Zee News Bengali
Wife Killed Husband: তৃতীয় স্ত্রী এবং তার প্রেমিক মিলে খুন করল! দেহ উদ্ধার করল দ্বিতীয় বউ...

Madhya Pradesh crime: সন্তানের আশায় তৃতীয়বার বিয়ে করেন ভাইয়ালাল। কিন্তু তিনি জানতেনই না যে, শেষমেশ তাঁর ভাগ্য এক ভয়ংকর পরিণতি নিতে চলেছে। দুই সন্তান হওয়ার পর তৃতীয় স্ত্রী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এলাকার এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে। পথের কাঁটা স্বামীর সরানোর জন্য খুনের ছক কষে স্ত্রী এবং তার প্রেমিক।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 8, 2025, 10:33 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কুয়োর ভিতর থেকে উদ্ধার বস্তা বন্দি কম্বলে মোড়া ব্যক্তির দেহ। দেখে হয়তো মনে হবে, এটা একটা সাধারণ খুন। কিন্তু তদন্তে উঠে এল বিশ্বাসঘাতকতা এবং ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের গল্প।

ঘটনাটি ঘটে মধ্যপ্রদেশের অনুপ্পুর জেলার সাকারিয়া গ্রামে। মৃত ব্যক্তি হলেন ৬০ বছরের ভাইয়ালাল রজক। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অতিরিক্ত জটিলতাই এই ভয়ংকর পরিণতির মধ্যে ফেলে দেয়। জানা গিয়েছে, ভাইয়ালাল তিনবার বিয়ে করেন। তাঁর প্রথম স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে যান। তাই তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। কিন্তু ভাইয়ালালের ভাগ্য এতটাই তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল যে, দ্বিতীয় স্ত্রী গুড্ডি বাইয়ের কোনও সন্তান হচ্ছিল না।

জীবন এত প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে গেলেও ভাইয়ালাল হাল ছাড়েননি। তিনি তৃতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসেন। দ্বিতীয় স্ত্রী গুড্ডির বোন মুন্নি ওরফে বিমলার সঙ্গে তিনি গাঁটছড়া বাঁধে। অবশেষে, ভাইয়ালালের মনের ইচ্ছা পূরণ হয়। মুন্নির সঙ্গেই তাঁর দুটি সন্তানের জন্ম হয়। এতকিছুর হওয়ার পরই শুরু হয় আসল খেলা।

মুন্নির সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন এলাকারই এক স্থানীয় প্রপার্টি ডিলার নারায়ণ দাস কুশওয়ারের সঙ্গে। তাদের সম্পর্কের এতটাই গভীর হয়ে যায় যে, মুন্নি এবং নারায়ণ মিলে তাদের পথের কাঁটা ভাইয়ালালকে সরিয়ে ফেলার ছক কষে।

পুলিস জানিয়েছে, নারায়ণ এই কাজটি করার জন্য ২৫ বছর বয়সী এক শ্রমিক ধীরজ কোলকে সামিল করে। ৩০ অগাস্ট রাতে, যখন ভাইয়ালাল তার বাড়িতে খাটের উপর ঘুমোচ্ছিলেন তখন নারায়ণ এবং ধীরজ তাঁর উপর হামলা চালায়। রাত ২টো নাগাদ দুই অভিযুক্ত মিলে লোহার রড দিয়ে ভাইয়ালালের মাথা মেরে ফাটিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়ালাল মারা যান। এরপর তারা মৃতদেহ একটি বস্তা এবং কম্বলে মুড়ে দড়ি এবং শাড়ি দিয়ে বেঁধে গ্রামের কুয়োয় ফেলে দেয়। 

নারায়ণ ভেবেছিল, এবার হয়তো কোনও বাধা ছাড়াই সে এবং মুন্নি এক হতে পারবে। কিন্তু ভাগ্যের অন্যই প্ল্যান ছিল। পরের দিন সকালেই, ভাইয়ালালের দ্বিতীয় স্ত্রী গুড্ডি কুয়োর কাছে কিছু একটা ভাসতে দেখেন। তিনি তাঁর স্বামীর মৃতদেহ বাঁধা অবস্থায় ফেলে দেওয়ার ভয়াবহ দৃশ্য দেখে গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিস ডাকা হয়। কুয়ো থেকে শুধু ভাইয়ালালের মৃতদেহই নয়, তার ফোনটিও সেখান থেকে তোলা হয়।

ময়নাতদন্তে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে ভাইয়ালালের মৃত্যু হয়েছে মাথায় গুরুতর আঘাতের কারণে। ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে, কোতোয়ালি পুলিস মামলাটি সমাধান করে। তিন অভিযুক্ত মুন্নি, নারায়ণ এবং ধীরজকে গ্রেফতার করে পুলিস হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Madhya Pradesh murderMadhya Pradesh newsAnuppur MurderMadhya Pradesh crime
