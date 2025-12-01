Bihar shocker: স্বামীর হাতে 'খুন' হওয়া যুবতীই ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রেমিকের সঙ্গে! ম্যাজিক, না, হাড়হিম অপরাধচক্র?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bihar shocker: গত জুলাই মাসের ৩ তারিখে স্বামীর সঙ্গে প্রবল ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে গুঞ্জা। সেদিন গভীর রাতেই বাড়ি ছেড়ে চলে যায় গুঞ্জা

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 1, 2025, 04:14 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তাজ্জব কাণ্ড। স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগে জেলে রয়েছেন স্বামী। আর সেই মহিলাই প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরছেন দিল্লির রাস্তায়। মতিহারি জেলার ওই ঘটনায় তাজ্জব পুলিস। গুঞ্জা দেবী নামে ওই মহিলাকে গ্রেফতার করেছে বিহার পুলিস। গুঞ্জা ও তার প্রেমিককে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। 

আরেরাজ থানা এলাকায় ১০ নম্বর ওয়ার্ডে ওই ঘটনা ঘটেছে। মহাবলীচকের রঞ্জিত কুমারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল গুঞ্জা দেবীর সঙ্গে। রঞ্জিতের পরিবারের অভিযোগ, প্রায়ই গুঞ্জা অপরিচিত একজনের সঙ্গে কথা বলত। এতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি। 

গত জুলাই মাসের ৩ তারিখে স্বামীর সঙ্গে প্রবল ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে গুঞ্জা। সেদিন গভীর রাতেই বাড়ি ছেড়ে চলে যায় গুঞ্জা। সঙ্গে সঙ্গেই রঞ্জিত আরেরাজ থানায় একটি নিখোঁজ ডাইরি করেন। এর দুদিন পর গুঞ্জার বাবা একটি পৃথক এফআইআর করে দাবি করেন, রঞ্জিতই তার মেয়েকে খুন করে লাশ গায়েব করে দিয়েছে। এরকম এক পরিস্থিতিতে ও আদালতের চাপে শেষপর্যন্ত আদালতে আত্মসমর্পণ করেন রঞ্জিত। তার পর থেকেই জেলেই ঠাঁই হয় রঞ্জিতের।

এরপরই শুরু হয় গুঞ্জাকে খোঁজার পালা। রঞ্জিতের পরিবারের সহায়তায় পুলিস প্রায় চার মাস খুঁজে গুঞ্জাকে দিল্লিতে পাকড়াও করে। সে তখন সেখানে দিব্বি প্রেমিকের সঙ্গে 'সংসার' করছে। ওই যুবক তার গ্রামেরই। দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিস। 

আরেরাজ থানার সিনিয়র অফিসার প্রত্যাশা কুমারী জানিয়েছেন গুঞ্জা ও তার প্রেমিককে দিল্লি থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তাদের আদালতে তোলা হবে। তারা কী বয়ান দেয় তার উপরে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে।  

