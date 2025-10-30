Mumbai Hostage: অভিনয়ের জন্য অডিশন দিতে এসে মুম্বইয়ের স্টুডিয়োয় পণবন্দি ১৭ শিশু! টানটান ৩ ঘণ্টার পর শেষে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mumbai Hostage: দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় শেষপর্যন্ত উদ্ধার করা হল শিশুদের।  গ্রেফতার অভিযুক্ত যুবক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়াল মুম্বইয়ে। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 30, 2025, 06:27 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনয়ের জন্য অডিশন দিতে এসে একী কাণ্ড! স্টুডিয়োতে পণবন্দি ১৭ শিশু। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় শেষপর্যন্ত উদ্ধার করা হল শিশুদের।  গ্রেফতার অভিযুক্ত যুবক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়াল মুম্বইয়ে। 

পুলিস সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম রোহিত আর্য। গত চার-পাঁচ দিন ধরে  মুম্বইয়ের পোওয়াই এলাকায় ওই স্টুডিয়োতে অডিশন নেওয়ার কাজ করছিলেন তিনি। আজ, বহস্পতিবার সকালে অভিনয়ের ক্লাস করতে আসে প্রায় ১০০ শিশু। বাকিদের চলে যেতে বলা হলেও, আটকে রাখা হয় ১৭ জনকে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে তারা। কান্নাকাটি করতে শুরু করে।

স্টুডিয়োর বাইরে তখন উত্‍কণ্ঠায় অভিভাবকরাও। খোঁজখবর নিতে গিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, ওই ১৭ শিশুকে পণবন্দি করেছেন রোহিত।  এরপর ভিডিয়ো বার্তা দেন অভিযুক্ত যুবক। তিনি জানান, 'আমি রোহিত আর্য। আত্মহত্যা করতে চাই না আমি। আমার একটি পরিকল্পনা রয়েছে। আর তার জন্যই শিশুদের বন্দি বানিয়েছি'। বলেন, 'আমার বেশি কিছু দাবি নেই। সাধারণ কয়েকটি দাবি এবং কিছু প্রশ্ন করতে চাই'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'কেউ যদি কোনও চালাকি করার চেষ্টা করেন, তা হলে গোটা স্টুডিয়োয় আগুন ধরিয়ে দেব'। কিন্তু কী সেই পরিকল্পনা? কাদের সঙ্গেই-বা কথা বলতে চান? তা  অবশ্য খোলসা করেননি রোহিত।

এদিকে শিশুদের পণ্যবন্দি করার খবর ছড়িয়ে পড়তেই দ্রুত উদ্ধারকাজে নামে পুলিস। কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে স্টুডিয়োর ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করা হয়। বাথরুমে থেকে গ্রেফতার করা অভিযুক্ত রোহিতকে। এরপর একে একে বের করা হয় ১৭ শিশুকে। মু্ম্বইয়ের পুলিশ কমিশনার দত্ত নালাওয়াড়ে জানিয়েছেন, ধৃতের কাছ থেকে একটি এয়ার গান, কিছু রাসায়নিক উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান,  একাই শিশুদের পণবন্দি করেছিলেন রোহিত। ওই স্টুডিয়োতেই কাজ করতেন তিনি। নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলও চালান।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

