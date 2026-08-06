Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /পুড়ছে বৃদ্ধ বাবার দেহ, ভিডিয়ো কলেই পিতার শেষকৃত্য সারলেন কর্মব্যস্ত সন্তানেরা! ঝড় উঠল বিস্মিত সোশ্যালে

পুড়ছে বৃদ্ধ বাবার দেহ, ভিডিয়ো কলেই পিতার 'শেষকৃত্য' সারলেন কর্মব্যস্ত সন্তানেরা! ঝড় উঠল বিস্মিত সোশ্যালে

Daughters skip funeral: যাদের উচ্চশিক্ষিত করে প্রতিষ্ঠিত করতে জীবনভর সব উজাড় করে দিয়েছিলেন, সেই তিন সন্তান বাবার অন্তিম মুহূর্তে শেষবার দেখার মতো সময়টুকুও বের করতে পারেননি। শত কিলোমিটার দূর থেকে স্ক্রিনের ওপারে লাইভ ভিডিয়ো কলে জ্যান্ত চিতা জ্বলতে দেখে তাঁদের মুখে শুধুই তাড়াহুড়ো— "আর কতক্ষণ লাগবে? আমাদের স্নান-খাওয়া সারতে হবে!"

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 06, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 03:06 PM IST
পুড়ছে বৃদ্ধ বাবার দেহ, ভিডিয়ো কলেই পিতার 'শেষকৃত্য' সারলেন কর্মব্যস্ত সন্তানেরা! ঝড় উঠল বিস্মিত সোশ্যালে
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সকাল ৮টা ১৫! মৃত্যুদূত! বিরক্ত আমেরিকার পরমাণু-হামলায় লক্ষ লক্ষ মৃত্যু! তীব্র শকওয়েভ
2
3
4
5