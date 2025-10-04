English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Uttar Pradesh: পরপুরুষের হাত ধরে পালিয়েছে বউ, রাগে-দুঃখে চার সন্তানকে জলে ছুড়ে যমুনায় ঝাঁপ 'বেচারা' বরের...

Uttar Pradesh:   সবার বড় মহক। তার বয়স বারো বছর। সবচেয়ে ছোট আটমাসের  ইনাইশা। মাঝে শিফা ও আমান। একজনের বয়স ৫ বছর, আর একজনের ৩।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 4, 2025, 09:46 PM IST
Uttar Pradesh: পরপুরুষের হাত ধরে পালিয়েছে বউ, রাগে-দুঃখে চার সন্তানকে জলে ছুড়ে যমুনায় ঝাঁপ 'বেচারা' বরের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেড় দশকের দাম্পত্যে পরকীয়া কাটা! পরিবারে তুমুল অশান্তি। শেষে প্রেমিকের সঙ্গে পালালেন স্ত্রী। আর চার সন্তানকে নিয়ে যমুনা নদীতে ঝাঁপ দিলেন স্বামী!

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Uttar Pradesh: সুখের সন্ধানে বউমার গয়না নিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে পালাল 'ঠাকুমা' সুখবতী! লজ্জায় স্বামী-সন্তান...

পুলিস সূত্রে খবর, স্বামীর নাম সলমান। আর স্ত্রী খুশনুমা। ১৫ বছর আগে বিয়ের হয়েছিল তাদের। ওই দম্পতির চার সন্তান। সবার বড় মহক। তার বয়স বারো বছর। সবচেয়ে ছোট আটমাসের  ইনাইশা। মাঝে শিফা ও আমান। একজনের বয়স ৫ বছর, আর একজনের ৩। চারজনকে নিয়েই যমুনা নদীতে ঝাঁপ দেন সলমান। কবে? গতকাল, শুক্রবার।

ঝাঁপ দেওয়ার আগে একটি ভিডিয়ো রেকর্ড করে বোন গুলিসতাকে পাঠিয়েছিলেন সলমান। যে ভিডিও এখন ভাইরাল হয়ে  গিয়েছে। আজ, শনিবার পুলিসের দ্বারস্থ হন  গুলিসতা। যমুনাতে ডুবুরি নামিয়ে সলমান ও তাঁর চার সন্তানদের দেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবার সূত্রে খবর, সম্প্রতি সলমন ও খুশনুমা অশান্তি বেড়েছে। প্রায় রোজই স্বামী-স্ত্রীর মধ্য়ে ঝামেলা। শেষ ঝগড়া হয়েছিল শুক্রবার। এরপর প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যান খুশনুমা।  এই ঘটনার পর তার সন্তানকে নিয়ে যমুনা সেতুতে যান সলমন। এরপর সন্তানদের নিয়ে যমুনা নদীতে ঝাঁপ দেন।

আরও পড়ুন:   Coaching Centre Blast: বিকট বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল কোচিং সেন্টার, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহাংশ উড়ে গিয়ে পড়ল একশো মিটার দূরে

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
upYamuna RoverManJumpsExtra Marital Affiairs
পরবর্তী
খবর

Mission Sudarshan Chakra: ভারতীয় সেনার হাত আসছে ভয়ংকর শক্তিশালী এই অস্ত্র, মোতায়েন করা হবে ভারত-পাক সীমানায়
.

পরবর্তী খবর

Vande Bharat Express Accident: কাকভোরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, দশমীর মেলা দেখে ফেরার পথে বন্দে...