পুড়ছে বৃদ্ধ বাবার দেহ, ভিডিয়ো কলেই পিতার 'শেষকৃত্য' সারলেন কর্মব্যস্ত সন্তানেরা! ঝড় উঠল বিস্মিত সোশ্যালে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিজের জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ও যত্ন ঢেলে যে তিন মেয়েকে উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, জীবনের শেষযাত্রায় সেই মেয়েদের কারোরই দেখা মিলল না পাশে। হরিয়ানার সোনিপতের একটি বৃদ্ধাশ্রমে একাকী অবস্থায় মারা গেলেন মুম্বইয়ের প্রাক্তন বস্ত্র ব্যবসায়ী ৭৪ বছর বয়সী শিবচরণ রামরতন গুপ্ত। নেপাল, উত্তরপ্রদেশ এবং মুম্বইয়ে থাকা তাঁর তিন বিবাহিত মেয়ে সোনিপতে আসার সময় পাননি; উল্টে ভিডিয়ো কলে দেখলেন বাবার দাহ সংস্কারের দৃশ্য এবং অনলাইনে পাঠালেন ৫,১০০ টাকা!
"সময় নেই আসতে পারব না", ভিডিয়ো কলে শেষকৃত্য
সোনিপতের বৃদ্ধাশ্রম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শিবচরণবাবু দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। তবে মৃত্যুর প্রায় ২০ দিন আগে থেকেই মেয়েদের জানানো হয় যে বাবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে। কিন্তু কেউ দেখা করতে আসেননি। মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৩টে নাগাদ তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর খবর পেয়েও মেয়েরা জানান, তাঁদের সোনিপত যাওয়ার মতো সময় নেই। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধাশ্রমের কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা মিলেই দাহ সংস্কারের আয়োজন করেন। নেপালে শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত বড় মেয়ে অনিতা অনলাইনে ৫,১০০ টাকা পাঠিয়ে সঠিক নিয়ম মেনে শেষকৃত্য করার অনুরোধ জানান।
"আর কতক্ষণ লাগবে? স্নান-খাওয়া বাকি!"
ঘটনাটির সবচেয়ে মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক দিক ফুটে ওঠে দাহ করার সময়। ভিডিয়ো কলে লাইভ সম্প্রচারের মাধ্যমে তিন মেয়ে বাবার শেষযাত্রা দেখছিলেন। সেই সময় এক মেয়েকে বিরক্তির সুরে বলতে শোনা যায়— "আর কতক্ষণ সময় লাগবে? আমাদের স্নান করতে হবে, খাবার খেতে হবে।" এমনকি বাবার চিতাভস্ম নেওয়ার মতো সময় বা ইচ্ছেও তাঁদের ছিল না। বৃদ্ধাশ্রম কর্তৃপক্ষকেই গঙ্গায় চিতাভস্ম বিসর্জন দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান মেয়েরা।
মেয়েদের মানুষ করতে সব দিয়েছিলেন শিবচরণবাবু
মুম্বইয়ের সফল কাপড়ের ব্যবসায়ী শিবচরণবাবু তাঁর তিন মেয়েকেই উচ্চশিক্ষিত করেছিলেন। দুই মেয়ে শিক্ষিকা হন এবং তিনজনই নিজের পরিবার নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী মীনা দেবীর মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ শিবচরণবাবু বিগত প্রায় তিন বছর ধরে সোনিপতের ওই বৃদ্ধাশ্রমে বাস করছিলেন। তাঁর কাছে থাকা ফোন দিয়ে মাঝে মাঝে মেয়েদের সঙ্গে কথা বললেও, অসুস্থ হওয়ার পর থেকে মেয়েদের ফোন আসা প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল।
মৃত্যুর পর দান করা হল চোখ
সামাজিক অবক্ষয়ের এই করুণ দৃশ্যের মাঝেও একটাই আশার আলো—পরিবারের সম্মতি ও বৃদ্ধাশ্রমের উদ্যোগে শিবচরণবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর চোখ দুটি দান করা হয়েছে। ফলে মৃত্যুর পরও অন্য কারও দৃষ্টি হয়ে বেঁচে থাকবেন এই বৃদ্ধ। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি সামনে আসার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ও দেশের সর্বস্তরে প্রবীণদের একাকীত্ব এবং পারিবারিক নৈতিকতার অবক্ষয় নিয়ে নতুন করে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।
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