মীয়স্বজনরা প্রথমে যাদবকে মহুয়াদন্ডের কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে (সিএইচসি) নিয়ে যান। সেখানেণ চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। কিন্তু এরপর পুলিসকে জানানোর বদলে, আত্মীয়স্বজনরা যাদবদের দেহ বাড়িতে এনে গোবরের ঢিবির মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দেয়! এই বিশ্বাসে যে এরফলে বজ্রপাতের প্রভাব কমে যাবে ও যাদব আবার বেঁচে উঠবেন!
শেষে সিএইচসির চিকিৎসকরা পুলিসকে খবর দিলে, পুলিস বাড়িতে পৌঁছয়। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ হস্তান্তর করতে বলে পরিবারকে। কিন্তু পরিবার তাতে রাজি হয় না। তাঁরা দাবি করতে থাকেন যে, যাদব বেঁচে উঠবেন! শেষে পুলিসের সঙ্গে খানিক ধস্তাধস্তিও বাঁধে। অবশেষে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিস। আশ্বস্ত করে ক্ষতিপূরণ মিলবে বলে।
