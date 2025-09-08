English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 8, 2025, 01:16 PM IST
Jharkhand Lightning Death: 'আবার বেঁচে উঠবেই...' আজব বিশ্বাসে বজ্রপাতে মৃত যুবককে দাহ না করে, দেহ গোবরে ঢুকিয়ে রাখল পরিবার....

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গরু চরাতে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু হয় ৪৫ বছরের এক যুবকের। আর তারপরই পরিবার ও আত্মীয়স্বজনরা তাঁর বেঁচে ওঠার আশায় দেহ দাহ করার বদলে রেখে দিলেন গোবরের মধ্যে! তাঁদের বিশ্বাস, দেহ গোবরের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলে বজ্রপাতের প্রভাব কমে যাবে এবং মৃত ওই যুবক আবার বেঁচে উঠবেন।

চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটছে ঝাড়খণ্ডের লাতেহার জেলার মহুয়াদন্ড ব্লকের রামপুর গ্রামেমৃতের নাম রামনাথ যাদবজানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় যাদব, তাঁর স্ত্রী শোভা দেবীর সঙ্গে গরু চরাতে গিয়েছিলেন। সেই সময় আচমকা বজ্রপাত হয়বজ্রাঘাতে ঘটনাস্থলেই তিনি পড়ে যান। শোভা দেবীও জখম হন। দুজনকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়বজ্রাঘাতে জখম শোভা দেবী এখনও হাসপাতালে ভর্তি। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল

ওদিকে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, আত্মীয়স্বজনরা প্রথমে যাদবকে মহুয়াদন্ডের কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে (সিএইচসি) নিয়ে যান। সেখানেণ চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। কিন্তু এরপর পুলিসকে জানানোর বদলে, আত্মীয়স্বজনরা যাদবদের দেহ বাড়িতে এনে গোবরের ঢিবির মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দেয়! এই বিশ্বাসে যে এরফলে বজ্রপাতের প্রভাব কমে যাবে ও যাদব আবার বেঁচে উঠবেন!

শেষে সিএইচসির চিকিৎসকরা পুলিসকে খবর দিলে, পুলিস বাড়িতে পৌঁছয়ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ হস্তান্তর করতে বলে পরিবারকে। কিন্তু পরিবার তাতে রাজি হয় না। তাঁরা দাবি করতে থাকেন যে, যাদব বেঁচে উঠবেন! শেষে পুলিসের সঙ্গে খানিক ধস্তাধস্তিও বাঁধে। অবশেষে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিস। আশ্বস্ত করে ক্ষতিপূরণ মিলবে বলে।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
lightning strikeLightning DeathBody In Cow DungJharkhand
