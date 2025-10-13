Man ends life over harassment by wife: রোজ স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া! লাগাতার 'হেনস্থা'য় চরম সিদ্ধান্ত যুবকের, শ্বশুরবাড়িতে...

Man ends life over harassment by wife: রোজ স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া! লাগাতার 'হেনস্থা'য় চরম সিদ্ধান্ত যুবকের, শ্বশুরবাড়িতে...
Man ends life over harassment by wife: পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম মহম্মদ শাদাব। ২০১৮ সালে বিয়ে করেছিলেন তিনি। দুই সন্তানও রয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে ফলকনুমায় শ্বশুরবাড়িতে থাকছিলেন শাদাব
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দাম্পত্য জীবনে সুখ নেই, রোজ স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া! লাগাতার 'হেনস্থা'য় শেষে মানসিক অবসাদ? আত্মঘাতী স্বামী। শ্বশুরবাড়িতে পাওয়া গেল ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে হায়দরবাদে।
পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম মহম্মদ শাদাব। ২০১৮ সালে বিয়ে করেছিলেন তিনি। দুই সন্তানও রয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে ফলকনুমায় শ্বশুরবাড়িতে থাকছিলেন শাদাব। শনিবার শ্বশুরবাড়ি থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিস। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিস।
মৃতের পরিবারের অভিযোগ, বিবাহিত জীবনে সুখী ছিলেন না শাদাব। স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি লেগেই থাকত তাঁর। এমনকী, জামাইকে নাকি নানাভাবে হেনস্থা করতেন শ্বশুরবাড়ি লোকেরাও। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যে, মানসিক অবসাদ ভুগতেন ওই যুবক। তারজেরেই আত্মহত্য়া। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিস।
এর আগে, হরিয়ানার রোহতকে স্ত্রীর অত্যাচারে আত্মহত্যা করেছিলেন স্বামী। স্রেফ উত্যক্ত করার জন্য়ই তাঁর সামনেই নাকি প্রেমিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতেন স্ত্রী! এমনকী, পুলিস প্রেমিকের প্রোমোশনের বাবাকে খুন করে জমি বিক্রির জন্য স্বামীকে চাপ দিতেন বলে অভিযোগ। পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম মগন। মগনের কাছে একটি ভিডিয়ো এসেছিল। যে ভিডিয়োতে স্ত্রী দিব্যাকে অশ্লীলভাবে নাচতে দেখা যাচ্ছে। আর সেই নাচ রেকর্ড করছেন তাঁর প্রেমিক! ওই ভিডিয়োটি দেখার পরই মগন আত্মহত্যা করেন বলে অভিযোগ।
