Man Kills Wife: 'মাকে দুমাস দেখিনি...', ছোট ছোট দুই ছেলের সন্দেহেই বেরোল, 'পিশাচ' বাবা খুন করে ড্রাম ভরে দিয়েছে...

Man Kills Wife: 'মাকে দুমাস দেখিনি...', ছোট ছোট দুই ছেলের সন্দেহেই বেরোল, 'পিশাচ' বাবা খুন করে ড্রাম ভরে দিয়েছে...
Chennai horror: দুই ছেলেকে বলেছে, মা মামারবাড়ি গিয়েছে। এদিকে মামা তাদের বাড়ি আসতেই জানতে চাইল, দিদি কোথায়? পুলিসের দ্বারস্থ হতেই বেরোল হাড়হিম সত্যি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেরঠের মুসকানের কথা জানে না, এমন হয়তো কম আছে। মনে আছে তো, কীভাবে মুসকান নিজের প্রেমিকের সঙ্গে মিলে স্বামীকে ১৫ টুকরো করে। তারপর দেহাংশ ড্রামবন্দি করে সিমেন্ট দিয়ে সিল করে দেয়। মনে পড়েই কেমন যেন শিউড়ে উঠল গা-টা। এবার সেই ঘটনারই উলটপুরাণ।
তামিলনাড়ুর গুম্মিডিপুন্ডির ৩৮ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে তার স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযোগ, সে প্রায় দুই মাস আগে স্ত্রীকে খুন করে তার মৃতদেহ একটি প্লাস্টিকের ড্রামে ভরে নদীর ধারে মাটির নিচে পুঁতে রাখে।
এই ঘটনা সামনে আসে যখন সোমবার মৃত মহিলার ভাই তাঁর বাড়িতে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেন, দিদি বাড়িতে নেই। পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম সি. সিলাম্বরাসন, সে পেশায় একজন রঙ মিস্ত্রি। মৃত মহিলার নাম এস. প্রিয়া (২৬)। দম্পতির দুই ছেলে।
জানা গিয়েছে, সিলাম্বরাসন প্রায়ই স্ত্রী প্রিয়ার ওপর সন্দেহ করত এবং তাঁদের মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকত। ১৪ আগস্ট এক ঝগড়া চরমে ওঠে, তখন সিলাম্বরাসন প্রিয়াকে গলা টিপে খুন করে। পরে সে মৃতদেহটি একটি ড্রামে ঢুকিয়ে মোটরবাইকে করে নিয়ে গিয়ে বাড়ি থেকে প্রায় ৩ কিমি দূরে, থুরাকাপালেম এলাকার নদীর ধারে পুঁতে রাখেন।
প্রিয়ার ভাই যখন তাদের বাড়িতে আসেন, তখন সিলাম্বরাসন বলেন যে প্রিয়া বাজারে গিয়েছেন। কিন্তু বাচ্চাদের কথায় জানা যায়, তারা তাদের মাকে দুই মাস ধরে দেখেনি। এরপর প্রিয়ার ভাই থানায় অভিযোগ করেন। পুলিস সিলাম্বরাসনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি অপরাধের কথা স্বীকার করেন।
ধরা না পড়ার জন্য সে প্রতিবেশী ও সন্তানদের বলেন, প্রিয়া নাকি তার বাবার বাড়িতে রয়েছেন। সিলাম্বরাসনের স্বীকারোক্তির পর পুলিস তাকে খুনের মামলায় গ্রেফতার করে। পুলিস মৃতদেহটি উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে এবং খতিয়ে দেখছে, কেউ কি তাকে মৃতদেহ লুকোতে সাহায্য করেছিল কি না।
