English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
Andhra Pradesh Shocker: বাড়ির অমতে বিয়ে: ঘুমন্ত মেয়েকে হাড়হিম খুন বাবার, ধামাচাপা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা

Andhrapradesh Crime: মেয়েকে খুনের পর ধামাচাপা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা। পুলিস কর্মকর্তাকে ঘুষ দিয়ে মামলা রফাদফা করার চেষ্টা করে। কিন্তু সব বিফলে যায়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 5, 2026, 03:48 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দোষ একটাই, বাড়ির অমতে নিজের ভালোবাসার মানুষকে বিয়ে করেছিলেন। আর সেই অপরাধের যে এইরকম চরম পরিণতি হবে, সেটা কোনওদিন দুঃস্বপ্নে ভাবেননি ২২-এর তরুণী। নিজের পরিবারের হাতেই মর্মান্তিক পরিণতি। গলা টিপে খুন করা হয় তাঁকে। মেয়েকে মারার পর হত্যাকাণ্ডটিকে 'আত্মহত্যা' বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ঘটনাটি অন্ধ্রপ্রদেশের মাচেরলা শহরে।

Add Zee News as a Preferred Source

নিহত তরুণীর নাম চৌদেশ্বরী। তিনি এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন, যা তার পরিবার মেনে নেয়নি। গত ৪ মার্চ তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে করে ফেলেন। এরপর তার পরিবার নিখোঁজ ডায়েরি করলে পুলিস তাকে খুঁজতে শুরু করে।

তদন্তে জানা গিয়েছে, গত ১৫ মার্চ মাচেরলা টাউন সার্কেল ইন্সপেক্টর (সিআই) ওই দম্পতিকে খুঁজে বের করেন। অভিযোগ উঠেছে যে, ওই পুলিস কর্মকর্তা তরুণীকে ভয় দেখিয়ে জোর তার বাবা-মায়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। এর ঠিক তিন দিন পরেই তাঁর রহস্যজনক মৃত্যু হয়।

শুরুতে পরিবারটি দাবি করেছিল যে চৌদেশ্বরী আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্টে আসল সত্যি বেরিয়ে আসে। চিকিৎসকরা জানান, এটি আত্মহত্যা নয় বরং একটি সুপরিকল্পিত খুন। ঘুমের মধ্যে বালিশ চাপা দিয়ে তাকে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে পুলিস তরুণীর বাবা চন্দ্রশ্রীনু এবং এক আত্মীয়কে গ্রেফতার করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, অমতে বিয়ে করার রাগে তারা এই কাজ করেছেন।

তদন্তে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। অভিযোগ উঠেছে যে, চৌদেশ্বরীর বাবা-মায়ের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ঘুষ নিয়ে ওই পুলিস কর্মকর্তা ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। পুলিস বর্তমানে পরিবারের ব্যাংক রেকর্ড এবং বড় অঙ্কের টাকা লেনদেনের বিষয়গুলো খতিয়ে দেখছে। অপরাধে সহযোগিতা, ঘুষ গ্রহণ এবং তথ্য-প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে ওই পুলিস কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত (সাসপেন্ড) করা হয়েছে। দোষী প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, এইরকমই এক মর্মান্তিক ঘটনা সামনে আসে দিল্লির হরি নগরের তিহার গ্রামে। ১৯ বছরের নূরকে তাঁরই বাবা-ভাই মিলে শ্বাসরোধ করে খুন করে। জানা যায়, নূর তাঁর গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে গত দুই বছর ধরে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন। পরিবার এই সম্পর্কের ঘোর বিরোধী ছিল। নূর তাঁর সম্পর্ক ভাঙতে রাজি না হওয়ায় বাবা ও ভাই মিলে তাঁকে খুনের পরিকল্পনা করেন। ঘটনার সময় বাবা নূরের হাত চেপে ধরে এবং ভাই বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে তাঁকে খুন করে। 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Andhra PradeshAndhra Murder Casewoman killed in andhra
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

